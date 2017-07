Après le match face au Real Madrid à Santa Clara, Lukaku est apparu en grande discussion avec Gareth Bale.

"Je lui ai simplement souhaité bonne chance pour sa saison", a expliqué le Gallois à Sky Sports. "J’espère juste qu’il va vivre une bonne saison."

Comme Lukaku, Bale a été transféré pour des sommes hallucinantes (100 millions d’euros). Mais il n’est pas inquiet pour le Belge. "Je suis certain qu’il va parfaitement gérer la pression et l’exposition médiatique. Et puis, ça fait longtemps qu’il joue déjà à un haut niveau. Il a déjà montré à la Premier League ce qu’il savait faire et je suis sûr qu’il continuera de la sorte."