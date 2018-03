Nos Diables rouges jouaient aux quatre coins de l'Europe (et même en Chine !) ce samedi. Petit coup d'oeil sur leurs prestations.

Italie

L'AS Rome n'est pas parvenu à venir à bout de Bologne (1-1) lors de la 30e journée de Serie A. Les Romains ont dû se passer de Radja Nainggolan qui est sorti sur blessure après 17 minutes de jeu en raison d'un problème à la cuisse droite.

Bologne a ouvert la marque juste après la sortie de Nainggolan grâce au Chilien Erick Pulgar (18e). Dominatrice, la Roma est revenue dans la partie à 15 minutes de la fin grâce à une tête d'Edin Dzeko, auteur de 14 buts cette saison. Le score n'a plus évolué par la suite.

Au classement, Rome stagne à la 3e position avec 60 points, derrière la Juventus (75 pts) et Naples (73 pts). Bologne (35 pts) conserve sa 11e position.

Atalanta a remporté son match face à l'Udinese (2-0) en 30e journée de Serie A samedi. Cagliari s'est écroulé en seconde mi-temps de son match face au Torino.

Le deux buts de l'Atalanta sont survenus lors de la deuxième mi-temps, d'abord grâce à Petagna (68e) et ensuite grâce à Masiello (74e) pour doubler la marche. Timothy Castagne est descendu à la mi-temps.

Naples et Dries Mertens ont eux été accrochés par Sassuolo (1-1) lors de la 30e journée de Serie A. Politano a donné l'avance aux locaux à la 23e minute et ce n'est qu'en fin de match que Naples a pris 1 point, suite à l'égalisation de Rogiero. Titulaire, Dries Mertens a été remplacé par Hamsik à la 75e.

Le Napoli a perdu 2 points dans la course au titre. Les troupes de Maurizio Sarri sont 2e à 1 point de la Juventus, qui reçoit l'AC Milan samedi soir.

Angleterre

Liverpool s'est imposé sur la pelouse de Crystal Palace (1-2) lors de la 32e journée de Premier League, le championnat d'Angleterre de football. Mohamed Salah a libéré les siens en marquant le goal de la victoire à la 84e minute. Christian Benteke a joué toute la partie mais n'a pas trouvé le chemin des filets. Il a obtenu plusieurs occasions de faire la différence. Simon Mignolet est resté sur le banc tout le match. Crystal Palace conserve la 16e place (30 points), à deux points de la zone rouge. Les Eagles ont perdu cinq de leurs six derniers matchs.

Manchester United s'est imposé samedi face à Swansea pour la 32e journée de Premier League. Romelu Lukaku a inscrit le premier but de la rencontre après 5 minutes seulement, s'offrant sa 100e réalisation dans le championnat anglais. Alexis Sanchez a doublé la mise à la 20e minute.

Vincent Kompany et Kevin De Bruyne étaient dans le onze de base de Manchester City, qui s'est imposé 1-3 samedi à Everton lors de la 32e journée de Premier League. Le titre se rapproche pour Manchester City, solide leader avec 84 points, 16 de plus que Manchester United. Les Citizens pourraient être sacrés samedi prochain en cas de victoire contre Man U dans le derby.

Allemagne

Michy Batshuayi et Dortmund ont sombré à Munich, où le Bayern s'est imposé 6-0 dans le "Klassiker" de la 28e journée de la Bundesliga samedi.

France

Le PSG a remporté la Coupe de la Ligue française pour la 8e fois de son histoire en battant Monaco 3-0 samedi à Bordeaux. Youri Tielemans était titulaire dans les rangs de Monaco, tandis que Thomas Meunier a suivi toute la rencontre depuis le banc parisien.

Edinson Cavani a placé les Parisiens sur orbite en marquant sur penalty à la 8e minute. Angel Di Maria marquait le 2e but de la soirée à la 22e.

Falcao pensait avoir réduit l'écart à la 37e mais le but était annulé pour hors-jeu.

Tielemans était remplacé par Jovetic à la mi-temps.

En seconde période, l'arbitre annulait aussi un but de Cavani pour hors-jeu (74e) mais dix minutes plus tard, l'Uruguayen inscrivait son second but de la soirée.

Vainqueur de la 1e édition de la Coupe de la Ligue en 1995, le PSG a enlevé le trophée pour la 5e année de suite. C'est la 2e année d'affilée que le PSG bat Monaco en finale.

Chine

Dalian Yifang affrontait Henan Jianye samedi en quatrième journée de la Super League chinoise. Yannick Ferreira-Carrasco et ses équipiers ont décroché leur premier point de la saison grâce à un but du Diable Rouge. La rencontre s'est terminée sur un score de 1-1.

Les visiteurs ont rapidement ouvert la marque (11e) grâce à une reprise sur corner de Carrasco, à l'entrée de la surface. Henan Jianye a égalisé avant la pause via Bassogog (34e). Carrasco a disputé l'entièreté de la rencontre.

Après 4 matches, Dalian Yifang décroche donc son premier point mais conserve sa dernière place. Le premier goal de Carrasco est également le premier du club dans sa campagne. Shanghai SIPG trône en haut du classement, avec 4 victoires en autant de rencontres.