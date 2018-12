Le FC Barcelone serait intéressé par le profil de Vincent Kompany, rapporte le Sun.



"La rumeur concernant l'intérêt du Barça pour Kompany est là depuis un moment. Vinnie est heureux avec la situation actuelle et laisse le temps faire les choses, il décidera plus tard ce qu'il veut faire. Il a déjà un job en dehors du City Football Groupe lorsqu'il arrêtera le foot, mais il pense qu'il peut encore jouer quelques années. Dans cette optique, Barcelone est une des équipes intéressées", annonce le tabloïd anglais, dont il faut toujours relativiser les "informations", citant une source anonyme proche de Manchester City.



Kompany dispose pour le moment d'un contrat jusqu'à la fin de saison avec les Citizens, mais il n'a pas encore été prolongé et n'est d'ailleurs plus un "plan A" aux yeux de Guardiola. Certains clubs pourraient donc en profiter pour tenter d'attirer l'expérimenté défenseur central. Reste à savoir si les Catalans prendront le risque d'attirer un nouveau défenseur fragile, eux qui passent plus de temps à soigner Thomas Vermaelen qu'à le faire jouer...