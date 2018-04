De nombreux Belges étaient encore en activité sur les prés ce dimanche. Découvrez le condensé de leurs prestations.

EN ALLEMAGNE

Avec le Bayern champion, le Borussia Dortmund n'a plus qu'un objectif en tête. Accrocher la place de dauphin et la lutte s'annonce serrée. Pour ce faire, les Schwarzgelben peuvent s'en remettre, pratiquement comme chaque semaine, sur Michy Batshuayi.

Batsman a doublé la marque pour les siens en tout début de seconde période face à Stuttgart. Sur un service de Nuri Sahin, l'ancien Standardman plonge au premier poteau et envoie une frappe croisée du pied gauche pour tromper le portier adverse.

EN ITALIE

Il s'agit du septième but en neuf matches de championnat pour Batshuayi depuis qu'il a rejoint la Rhur lors du dernier mercato.

Dries Mertens manque un penalty

Naples n'a plus le droit à l'erreur dans la lutte pour le titre avec la Juventus. Face au Chievo Vérone, les Partenopei ont éprouvé de grandes difficultés à empocher les trois points.

En début de seconde période, les Napolitains obtenaient un penalty, que Dries Mertens tentait de convertir mais le Louvaniste butait face au portier adverse.

Un loupé qui a failli avoir de lourdes conséquences puisque les visiteurs allaient ouvrir la marque peu de temps après. Les hommes de Sarri s'en tiraient bien avec deux buts en toute fin de match pour remporter trois points importants, mais on les sent à la recherche d'un second souffle en cette fin de saison.





EN CHINE

Witsel renoue avec la victoire

Tianjin Quanjian, avec Axel Witsel aligné toute la rencontre, s'est imposé 0-1 sur la pelouse de Guizhou Zhicheng, dimanche, lors de la cinquième journée du championnat de Chine.

Wang Jie a inscrit l'unique but de la rencontre (27e).

Tianjin Quanjian, qui restait sur trois défaites de rang, est dixième du championnat avec 6 points.