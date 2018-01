Le feuilleton de la prolongation de contrat de Toby Alderweireld est sur le point de connaître un nouvel épisode qui pourrait servir d’épilogue à une série qui tient en haleine les supporters de Tottenham depuis mars dernier.

Un temps franchement éloignées, les positions de la direction londonienne et du joueur sont sur le point de se rapprocher. Selon plusieurs sources anglaises, Daniel Levy, réputé très dur en négociations, est désormais ouvert aux concessions.

Le boss des Spurs avait pourtant refusé de briser l’équilibre salarial de son vestiaire où les deux joueurs les mieux payés, Harry Kane et Hugo Lloris, touchent 110.000 euros par mois là où les émoluments de certains joueurs des Manchester ou de Chelsea sont deux fois plus élevés.

Les performances d’Harry Kane et les convoitises qui en découlent semblent avoir convaincu Levy d’offrir à son attaquant un contrat en or. L’Anglais, qui avait prolongé fin 2016 jusqu’en 2022, va se voir proposer un salaire de 220.000 euros par semaine, sans compter de nombreux bonus. Seule la durée du contrat (Tottenham lui propose sept ans) achoppe actuellement. Une telle opération aurait valeur de message envoyé à l’Europe à l’heure où Tottenham patine un peu sportivement.

Alderweireld s’apprête, lui aussi, à profiter de cette nouvelle politique et son renouvellement de contrat serait également une manière de se mettre à l’abri d’une très mauvaise opération.

Le contrat actuel du Diable court jusqu’en 2019 et Tottenham bénéficie d’une option pour le prolonger d’un an de plus, ce qui, en contrepartie, assortirait ce bail d’une clause libératoire de 28 millions d’euros activable 14 jours avant la fin du mercato d’été 2019. Cet élément n’avait pas échappé aux grands clubs européens qui sont tous entrés en contact avec l’entourage de l’Anversois l’été dernier.

En position de force, le clan du défenseur devrait se voir proposer dès ce week-end un contrat à hauteur de 110.000 euros par semaine, soit le double du salaire actuel du joueur. De quoi mettre un terme au feuilleton de la prolongation du Diable qui continue de soigner ses ischios et dont le retour à la compétition est espéré pour le début du mois de février.