De nombreux Belges expatriés à l'étranger foulaient les terrains ce dimanche. Le résumé de leurs prestations.

EN ANGLETERRE

Mignolet toujours sur le banc

Liverpool a battu Fulham dimanche dans un match comptant pour la 12e journée du championnat d'Angleterre de football (2-0). Dennis Odoi, avec les Cottagers, était le seul Belge présent sur le terrain. Chez les Reds, Simon Mignolet, le deuxième gardien, était comme de coutume sur le banc et Divock Origi n'était pas sélectionné. Mohammed Salah (41e) et Xherdan Shaqiri (53e) ont permis à Liverpool de prendre la tête du classement avec 30 points, un de plus que Manchester City et trois sur Chelsea. Fulham (5 points) est dernier.

Dans l'après-midi, Chelsea reçoit Everton à 15h15 et City disputera le derby contre United (17h30).

EN ITALIE

Nainggolan toujours pas remis

En Italie, l'Atalanta a décroché un quatrième succès d'affilée contre l'Inter Milan (4-1). Hans Hateboer (9e, 1-0), Gianluca Mancini (62e, 2-1), Berat Djimsiti (88e, 3-1) et Alejandro Gomez (90e+4, 4-1) ont pris les buts à leur compte. Mauro Icardi a réduit temporairement la marque sur penalty (47e, 1-1). Chez les vainqueurs, Timothy Castagne est monté au jeu (56e) tandis que chez les visiteurs, Radja Nainggolan est resté sur le banc alors que Luciano Spalletti a effectué ses trois changements. Manifestement, Ninja n'est toujours pas complètement remis de sa blessure à la cheville encourue lors du derby le 21 octobre.

Après 12 journées, l'Inter (25 points) est troisième et l'Atalanta (18) occupe la 6e position.

EN CHINE

Carrasco contribue au maintien de Yifang

Yannick Carrasco et son club de Dalian Yifang ont assuré leur maintien en Super League chinoise dimanche. Le Diable Rouge a inscrit à la 64e minute le 2e but du club de Dalian, qui s'est imposé 2-0 face à Changchun Yatai lors de la 30e et dernière journée de championnat. Promu en Super League la saison dernière, Dalian Yifang, qui restait sur quatre défaites d'affilée, termine à la 11e place avec 35 points. Changchun Yatai se classe 15e et avant-dernier (32 points) et est relégué, tout comme Guizhou Zhicheng (24 points). Shanghai SIPG avait été sacré champion en début de semaine.