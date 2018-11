"Pas toute la journée, chef, hein", lâche Axel Witsel avec un sourire au caméraman que toute l'assemblée attendait pour laisser débuter cette conférence de presse, sur le coup de 16h15 ce mercredi. Trente secondes plus tard, le médian de Dortmund pouvait répondre aux premières questions des journalistes. Forcément, la première portait sur cette centième cape qui se profilait pour le Liégeois: "Oui, c'est un cap à franchir mais je n'ai pas d'objectif en tête en termes de capes chez les Diables. Pour l'instant, je suis encore dans le bel âge", rigole-t-il, avant de reconnaître qu'il vit actuellement sa meilleure période à un tel niveau.



Ce dont il est le plus fier ? "J'ai toujours donné le maximum avec chaque coach de l'équipe nationale et j'ai rarement manqué des matches. Vandereycken m'a un peu plus marqué que les autres car c'était le premier. Wilmots nous a fait vivre une super période et Martinez nous a fait évoluer encore un peu, avec le système et les entraînements où il y a toujours l'état d'esprit compétitif (...) La plus belle période ? Le dernier Mondial !"



Au rang des mauvais souvenirs, les éliminations contre la France et le pays de Galles. "Les jours qui ont suivi ont été difficiles", reconnaît-il.





Martinez: "Batshuayi sera titulaire ce jeudi"



"Nous avons de bonnes nouvelles concernant les blessés. Chadli et Lukaku ont pu s'entraîner normalement. Quant à Praet, il risque de manquer le match de demain mais c'est de la précaution plus qu'autre chose, on comptera sur lui dimanche" a commencé le sélectionneur, avant qu'on lui demande qui remplacerait Lukaku ce jeudi, s'il prenait des précautions avec l'attaquant de Manchester United. "Allez, je vais casser la règle qui veut que je ne donne jamais de nom. Batshuayi débutera ce jeudi ! Qui d'autre ? N'exagérez pas, c'est déjà très bien" souriait-il.



Concernant Vincent Kompany, Roberto Martinez n'avait pas l'air inquiet de sa situation en club: "Je ne crois pas que Manchester City ait des premiers et des seconds choix. Ce qui compte, c'est que Vincent s'entraîne très bien et qu'il est en forme, en ce moment. S'il sera titulaire pour ces deux matches contre l'Islande et la Suisse ? Nous prendrons une décision dans les prochaines heures."



"D'expérience, je sais qu'il est important de considérer les deux matches d'une trêve internationale de la même manière. Certes, la rencontre en Suisse est plus importante mais nous devons créer un lien entre ces deux matches donc ne vous attendez pas à deux équipes complètement différentes. Mais on utilisera l'effectif qui est à notre disposition au mieux".