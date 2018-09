Diables Rouges L'émission sportive La Tribune de la RTBF a fait sa rentrée lundi. Au centre des discussions, la coupe du Monde en Russie et le prochain match amical des Diables Rouges face à l'Ecosse.

Mehdi Bayat, administrateur délégué du Sporting de Charleroi et vice-président de la commission technique de l'Union belge était notamment invité sur le plateau. Celui-ci a donné son avis sur le coach de notre équipe nationale, Roberto Martinez. "Globalement on n'avait pas de doute sur le fait que Roberto est un très grand travailleur. Il n'est pas seulement sélectionneur national, il travaille énormément avec nous sur le développement du football belge au niveau amateur et professionnel."

Philippe Albert a voulu souligner l'importance du coach et "l'unité qu'il a réussi à remettre dans le groupe". Il rappelle le premier match face à l'Angleterre, "quand il met "l'équipe B" et que Januzaj met son but, on a senti la cohésion".

En revanche, le consultant, Stephan Streker s'est distancé de ses collègues. "Je ne suis pas le premier supporter de Roberto Martinez", débute-t-il avant d’ajouter qu’il "ne pense pas que Martinez ait fait les meilleurs choix dans le match le plus important de l’histoire de notre football".

Son avis lui aura d'ailleurs valu une réponse de Mogi Bayat, frère de Mehdi et agent de joueurs, sur Twitter. "Petit message pour Stefano Streker : le foot belge s’en fout complètement de ton avis sur Roberto Martinez".