Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

FRANCE

Thomas Meunier et le Paris Saint-Germain ont obtenu un partage 1-1 in extremis et en infériorité numérique face à Saint-Étienne vendredi lors de la 32e journée de Ligue 1. Le Diable rouge a disputé toute la rencontre et a offert, dans les arrêts de jeu, le ballon du 1-1 à Kylian Mbappé dont le coup de tête a été dévié dans son propre but par Mathieu Debuchy (90e+2).

Saint-Étienne semblait pourtant avoir trouvé bonne formule pour inquiéter les Parisiens lors de la première période. Le but des Verts est ainsi arrivé très tôt à la 17e minute grâce à Remy Cabella. L'attaquant français a profité d'un duel perdu avec un peu de malchance par Meunier avant de pousser le ballon au fond des filets. Cabella a rapidement eu l'occasion d'assommer Paris sur penalty mais a buté sur Areola (31e). Dix minutes plus tard, Kimpempe a reçu une deuxième carte jaune et regagné les vestiaires quelques minutes avant ses équipiers (41e).

Alors qu'il se dirigeait vers sa troisième défaite en Ligue 1 cette saison, le PSG a trouvé les ressources pour se projeter en avant et a finalement obtenu le but égalisateur qui lui permet de compter 84 points au classement.

ESPAGNE

Le Deportivo La Corogne est venu à bout de Malaga 3-2 dans un match spectaculaire comptant pour la 31e journée de Primera Division. Il s'agit d'une bien mauvaise opération pour Malaga qui reste lanterne rouge avec 17 points, onze de moins que le premier non-relégable Levante. La Corogne est pour sa part 18e avec 23 points et garde espoir. Maxime Lestienne, blessé, n'était pas sur la feuille de match du côté de Malaga alors que Zakaria Bakkali est resté sur le banc avec le 'Depor'. Les buts de La Corogne sont signés Perez (6e s.pen) et Adrian (70e et 85e). Malaga a quant à lui marqué ses deux buts grâce à Rolan (41e et 73e).

PAYS-BAS

Wout Faes et l'Excelsior ont pris le dessus sur Willem II et Jordy Croux (2-1) lors de la 30e journée d'Eredivisie. Faes a disputé toute la rencontre alors que Croux a cédé sa place après seulement trente minutes de jeu. Ismail Azzaoui n'était pas sur la feuille de match. Sol avait pourtant ouvert le score en faveur de Willem II (14e) mais Bruins (28e) et Elbers (45e+1) ont inversé la tendance en profitant de l'infériorité numérique adverse.

Au classement, l'Excelsior est 10e avec 38 points. Willem II est 13e avec 30 points, sept de plus que Roda, dernier relégable.