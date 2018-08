TIANJIN Le clan d’Axel Witsel, qui veut rejoindre Dortmund, se montre toujours aussi ferme dans les négociations. Selon les dirigeants de Tianjin, la clause libératoire fixée à 20 millions d’euros n’est valable que pendant le mercato chinois (du 1er janvier au 28 février). Les dirigeants de Dortmund ne sont pas du même avis : pour eux, la clause peut bel et bien être activée, puisqu’il s’agit d’un départ…

Paulo Sousa, l’entraîneur portugais de Tianjin, a tenu le discours attendu : "Il n’y aura pas de transfert, on attend Axel Witsel à l’entraînement ce 5 août." Il s’agit là avant toute d’une posture de négociation et dans le clan du joueur, on reste serein. Le Diable a envoyé un avocat en Chine pour débloquer la situation.

B. D.