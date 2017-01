Le nouvel eldorado chinois aurait-il du plomb dans l'aile ? En tout cas, la fédération est en train de sévèrement tailler dans les folles envies de ses équipes en leur interdisant de placer plus de trois joueurs étrangers (et non plus quatre, comme précédemment) sur la pelouse lors des matches.

Cette décision a poussé certains clubs à stopper net leurs négociations avec de grands joueurs européens. C'est notamment le cas du Tianjin Quanjian, le club d'Axel Witsel. Non content d'avoir attiré le Belge dans le nord du pays, la direction était déjà en pourparlers avec Diego Costa (Chelsea) , Radamel Falcao (Monaco) , Karim Benzema (Real Madrid), Edinson Cavani (PSG) et Raùl Jimenez (Benfica).

Une info confirmée par Shu Yuhui, le nouveau patron de Witsel. "Falcao et Jimenez étaient sur le point de signer quand nous avons reçu les infos à propos de ces restrictions" , dit-il. "Nous n'avions alors d'autre choix que de changer nos plans." Witsel espère quant à lui que c'est la fédération chinoise qui modifiera les siens. "J'espère qu'ils changeront d'avis" , a-t-il déclaré au micro de la chaîne néerlandaise NOS.

Pourtant, le président du Tianjin Quanjian serait prêt à enrôler encore plus d'étrangers, si l'on en croit les propos du Diable rouge. "Notre président est ambitieux" , explique le Liégeois. "Il m'a acheté et je sais qu'il veut renforcer le noyau avec encore plus d'étrangers. Bien sûr ce n'est pas facile avec les nouvelles règles chinoises, mais j'espère qu'il pourra encore obtenir quelqu'un." Seul étranger de renom au sein de l'effectif de Tianjin, Axel peut respirer. Plus qu'Ezequiel Lavezzi, Stéphane Mbia et Gervinho, tous trois actifs au Hebei Fotune...

Ils joueront cette saison en Chinese Super League