Axel Witsel, Romelu Lukaku (par deux fois), Jan Vertonghen, Thomas Meunier faisaient partie des nominés. Et c'est finalement le Liégeois qui s'est imposé, et de loin.





Avec 3808 votes, son retourné acrobatique inscrit à Sclessin face à Gibraltar a été élu plus beau but 2017 par les internautes. Il devance la frappe lointaine de Jan Vertonghen en Grèce (936 votes) et le but salvateur de Romelu Lukaku face à la Grèce (912 votes) pour arracher un point à domicile.





Pour rappel, lors d'un autre vote soumis par l'Union belge, le capitaine Eden Hazard avait été élu Devil of the Year.