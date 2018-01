Découvrez les performances des Diables aux quatre coins du monde.

ANGLETERRE

Chelsea a concédé son deuxième partage consécutif en championnat samedi lors de la 23e journée de Premier League en partageant (0-0) contre Leicester. Avec Thibaut Courtois et Eden Hazard titulaires, les Blues ont souffert face aux Foxes de Claude Puel et ne sont pas parvenus à marquer malgré leur supériorité numérique en fin de match suite à l'exclusion de Benjamin Chilwell (67e). Un Hazard en difficulté avait alors déjà cédé sa place à Pedro (58e), pour rejoindre Michy Batshuayi sur le banc. Charly Musonda Jr ne figurait pas sur la feuille de match.

Sous pression surtout en première période, Chelsea aura pu compter sur un bon Courtois pour garder le zéro derrière. Les Londoniens sont toujours deuxièmes à égalité de points (47) avec Manchester United, qui joue lundi contre Stoke City, mais sont à la portée de Liverpool (44 points) qui reçoit le leader Manchester City dimanche (17h).

Steven Defour et Burnley, 7è, ont quant à eux enregistré leur sixième match sans victoire en championnat après leur défaite 1-0 à Crystal Palace. Defour a joué toute la rencontre, comme son adversaire du jour Christian Benteke qui a servi Bakary Sako à la 21e minute avant l'exploit individuel du Malien, seul buteur de la rencontre. Trois points qui permettent à Benteke et aux siens de se donner de l'air et de remonter à une 12e place (25 points) inespérée il y a quelques semaines.

Christian Kabasele peut lui aussi avoir le sourire. Le défenseur des Diables rouges était en effet de la partie lors de la belle remontée des siens face à Southampton (2-2). Menés 0-2 suite à un doublé de James Ward-Prowse (20e et 44e), les Hornets ont redressé la barre grâce à André Gray (58e) et Abdoulaye Doucoure (90e). Watford est 10e avec 26 points.

Dans le onze de base de son équipe lui aussi, Laurent Depoitre a vécu la défaite des siens, 1-4, contre West Ham.

Mark Noble (25e) avait d'abord ouvert le score en faveur des visiteurs, avant l'égalisation de Joe Lolley (40e). Marko Arnautovic (46e) et Manuel Lanzini (56e et 61e) ont finalement permis à West Ham d'assurer sa (précieuse) victoire. Huddersfield est 13e avec 24 points, soit un de moins que son adversaire du jour.

Enfin Nacer Chadli, toujours blessé à la cuisse, n'était pas présent lors de la victoire de West Bromwich Albion 2-0 contre Brighton. Trois points qui ne suffisent pas aux Baggies (19e avec 19 points) pour s'extraire de la zone de relégation.

Tottenham, avec Dembele et Vertonghen, domine Everton sans forcer

Tottenham n'a guère éprouvé de difficultés à se défaire d'Everton (4-0) samedi en fin d'après-midi dans une rencontre qui comptait pour la 23e journée de la Premier League de football. Avec Jan Vertonghen et Mousa Dembele dans leurs rangs, les Spurs ont fait la différence grâce aux buts de Heung-Min Son (26e), Harry Kane (47e et 59e) et Christian Eriksen (81e).

Sans l'indisponible Toby Alderweireld, Tottenham a tout de suite imposé son jeu aux Toffees qui titularisaient leur nouvelle recrue Cenk Tosun, venu remplacer numériquement Kevin Mirallas, parti à l'Olympiacos.

La domination des Londoniens a porté ses fruits peu avant la demi-heure de jeu sur un centre tir de Serge Aurier, repris victorieusement par Heung-Min Son au deuxième poteau.

Le Coréen s'est encore illustré au retour des vestiaires en malmenant la défense adverse avant de servir Kane pour le 2-0. Le buteur anglais a ensuite récidivé à la 59e, enfilant ainsi sa 20e perle de la saison. Enfin Eriksen a inscrit un 4e but pour son équipe au terme d'un beau contre à la 81e, juste avant que Dembele ne soit remplacé par Moussa Sissoko (82e).

Stoppés par West Ham (1-1) la semaine dernière après trois succès de rang, les hommes de Mauricio Pochettino retrouvent la victoire et pointent à la 5e place du classement avec 44 points, autant que Liverpool (4e, 22 matches). Manchester United (47 pts, 22 matches) et Chelsea (47 pts, 23 matches) sont en ligne de mire.

Harry Kane devient par ailleurs le meilleur buteur de l'histoire des Spurs avec 98 goals marqués, soit un de plus que Teddy Sheringham.

ESPAGNE

Carrasco est monté au jeu lors de la victoire difficile de l'Atletico à Eibar

L'Atletico Madrid a assuré l'essentiel en arrachant les trois points sur le terrain d'Eibar (0-1) samedi lors de la 19e journée de Primera Division. Un but de Kevin Gameiro (27e) aura suffi aux Colchoneros pour l'emporter malgré une très forte pression et une nette domination des Basques en deuxième période. Yannick Carrasco a débuté la rencontre sur le banc pour la 10e fois de la saison en Liga et a fait son entrée sur la pelouse à la 54e minute. Il a alors doublé Angel Correa.

Le Diable rouge est bien rentré dans son match en offrant un ballon de 0-2 à Antoine Griezmann, mais le Français a buté sur le gardien adverse Marko Dmitrovic. Eibar a tout tenté dans le dernier quart d'heure mais s'est heurté à un super Jan Oblak qui est parvenu à garder le zéro pour les Madrilènes.

L'Atletico fait la bonne opération au classement et s'affirme comme le principal challenger du Barça, solide leader avec 48 points.

L'équipe de Diego Simeone reste en effet à la deuxième place du classement (42 pts), avec cinq points d'avance sur Valence et dix sur le Real Madrid qui comptent tous les deux un match de moins, comme Barcelone.

Le Barça qui se déplace à la Real Sociedad dimanche est toujours invaincu.

FRANCE

Monaco tenu en échec par Montpellier et Mbenza

Toujours privé de Youri Tielemans, blessé au genou, Monaco, champion de France en titre, a connu un coup d'arrêt samedi soir en partageant 0-0 à Montpellier lors de la 20e journée de Ligue 1. Du côté des Montpelliérains, Isaac Mbenza est monté au jeu à la 65e minute.

Au classement, les Monégasques (42 points) sont provisoirement seuls deuxièmes avec huit points de retard sur Paris qui se déplace à Nantes dimanche. Lyon (41 points), qui reçoit Angers, aura l'occasion de passer devant au classement.

Marseille (4e, vainqueur 0-3 à Rennes), compte le même nombre de points que Lyon, 3e (41 unités).

Montpellier est quant à lui 8e avec 27 points.

Cette 20e journée a également été marquée par le réveil de Bordeaux (0-1 à Troyes), dont l'entraîneur Jocelyn Gourvennec était dans une position très inconfortable. Le nom de Michel Preud'Homme qui réside actuellement dans la région figurait en bonne place dans la liste des remplaçants présumés de l'ancien milieu de terrain nantais.

Enfin les débuts du nouveau coach de Lille Christophe Galtier à Caen ont été victorieux (0-1).