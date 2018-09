L’ancien attaquant jette un œil dans le rétroviseur, un peu à l’image de ce que fait son équipe pour l’instant en championnat puisqu’il pointe aux avant-postes de Premier League.

Fort d’un début de saison idéal avec douze points sur douze, Watford doit notamment une fière chandelle à son patron de la défense Christian Kabasele. Encore attaquant à Eupen il y a quelques saisons, il trace aujourd’hui sa route deux lignes plus bas.

Lorsque Tintin Martinez l’aligne en défense en août 2013, l’attaquant n’en croit pas ses yeux. "J’ai tenté de quitter le club, mais c’était difficile pour mon agent de trouver une solution" se souvient Kabasele dans le Daily Mail. Ce baptême du feu, il s’en souvient très bien.

"On l’a emporté 4-0 [NdlR. chez les Francs-Borains] et j’étais le meilleur homme sur le terrain. Ce n’était pas facile mais je me sentais à l’aise. Ensuite, je n’ai plus jamais quitté l’équipe même après le retour de blessure de notre capitaine. C’est là que ma carrière a débuté."

S’il admirait Thierry Henry à l’époque des invincibles Gunners, le néo-défenseur a ensuite dû s’inspirer d’autres modèles. "Je regardais beaucoup Vincent Kompany" avoue-t-il. "C’est l’un des meilleurs défenseurs au monde et j’essayais de voir comment il jouait, comment me comporter en tant que défenseur parce que je n’avais aucune connaissance à ce sujet."

Prédécesseur de Meunier

"J’ai appris sur le terrain, mais également au travers de vidéos. Je suis allé à maintes reprises sur YouTube pour regarder des vidéos de lui, mais également de Sergio Ramos, de Rio Ferdinand et d’autres défenseurs. Je voulais bien faire et c’était pour moi la manière la plus rapide d’apprendre le métier de défenseur."

Une trajectoire de la ligne d’attaque à la défense qui fait penser à celle de Thomas Meunier. "Je voulais être attaquant" avoue Kabasele qui évoluait dans les équipes espoirs belges aux côtés du latéral droit du PSG. "J’étais tout devant et lui en 10. Son rôle a changé deux ou trois ans après moi. Nous avons bien rigolé quand nous nous sommes recroisés en équipe nationale, devenus tous les deux des défenseurs."

Un concours de circonstance que le Congolais d’origine savoure constamment. "Je pense chaque jour à cette incroyable trajectoire. Je ne crois pas que beaucoup de joueurs peuvent dire qu’ils étaient attaquants à 20 ans et sont devenus à 27 ans défenseur de Premier League et de l’équipe nationale belge" jette-t-il enfin. "J’ai eu de la chance que le défenseur se soit blessé et que l’entraîneur songe à me repositionner. Sans quoi, je jouerais peut-être encore en deuxième ou troisième division belge."