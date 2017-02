Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

EN ITALIE

Triplé de Mertens!

Naples s'est promené samedi soir à Bologne dans un match comptant pour la 23e journée du championnat d'Italie (1-7). Dries Mertens en a profité pour inscrire trois buts (33e, 43e, 90e). Les Napolitains, qui comptent 48 points, prennent la deuxième place avec une unité d'avance à l'AS Rome, qui reçoit la Fiorentina mardi. Le Diable rouge est le nouveau leader du classement des buteurs avec 16 goals, un de plus que le trio composé par Edin Dzeko (AS Rome), Gonzalo Higuain (Juventus) et Mauro Icardi (Inter),

Mertens et Marek Hamsik ont permis à Naples d'humilier Bologne. Dans son histoire, Naples n'avait jamais mis six buts en déplacement, il a fait mieux. Jamais Hamsik n'avait signé un triplé (4e, 70e, 74e).

Alors que Naples menait 0-2, Jose Callejon s'est fait exclure (26e). Mais le Bolognais Adam Masina a fauché Mertens et a été exclu lui aussi (32e). Juste après Mertens a inscrit son premier but (33e, 0-3). La base d'une prestation incroyable était jetée.

Mertens a d'abord inscrit le 0-3

Puis il a marqué le 1-4

Il a enfin fixé l'addition à 1-7

On notera en outre que le Belge a également offert l'assist sur le 1-5 d'Hamsik





EN ANGLETERRE

Courtois et Hazard brillent, Chelsea s'offre le choc face à Arsenal

Chelsea a conforté sa place de leader de la Premier League en s'adjugeant le derby londonien contre Arsenal 3-1, samedi en début d'après-midi à Stamford Bridge en ouverture de la 24e journée de championnat.

Eden Hazard a porté la marque à 2-0 à la 53e minute, un but du capitaine des Diables Rouges qui ne doit rien à personne (voir vidéo ici). Parti balle au pied de la ligne médiane, Hazard, sa conduite de ballon et ses dribbles ont rendu fou trois défenseurs des "Gunners" avant d'achever le travail d'une frappe croisée ras de sol imparable pour Petr Cech. Chelsea avait pris les devants dès la 13e minute. Sur un corner de Pedro, Diego Costa plaçait sa reprise de la tête sur la transversale et Alonso prolongeait le ballon dans le but.

A la 86e, Fabregas, qui avait remplacé Hazard une minute plus tôt, fixa la marque à 3-0 avant que Giroud, de la tête, ne sauve l'honneur des hommes d'Arsène Wenger et ne prive Thibaut Courtois d'un clean-sheet.

Michy Batshuayi est resté sur le banc des Blues.

Chelsea compte désormais 59 points. Tottenham, qui accueille Middlesbrough à 18h30, est 2e à 12 points. Arsenal, 3e également avec 47 points, est désormais sous la menace de Liverpool et Manchester United.





Quadruplé pour Lukaku, en grande forme!

Romelu Lukaku a ouvert rapidement le score pour Everton face à Bournemouth. Après seulement 31 secondes, le Diable a profité d'une récupération de son équipe et d'une bonne combinaison avec James McCarthy pour marquer d'une belle frappe enroulée du pied gauche. Il s'agit du but le plus rapide d'Everton en Premier League à Goodison Park.

A la 24e minute, on retrouve le même duo mais on inverse les rôles. Romelu Lukaku déborde sur le flanc droit et centre en retrait pour McCarthy qui profite d'un cafouillage dans le rectangle de Bournemouth pour doubler la mise.

Lukaku, décidément déchaîné dans ce match, inscrit un doublé à la 29e minute. Bien aidé par la défense de Bournemouth, il récupère le ballon devant Boruc et n'a plus qu'à ajuster le gardien polonais.

Mais le Diable ne s'est pas arrêté là puisqu'en deuxième mi-temps, il a encore planté deux buts à sa victime du jour, le pauvre Artur Boruc.

Avec 16 réalisations, le Diable Rouge est désormais le meilleur buteur du championnat anglais.









Rien ne va plus pour Liverpool, Mignolet et Origi

Suite à la victoire de Chelsea contre Arsenal (3-1) en début d'après-midi, Liverpool se devait de l'emporter sur la pelouse de Hull City. Cependant, une sortie peu autoritaire de Simon Mignolet sur corner a permis aux 'Tigers' d'ouvrir le score grâce à Alfred N'Diaye (44e). Alors que les 'Reds' de Jürgen Klopp jetaient toutes leurs forces dans la bataille, Hull a plié la rencontre en contre grâce à Babacar Niasse (84e). Divock Origi est monté à la 83e.





Nacer Chadli à l'assist

Nacer Chadli, titulaire pour West Bromwich Albion, a donné l'assist sur l'unique but de la rencontre contre Stoke City (1-0), marqué par James Morrison (6e). L'ancien joueur de Tottenham est descendu à la 66e. Julien Ngoy est monté au jeu à la 69e dans les rangs de Stoke.





Retour aux affaires pour Januzaj

Sunderland, avec Jason Denayer et Adnan Januzaj titulaires, a littéralement survolé son match sur la pelouse de Crystal Palace (0-4). Les 'Black Cats' ont marqué la bagatelle de quatre buts en première période grâce à Lamine Kone (10e), Didier Ndong (43e). Jermaine Defoe (45e+1 et 45e+3), sur deux assists de Januzaj, a plié la rencontre avant même le repos.

Januzaj est descendu à la 78e. Christian Benteke a joué 90 minutes pour les 'Eagles'.





Tottenham, avec Alderweireld et Dembélé, dispose de Middlesbrough

Tottenham a battu Middlesbrough (1-0) samedi à White Hart Lane lors de la 24e journée de Premier League. Toby Alderweireld et Mousa Dembélé ont joué toute la rencontre. Blessé à la cheville, Jan Vertonghen était absent. Malgré une nette domination des 'Spurs' en première période, comme en témoignent les 12 tirs au but, les Londonies ont dû se montrer patients avant d'ouvrir le score. Il aura fallu une erreur de la défense de Middlesbrough et de Bernardo Espinosa, coupable d'une faute dans le grand rectangle, pour voir Tottenham prendre l'avance grâce à Harry Kane dont la transformation n'a laissé aucune chance à Victor Valdes (1-0, 58e s.p.).

Au classement, l'équipe de Mauricio Pochettino profite de la défaite d'Arsenal à Chelsea (3-1) pour s'emparer de la deuxième place avec 50 points, neuf longueurs derrière Chelsea(59). Arsenal (3e, 47) et Liverpool (4e, 46) sont en embuscade.





Pas de Defour ni de Kabasele

Tous deux blessés, Christian Kabasele (Watford) et Steven Defour (Burnley) n'ont pas participé au match remporté par les 'Hornets' (2-1).





D2 anglaise: Derby County et Julien De Sart s'inclinent à Newcastle

En déplacement à St. James Park, Derby County s'est incliné 1-0 à Newcastle lors de la 30e journée de Premier League. Monté au jeu à la mi-temps, Julien De Sart a également écopé d'un carton jaune à la 79e. Le seul but de la rencontre a été marqué par Matt Ritchie à la 27e minute. A noter que Matz Sels n'était pas sur la feuille de match. Grâce à ce succès, les 'Magpies' reprennent provisoirement la tête du championnat avec 62 points. Cependant, Brighton (2e, 60 pts) et Sébastien Pocognoli peuvent repasser devant en cas de résultat positif à Brentford (13e), dimanche.

Denis Odoi est resté sur le band de Fulham lors de la rencontre perdue par les siens à Birmingham (1-0), tout comme Marnick Vermijl sur le banc de Preston en déplacement à Barnsley (0-0).

Derby County est 8e (46 pts), Fulham 10e (43) et Preston North End 11e (42).





EN ESPAGNE

Carrasco monte au jeu

L'Atlético Madrid s'est imposé facilement contre Leganes (2-0), samedi au Stade Vicente Calderon. Après deux matches nuls, les 'Colchoneros' de Diego Simeone ont repris leur marche en avant. C'est l'enfant du club, Fernando Torres qui a marqué les deux buts. Le premier en embuscade d'un penalty raté par Antoine Griezmann (15e), le second d'un subtil lob au-dessus du portier adverse (51e).

Yannick Carrasco est monté à la 57e minute pour les Madrilènes, qui sont quatrièmes au classement avec 39 points.





EN ALLEMAGNE

Victoire pour Thorgan Hazard

Le Borussia Mönchengladbach a largement dominé Fribourg (3-0) samedi pour le compte de la 19e journée de Bundesliga samedi. Titulaire, Thorgan Hazard a joué toute la partie pour le Borussia.

Les 'Poulains', quelque peu en difficulté lors du premier tour, enchaînent donc une deuxième victoire de rang. Si la première mi-temps a été laborieuse pour l'équipe de Dieter Hecking, la deuxième a vu Lars Stindl (73e), Raffael (78e) et Patrick Hermann (90e+2) trouver le chemin des filets.

Au classement, 'Gladbach remonte à la 10e place avec 23 unités alors que Fribourg stagne à la 8e (26).





EN FRANCE

Le PSG sans Meunier

Nill De Pauw, qui est sorti à la 64e, et Guingamp se sont inclinés face à Caen (0-1). L'unique but a été inscrit par Yann Karamoh (90e+2). Après 23 journées, Guingamp est 8e (31 points)

Le PSG, sans Thomas Meunier, s'est imposé à Dijon (1-3) et se retrouve à égalité avec Nice à la deuxième place avec 49 points, trois de moins que le leader Monaco.





AUX PAYS-BAS

Heracles s'impose à Willem II malgré l'exclusion de Castro

Heracles s'est imposé samedi soir à Willem II, qui a vu les débuts d'Obbi Oularé (1-3). Après 21 minutes, l'ex-attaquant de Zulte Waregem a forcé l'exclusion de Bram Castro, le gardien belge des visiteurs. Oularé est sorti avant le but égalisateur (59e), Jordi Croux est monté au jeu (67e) et Derick Tshimanga a joué tout le match. Dans la foulée, Fran Sol a transformé le penalty (24e, 1-0). Mais Heracles a dynamité la deuxième période par Peter van Van Ooijen (62e, 1-1), Kristoffer Peterson (65e, 1-2) et Robi Gosens (68e, 1-3). Au classement, Heracles (24 points) occupe la 11e position juste devant Willem II (22 points)

Le PSV n'a pas éprouvé de souci à s'imposer à l'AZ de Stijn Wuytens (1-4). Jetro Willems a donné deux buts d'avance à l'équipe d'Eindhoven (13e, 16e). AZ a réduit la marque par Fred Friday (17e, 1-2) mais Pereiro (41e, 1-3) a relancé les visiteurs. Après le repos, Wuytens a écopé d'une deuxième carte jaune (71e). A dix, les joueurs d'Alkmaar n'avaient plus grand-chose à espérer surtout que Luuk de Jong a alourdi la marque (80e, 1-4). Le doublé signé par Friday (86e, 2-4) aura été vain. Le PSV reste troisième du classement avec 46 points, cinq de moins que Feyenoord, qui se déplace à Twente dimanche. L'AZ est 6e avec 32 points.