Septante-quatre jours se sont écoulés. Depuis l’élimination en Coupe de la Ligue face à West Ham, Michy Batshuayi n’a plus connu la joie d’être titulaire. Un plaisir auquel il s’apprête à goûter ce dimanche à l’occasion de l’entrée en lice des Blues en Cup face à Peterborough, 8e de D3, comme l’a clairement sous-entendu Antonio Conte en conférence de presse. "J’ai une opportunité dans ce match de voir Michy d’emblée", a annoncé l’Italien. "C’est important, Diego (Costa) joue beaucoup. Je pense que c’est une bonne opportunité pour lui de me montrer ses progrès."

Ce choix n’est qu’une demi-surprise puisque cette rencontre va permettre à des éléments en manque de temps de jeu d’en grappiller. Elle s’inscrit dans un contexte mouvant puisque la suspension de Diego Costa lors du Boxing Day n’avait pas débouché sur une titularisation du Diable alors que la semaine précédente d’entraînement en avait dessiné les contours.

Au-delà de la déception légitime, Batshuayi a continué à travailler. Lui qui est l’un des plus assidus à Cobham, le centre d’entraînement des Blues où sa bonne humeur est très appréciée, n’hésite pas à s’astreindre à des séances individuelles en plus lors des journées ou demi-journées off. Exemple : avant Noël quand Conte a octroyé trois jours de congé à ses hommes, l’attaquant est resté à Londres pour bosser.

Le joueur a conscience de sa situation. Comme il ne s’enflammait pas cet été après ses débuts canons, il ne cède pas à la sinistrose depuis que son temps de jeu s’est reduit même si, comme tout joueur, il aspire à pouvoir davantage s’exprimer et patiente avec quelques petits coups de moins bien.

Pas question non plus pour lui de nourrir des envies de départ. À cet égard, le discours d’Antonio Conte a valeur de message aux courtisans du Diable qui pourtant ne manquent pas (Crystal Palace et West Ham pour ne citer qu’eux). "Normalement, quand je parle avec un joueur, je préfère que cela reste entre lui et moi. Pour Michy, je pense qu’il travaille très bien, il progresse beaucoup et je suis certain qu’il aura sa chance dans le futur", avait expliqué la semaine passée l’Italien. "Michy veut rester. Je le répète : c’est un jeune joueur, nous parlons de quelqu’un qui a 23 ans. Il a un grand talent, un grand potentiel et je pense que c’est très important pour lui d’être ici. Ce n’est pas simple de jouer ici et il est important de s’adapter physiquement et tactiquement. Nous travaillons beaucoup avec lui et avec d’autres joueurs pour améliorer la situation. Pour moi, c’est important de voir sa belle attitude au quotidien à l’entraînement."

Qui sera récompensée par une titularisation. 74 jours après.