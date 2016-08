Avec Martinez, il y a déjà du changement (VIDEOS)

Diables Rouges

C’est reparti. Revoir les Diables deux mois après l’élimination de Lille avait un côté étrange, vu le nombre de nouvelles têtes dans le staff. Comment s’est déroulée cette séance de reprise ?

Dans quel état d’esprit étaient les joueurs ?

Certains avaient été très atteints par l’élimination contre les Gallois, d’autres moins. La page semble en tout cas tournée car la bonne humeur régnait et tout au long de la séance, on a souvent entendu des éclats de rire. Martinez avait inclus quelques petits exercices simples et ludiques qui participaient à cette ambiance légère. Qui est devenue plus sérieuse dans la seconde partie de séance. "J’ai vraiment trouvé un groupe très concentré", se félicite le sélectionneur. "Pour le reste, on apprend à se connaître. J’ai vu des joueurs excités à l’idée de devenir ensemble une équipe solide."

Concrètement, qu’est-ce qui a changé durant l’entraînement ?

Plusieurs choses ont déjà été modifiées par rapport à la façon de travailler de Marc Wilmots. À commencer par la manière de s’échauffer, que plusieurs Diables trouvaient un peu monotone. Autre innovation : un membre du staff a filmé l’entraînement. C’était sans doute utile pour la partie de séance durant laquelle les défenseurs et les médians ont déjà travaillé tactiquement. Les attaquants, eux, ont travaillé la finition avec Thierry Henry.





Comment ça fonctionne, avec deux entraîneurs de gardien ?

Thibaut Courtois, Simon Mignolet et Matz Sels seront particulièrement chouchoutés en équipe nationale. Pour la première fois, les trois gardiens ont été suivis par deux entraîneurs spécifiques, un sacré luxe tout de même. Concrètement, Erwin Lemmens s’est occupé de l’ensemble de la séance, multipliant les frappes pour chauffer les gants de ses joueurs. Iñaki Bergara s’est souvent contenté d’observer la séance, bien caché sous sa casquette, sans chercher à intervenir. Il a, certes, échangé quelques mots avec les trois gardiens, mais cela n’a jamais duré plus d’une minute. L’Espagnol semble encore devoir trouver ses marques, ce qui n’est pas anormal après à peine un petit après-midi de travail. Sinon, on aura un petit peu de mal à comprendre son utilité…





Pourquoi Michael Heylen était à l’entraînement avec les Diables ?

Surprise quand les Diables sont arrivés sur la pelouse de Neerpede : à 22 ans, l’Anderlechtois Michaël Heylen faisait partie du groupe. Il s’agissait en fait d’un one shot demandé par Martinez. "J’avais besoin d’un back droit pour l’entraînement et j’aime intégrer des jeunes", explique Roberto Martinez. "J’ai fait la demande à Johan Walem, qui m’a envoyé Michaël. Pour lui, c’est une bonne expérience."

Qui sera certainement répétée avec d’autres jeunes joueurs.