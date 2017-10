Il est donc possible d’être surnommé Batsman et de briller en endossant le costume de son ennemi juré, le Joker. Le comble amusera sans doute Michy Batshuayi dont le début de saison apparaît comme étant une sorte d’ascenseur émotionnel. Un coup en haut, un coup en bas. Un coup frustré, un autre soulagé. Un coup cible des critiques, un autre homme providentiel.

Contre Watford, le Diable s’est arrêté au bon étage une semaine après s’être retrouvé à la cave sur le terrain de Crystal Palace. "Il n’avait pas fait un bon match, mais il n’y avait pas que lui, toute l’équipe avait mal joué", l’a défendu Antonio Conte après un doublé inscrit contre Watford, sa victime favorite en Premier League face à qui il a inscrit 4 de ses 7 buts.

Le contraste avec le visage affiché en sept jours d’écart est saisissant. Comme celui avec Alvaro Morata qui a cédé sa place après 61 minutes sans relief, se faisant totalement manger par Christian Kabasele, rayonnant, qui a un peu moins brillé face à son partenaire en sélection qui a commencé par égaliser d’une jolie tête sur un appel de balle tranchant. Soit exactement ce qui lui avait valu d’être durement critiqué par Ian Wright.

"La question, pour un attaquant, quand il est dans la surface, est où je peux marquer ?", a résumé sur le plateau dans Match of The Day Phil Neville qui avait pris le fauteuil de l’ancien attaquant d’Arsenal. "Sur cette action, il y a deux défenseurs de Watford au premier poteau. Batshuayi s’est dit : est-ce que je peux leur passer devant ou est-ce que je dois demander le ballon au deuxième poteau ? Et il a fait un appel de balle fantastique vers le premier poteau pour devancer Britos en utilisant bien sa vitesse."

Mais aussi son adresse. Avant de parfaitement jouer à son corps à deux reprises. Sur sa première opportunité, il n’a pas trouvé le cadre avant de faire mouche sur la seconde en résistant parfaitement au retour de Kabasele après un ballon contré.

"Tout est dans l’anticipation", a salué Neville pour décrypter un but qui a fait exploser de joie son auteur. "C’était une période difficile pour moi mais je suis resté concentré sur le travail à l’entraînement pour être performant. Cela fait du bien. Je suis venu du banc, j’ai fait mon boulot, j’ai marqué deux buts. C’est bien pour l’équipe d’avoir pris ces trois points. C’est tout", a-t-il indiqué, posément, au micro de Skysports. "Ce que Conte m’a dit avant que j’entre ? Rien en particulier. Simplement de prendre chaque ballon et de me battre, avec le bon état d’esprit."

"N’oubliez pas que c’est un jeune joueur", a rappelé l’Italien. "Pour lui, c’est la première fois qu’il est dans une grande équipe. Il joue beaucoup. J’ai un groupe et je crois dans tous mes joueurs. J’essaye de leur transmettre cela. Aujourd’hui, il a eu un impact incroyable et il doit continuer à travailler de la sorte. Encore et encore. Je suis ravi pour lui, il a eu un impact incroyable. Il doit avoir cette patience pour attendre son moment et quand il en a l’occasion, il doit me montrer qu’il progresse."

Dans cette dynamique, la prochaine étape sera d’avoir le même rendement en étant titulaire. Depuis son arrivée à Chelsea, le Diable marque une fois toutes les 83 minutes lorsqu’il débute un match contre une fois toutes les 29 minutes en sortant du banc. Et la nouvelle mission de Batsman de triompher non pas du Joker mais en étant autre chose qu’un joker.