Chelsea a facilement pris la mesure de Southampton (4-2) mardi lors de la 34e journée de Premier League. Eden Hazard et Thibaut Courtois étaient titulaires. Le milieu offensif des 'Blues', auteur du premier but de la rencontre, a marqué son 15e but en championnat, un record pour le Diable Rouge dans le championnat anglais.

Toujours en tête du classement, Chelsea devait reprendre sa course en avant après son revers en championnat à Manchester United (2-0). Grâce à Eden Hazard, les Londoniens ont rapidement pris les commandes de la rencontre. Servi dans le rectangle par Diego Costa, le Belge a envoyé une frappe croisée hors de portée de Fraser Forster (5e, 1-0). Mais sur un corner des 'Saints', Thibaut Courtois a dû s'avouer vaincu. L'Espagnol Oriol Romeu, ancien joueur de Chelsea, a remis les équipes à égalité (1-1, 24e). En toute fin de période, Gary Cahill a permis à l'équipe d'Antonio Conte de reprendre l'avantage sur une tête puissante (2-1, 45e+1).

Chelsea a ensuite déroulé en seconde mi-temps grâce à son prolifique attaquant Diego Costa. L'avant espagnol a inscrit un doublé, le premier but d'une reprise de la tête (3-1, 54e), le deuxième sur une magnifique action collective (4-1, 89e). En toute fin de rencontre, l'équipe de Claude Puel (qui a autrefois entraîné Hazard à Lille) a ajouté un deuxième but via Ryan Bertrand (4-2, 90e+4).

Sorti sous les applaudissements du public de Stamford Bridge à la 90e, Eden Hazard a inscrit mardi soir son 15e but de la saison en championnat, un record pour le virevoltant joueur belge. Le Brainois totalise également cinq assists.

Au classement, Chelsea (78 pts) compte sept unités d'avance et un match de plus que Tottenham (2e, 71 pts). Souhampton est 9e (40).





FRANCE

Guingamp et Nill De Pauw éliminés aux portes de la finale de la Coupe de France

Guingamp, double vainqueur de la compétition en 2009 et 2014, s'est incliné 2-0 mardi face à Angers au Stade Raymond Kopa lors des demi-finales de la Coupe de France de football. Monté à la 64e, Nill De Pauw n'est pas parvenu à inverser le cours du match.

Malgré une équipe guingampaise bien présente en début de rencontre, c'est le SCO qui a ouvert le score en fin de mi-temps.

Sur une belle action de Jonathan Bamba, qui a trouvé Thomas Mangani dans la surface, Angers a pris les devants (1-0, 38e). Les Angevins auraient même pu doubler le score avant le repos mais Kalle Johnsson a sauvé son équipe d'une parade réflexe.

Après un quatrième quart d'heure compliqué, l'équipe d'Antoine Kombouaré a bénéficié d'un penalty dans les dernières secondes pour une faute de main controversée. Jimmy Briand a toutefois vu son tir dévié sur le poteau par le gardien Alexandre Letellier (89e). Alors que Guingamp poussait dans le final, Karl Toko Ekambi a validé en contre le ticket d'Angers pour la finale (2-0, 90e+2).

Soixante ans après sa finale de Coupe de France perdue 6-3 contre Toulouse, le SCO Angers a ainsi obtenu le droit d'en disputer une deuxième qui ne sera pas plus facile qu'en 1957.

L'autre demi-finale opposera en effet mercredi le Paris Saint-Germain à l'AS Monaco (21h05). Le vainqueur affrontera donc Angers le 27 mai prochain au Stade de France.





ESPAGNE

L'Atletico Madrid a réalisé une mauvaise affaire mardi au Stade Vicente Calderon en perdant 0-1 contre Villarreal lors de la 34e journée de Liga. Yannick Carrasco est monté au jeu à la 56e mais est sorti un quart d'heure plus tard, visiblement touché à l'épaule après un contact.

Malgré une nette domination, comme en témoignent ses 23 tentatives de tirs au but, contre 6 pour Villarreal, les 'Colchoneros' de Diego Simeone se sont inclinés contre le 'Sous-Marin jaune'.

Dans les 10 dernières minutes, Filipe Luis a été coupable d'un contrôle de balle approximatif, permettant à Villarreal de porter le danger devant la cage de Jan Oblak. A la réception d'un centre de Cédric Bakambu, Roberto Soriano a marqué le seul but de la rencontre, mais son neuvième cette saison, d'une reprise de près (0-1, 82e).

Après neuf matches consécutifs sans défaite, les Madrilènes, troisièmes avec 68 points, font donc du surplace au classement. Le FC Séville, qui accueille jeudi le Celta Vigo, pourrait revenir à égalité avec l'Atletico en cas de victoire contre les 'Celticos'.