Vice-Président de l'Union belge, Bart Verhaeghe est forcément l'un des mieux placés pour s'exprimer au sujet du prochain coach des Diables rouges.



Il a expliqué à nos confrères du Nieuwsblad être très satisfait de Roberto Martinez et a précisé qu'aucune décision de serait prise avant la fin de la Coupe du monde: "Dans un club, cela fonctionne différemment car une ou deux personnes seulement ont un pouvoir de décision. À la fédération, beaucoup plus de personnes sont impliquées et les choses vont plus lentement. Michel Preud'homme a une vision différente et nous devons le respecter".



Alors qu'il y a quelques mois encore, MPH semblait être le favori numéro 1 à la succession de Roberto Martinez, les cartes sont désormais redistribuées…