Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

ESPAGNE

Carrasco marque et offre un but sensationnel à Torres

Vivement critiqué ces dernières semaines pour son manque d'impact et de réalisme, Yannick Carrasco a fait taire nombre de ses détracteurs. Premièrement dès la 11e minute grâce à un bon ballon dans la surface pour Torres qui inscrit un but exceptionnel ( à revoir ici ).

En fin de rencontre, alors que les Colchoneros étaient menés 1-2 par le Celta Vigo, Yannick Carrasco a surgi en reprenant un ballon mal dégagé par la défense. Sa volée fait mouche (86e). Dans la foulée, Antoine Griezmann allait même donner l'avantage aux siens (88e).





ITALIE

Nainggolan frappe une nouvelle fois

L'AS Roma s'est imposée 0-2 à Crotone, dimanche, lors de la 24e journée du championnat italien. Radja Nainggolan a ouvert le score, marquant son sixième but de la saison en championnat. Le Diable Rouge égale ainsi le meilleur score de sa carrière, réalisé la saison passée. Du côté de Crotone, Noë Dussene, titularisé pour la troisième fois de la saison, a été remplacé à la 76e minute.

Dzeko a manqué un penalty à la 17e minute. Nainggolan a débloqué la situation à la 40e minute, d'une frappe croisée de l'entrée du rectangle.

Dzeko, qui avait tiré sur la transversale sur un assist de Nainggolan en début de seconde période (53e), a doublé la mise en reprenant victorieusement un centre de Salah (77e). Dussene venait d'être remplacé par Trotta (76e). Nainggolan a cédé sa place dans les arrêts de jeu à Perotti (90e+1). Thomas Vermaelen est resté sur le banc.

La Roma, 53 points, revient provisoirement à 4 longueurs de la Juventus, qui se déplace à Cagliari en soirée. Crotone, 13 points, est avant-dernier, à 9 points du premier sauvé, Empoli.

Troisième victoire de suite de Praet avec la Sampdoria

La Sampdoria a battu Bologne 3-1, dimanche, pour le compte de la 24e journée du championnat d'Italie. Dennis Praet a disputé l'ensemble de la rencontre pour la Sampdoria.

Bologne a longtemps mené au score, grâce au but de Dzemaili (18e). La 'Samp' a renversé la situation en fin de rencontre. Muriel a égalisé sur penalty, sifflé pour une main de Pulgar (82e). Schick a donné l'avantage aux locaux, sur une passe décisive de l'ancien Anderlechtois Djuricic (84e) et Mbaye a marqué contre son camp en voulant dégager un centre de Schick (88e).

Praet s'est montré entreprenant durant la rencontre. A la 27e minute, il délivré un centre pour Quagliarella dont la tête a échoué de peu à côté. En fin de première période, il n'a pas trouvé le cadre sur un centre de Linetty (41e). En seconde période, une frappe enroulée du Soulier d'Or 2014 a frôlé le poteau (68e). Quelques minutes plus tard, son tir de l'extérieur de la surface était contré par Mbaye (71e).

La Sampdoria a signé une troisième victoire d'affilée. Avec 33 points, le club occupe la dixième place. Bologne, 27 points, est quinzième.





FRANCE

Nantes a interrompu dimanche une série de trois matchs sans victoire au détriment de Marseille (3-2). Diego Carlos (12e, 1-0), Mariusz Stepinski (20e, 2-0) et Adrien Thomasson (51e, 3-1) ont inscrit les buts des Canaris alors que Bafetimbi Gomis a signé un doublé pour les Marseillais (49e, 61e). Guillaume Gillet a joué l'intégralité de la rencontre. Au classement, les Canaris remontent à la 12e place avec 29 points, quatre de plus que le 18e, Caen. Les Marseillais sont 6e (36 points).

Avec un pressing haut et une envie de jouer vite vers l'avant, les hommes de Sergio Conceiçao ont mis très rapidement à mal la défense phocéenne. Menés 2-0, les Marseillais accusaient le coup et l'addition aurait pu être plus sévère. A la demi-heure, Rudi Garcia a réalisé un double changement avec les entrées de Thauvin et Zambo Anguissa. Ce choix tactique a fait du bien à l'OM mais le résultat ne bougea pas avant la mi-temps.

En seconde période, le match a basculé dans la folie. Gomis a remis son équipe sur les bons rails (49e, 2-1) mais les Nantais ont repris le large par Thomasson (50e, 3-1). L'issue de la rencontre n'était pas encore définie: Gomis a une nouvelle fois redonné espoir à l'OM (61e, 3-2).





ANGLETERRE

Bloqué par Burnley (1-1), Chelsea porte toutefois son avance à 10 points

Burnley, sans Steven Defour blessé à l'aine, a tenu Chelsea en échec dimanche dans le cadre de la 25e journée du championnat d'Angleterre (1-1). Pedro a ouvert la marque pour les Blues (7e, 0-1) et Robbie Brady a égalisé pour les Clarets (24e, 1-1). Eden Hazard et Thibaut Courtois ont disputé l'intégralité de la rencontre tandis que Michy Batshuayi est monté au jeu (87e). Au classement, Chelsea (60 points) voit malgré tout son avance au classement passer de neuf à dix points sur Tottenham battu samedi à Liverpool (2-0).

Courtois s'est incliné sur une parabole presque parfaite de Brady mais à deux reprises, le gardien des Diables Rouges a été providentiel sur un tir à bout portant dans l'angle inférieur gauche de Matthew Lowton (37e) et, juste à la reprise (48e), sur un envoi d'Andre Gray.

Quelques accélérations et deux passes en or pour Diego Costa en première période, Hazard a tout de même semblé parfois hors du match après le repos.





PAYS-BAS

Le Sparta Rotterdam s'est incliné à l'Ajax dimanche dans le cadre de la 22e journée du championnat des Pays-Bas (2-0). Bertrand Traore (45e) et Kaspers Dolberg (49e) ont permis aux Ajacides de conserver leur deuxième place avec 52 points, cinq de moins que Feyenoord. Ryan Sanusi a joué toute la rencontre pour le Sparta, qui reste 15e (18 points). Blessé à la cheville, Loris Brogno était absent.

Avec Stefano Marzo à l'arrière droit, Heerenveen a été battu à domicile face à l'AZ (1-2). Muamer Tankovic (17e) et Iliass Bel Hassani (57e) ont donné un double avantage aux joueurs d'Alkmaar. Heerenveen a réduit la marque par l'ex-Standardman et Trudonnaire Ghoochannejhad (79e, 1-2) mais il n'a pas pu arracher le partage. Wout Faes est resté sur le banc. A l'AZ, Stijn Wuytens était suspendu. Du coup, Alkmaar (4e, 35 points) dépasse son adversaire au classement. Heerenveen devient 6e (33 points).





SUISSE

Sion s'est défait de Vaduz, le dernier du classement (4-2). Monté au jeu (67e), Geoffrey Mujangi Bia a inscrit deux buts (70e, 78e). La formation du Liechstenstein a ouvert la marque par Moreno Costanzo (34e, 0-1). Un doublé de Chadrac Akolojft a relancé Sion (58e, 60e, 2-1). Juste après l'égalisation d'Albion Avdijaj (65e, 2-2), Peter Zeidler a lancé Bia, qui a signé le succès des siens. Après 20 journées, Sion est 4e (32 points).