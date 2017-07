0-3 en faveur des Bavarois après 27 minutes, Thibaut Courtois avait de quoi être énervé sur sa défense à Singapour dans le cadre de la Champions Cup. Si les joueurs d'Antonio Conte ont finalement réduit l'écart, ils n'ont pu éviter la défaite (2-3).





Après le but de Rafinha et un doublé de Thomas Müller pour les Bavarois, les champions d'Angleterre se sont réveillés et ont rejoint la vestiaire avec deux buts de retard, grâce à une réalisation de Marcos Alonso avant le repos.





En fin de match, Michy Batshuayi, titulaire, a de nouveau trouvé le chemin des filets en cette période estivale de préparation. Sur coup de coin, le Diable rouge profitait d'une déviation de la tête de son nouvel équipier Alvaro Morata, monté en cours de partie, pour faire 2-3 depuis le petit rectangle.





Juste après, il était rappelé sur le banc par Antonio Conte et remplacé par Lewis Baker. Thibaut Courtois n'a pas non plus terminé la rencontre. Le gardien des Diables a cédé sa place à Eduardo à un quart d'heure du terme.