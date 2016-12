Everton retrouve la forme. Après plusieurs semaines compliquées, les Toffees viennent d’enchaîner deux victoires de rang, face à Arsenal (2-1) puis contre Leicester (0-2).

Lundi, lors du Boxing Day face aux Foxes, les joueurs de Ronald Koeman ont peiné à développer leur jeu mais s’en sont sortis grâce à deux longs ballons. Le premier, arrivé directement des pieds du gardien Robles, a permis à Kevin Mirallas d’ouvrir le score. Le second, consécutif à un dégagement en fin de match, a débouché sur un duel remporté par Lukaku, qui a ensuite été fixer Casper Schmeichel avec beaucoup de calme et de précision.

"En deuxième période, Everton a bien exploité ses forces, et particulièrement celles de Romelu Lukaku", a expliqué Michael Ball, l’ancien défenseur emblématique des Toffees, dans le Liverpool Echo. "Il n’y a rien de mal à utiliser des longs ballons, encore moins quand vous avez quelqu’un avec la vitesse et la puissance de Lukaku capable d’en faire bonne usage. Selon moi, ce jeu plus direct devrait être utilisé plus souvent."

Il pourrait à nouveau l’être dès ce vendredi soir, pour le déplacement à Hull City, en ouverture de la 19e journée de Premier League. Une rencontre importante qui pourrait permettre à Everton de continuer à engranger de précieux points.

"Cette année, l’écart entre les équipes est vraiment infime", a indiqué Romelu Lukaku lundi soir. "Cela montre que chaque équipe s’améliore. Nous devons donc être au top chaque week-end, ce qui est un énorme challenge."

Que le Diable, déjà auteur de 10 buts et 3 passes décisives cette saison, semble être prêt à relever. Surtout si ses qualités continuent à être exploitées de la sorte.