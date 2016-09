Adnan Januzaj: "En deux ans, je n'ai pas beaucoup eu ma chance"

Diables Rouges





Le duo David Moyes-Adnan Januzaj s'est donc reformé à Sunderland. Pour certains, le retour de son ex-mentor à ses côtés devrait permettre au Belgo-Kosovar de retrouver à la fois du temps de jeu et surtout le niveau qu'il affichait il y a deux ans. Des performances qui lui avaient ouvert la voie de l'équipe nationale et du Mondial.





En ce début de saison, les choses se déroulent bien, étant donné qu'Adnan a pris place sur l'aile dans le onze de Moyes. Pour le temps de jeu, la mission est donc pour le moment remplie, au plus grand bonheur du joueur de vingt-et-un ans. "Ce n'est pas une question de récupérer un statut", estime-t-il pourtant dans la presse britannique. "Durant deux ans, je n'ai pas beaucoup reçu ma chance, mais je suis venu ici à Sunderland pour prouver à certains qu'ils avaient tort. Je travaillerai dur pour leur montrer qu'ils se sont trompés ces dernières années. J'ai déjà joué trois matches et je reprends la forme et désormais, il est temps de frapper un grand coup."





Et pour atteindre ces nouveaux objectifs, Januzaj compte sur un état d'esprit sans faille. "Une part de ma mentalité, c'est de ne jamais abandonner, même quand les choses se gâtent un peu", dit-il. "Vous devez toujours travailler et c'est ça que je fais. Maintenant, j'ai l'occasion de reprouver ma valeur."





Autre atout de poids pour Adnan, la présence de Moyes, un coach qui apprécie les qualités de percussion et le talent naturel de l'ancien Mauve. "J'ai parlé avec le manager et lui ai dit que je voulais juste jouer au football", explique le jeune homme. "Il m'a donné l'opportunité de le faire et je lui en suis reconnaissant. Il est en train de bâtir un très bonne équipe ici à Sunderland. Mais il est encore trop tôt pour montrer ce qu'il sait faire. Il a besoin de temps pour s'adapter au club évidemment." Tout comme Januzaj, qui est en train de redevenir footballeur à temps plein.