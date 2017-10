Radja Nainggolan kiffe Rome. Et la Ville éternelle le lui rend bien. Si bien que le milieu de terrain n'a pas cédé aux sirènes étrangères lorsque celles-ci se faisaient (op)pressantes autour de lui. Trop d'amour, trop de passion le retiennent dans la capitale italienne.





Le joueur aurait pourtant pu rejoindre Chelsea, où Antonio Conte le tenait en haute estime. "Dans le passé, on a essayé de l'acheter", a d'ailleurs confirmé l'Italien avant la rencontre européenne entre les Blues et les Giallorossi. "Mais il est toujours à la Roma et j'ai beaucoup de respect pour lui et son club."





L'entraîneur de Courtois, Hazard, Musonda et Batshuayi ajoute même que selon lui, le Ninja est "l'un des meilleurs médians au monde". Joli compliment venant de celui qui fut naguère le boss de la Juventus, un club honni par Nainggolan.





Celui-ci avait justifié son envie de rester à Rome pour la qualité de vie qu'il y mène, entouré de ceux qu'il aime. "J'ai reçu beaucoup d'offres importantes, mais je suis heureux ici et il n'y avait aucune raison que je parte", avait-il expliqué à Il Romanista."Ce n'est pas seulement le fait que je me sente bien à Rome, mais aussi que je reçois beaucoup d'affection. Il n'y a rien de plus beau. J'ai tout ici."





Des mots qui résonnent d'autant plus fort après le psycho-drame de sa non-sélection chez les Diables rouges...