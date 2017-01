Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.



EN ANGLETERRE

De Bruyne passeur décisif puis buteur contre Tottenham

Kevin De Bruyne a encore éclaboussé les pelouses de Premier League de toute sa classe en offrant deux buts à City en seulement cinq minutes lors du match au sommet face à Tottenham.

Le Belge a d'abord délivré un caviar à Leroy Sané qui, recevant le ballon dans sa course, a pu effacer Lloris pour marquer le premier but du match.

Cinq minutes plus tard, on a échangé les rôles. Sur un débordement sur le flanc droit, Sané centre vers De Bruyne qui profite d'un ballon relâché par Lloris pour doubler l'avance des Citizens.

Peu après la réduction du score par Dele Alli, Toby Alderweireld a demandé son changement, vraisemblablement blessé. Finalement, Tottenham a égalisé grâce à Heung-Min Son.





Kabasele buteur puis malheureux avec Watford

En visite à Bournemouth, Watford a ouvert le score grâce à un but de de la tête de Kabasele (24e). Sur un corner, le Diable Rouge a sauté plus haut que tout le monde pour inscrire son deuxième but de la saison en Premier League. Il avait également marqué en Coupe d'Angleterre, début janvier.





Mais l'ex-Genkois a été victime d'une crampe en fin de partie et s'est allongé un peu trop rapidement sur la pelouse. A ce moment, Bournemouth partait vers le but et les locaux ont profité de cette erreur de jeunesse du Belge pour égaliser (2-2).





Lukaku et Mirallas battent Benteke

Le match entre Crystal Palace et Everton mettait aux prises Christian Benteke d'un côté à Romelu Lukaku et Kevin Mirallas de l'autre. Tous étaient titularisés. Benteke a été le premier à se mettre en évidence. Sa tête heurtait la transversale (9e). Lukaku imitait son concurrent pour la place d'avant-centre des Diables Rouges en tirant, du gauche, sur le poteau (34e). Quant à Mirallas, il trouvait le gardien Hennessey sur sa route (17e). En fin de match, Coleman s'infiltrait dans le rectangle et fusillait Hennessey pour offrir la victoire à Everton (87e).

Everton, 36 points, occupe la septième position. Crystal Palace, 16 points, est dix-huitième et premier relégable, à 2 longueurs du premier sauvé, Swansea.





ManU perd encore des plumes

Manchester United a arraché le nul 1-1 à Stoke dans les derniers instants de la partie grâce à Wayne Ronney (90e+4) qui devient le meilleur buteur de l'histoire du club avec 250 buts, soit un de plus de les 249 de Bobby Charlton. Stoke avait ouvert le score sur un but contre son camp de Mata (19e). Marouane Fellaini a débuté la rencontre pour United. Il a cédé sa place à Rashford en début de seconde période (56e). Du côté de Stoke, le jeune Julien Ngoy, 19 ans, est monté au jeu à la 73e minute à la place de Shaqiri.

Manchester United pointe en sixième position avec 41 unités. Stoke, 28 points, est neuvième.





Chadli bat Januzaj et Denayer

West Bromwich Albion a battu Sunderland 2-0. Fletcher (30e) et Brunt (36e) ont assuré le succès de WBA. Nacer Chadli est resté 81 minutes sur la pelouse dans les rangs de WBA. Du côté de Sunderland, Adnan Januzaj a cédé sa place à Anichebe peu après l'heure de jeu (66e) et Jason Denayer a été remplacé par Borini à dix minutes du terme.

WBA, 32 points, est huitième. Sunderland est lanterne rouge (15 points).





Liverpool, avec Mignolet titulaire, s'incline à domicile contre Swansea

Liverpool s'est incliné 2-3 face à Swansea, samedi, dans le cadre de la 22e journée du championnat d'Angleterre. Tous les buts ont été marqués en deuxième période. Simon Mignolet était titularisé et Divock Origi est monté au jeu à 20 minutes de la fin.

Les 'Reds' dominaient les débats en première période, sans parvenir toutefois à se montrer réellement dangereux. C'est même Swansea qui passait le plus proche de l'ouverture du score. À la 19e minute, Mignolet était ainsi sauvé par son poteau sur une frappe de Carroll.

Le début de seconde période était catastrophique pour Liverpool: Fernando Llorente trompait Mignolet à deux reprises en moins de cinq minutes. La première fois, l'Espagnol était à l'affut sur les suites d'un corner (48e). La seconde fois, il reprenait d'une tête rageuse un centre de la gauche de Carroll (52e).

Liverpool revenait dans le match grâce à Roberto Firmino. Le Brésilien relançait le suspense de la tête (1-2, 55e) puis égalisait après un bel enchaînement contrôle poîtrine-reprise instantanée (69e). La joie des 'Reds' était de courte de durée: à la 74e, Sigurdsson récupérait un ballon qui traînait dans le rectangle et crucifiait Mignolet (2-3). Monté à la 71e minute à la place de Can, Origi avait la balle de l'égalisation, mais le gardien Fabianski repoussait sa tentative (77e).

Liverpool reste bloqué à 45 points, à égalité avec Tottenham, à 7 longueurs du leader Chelsea. Les 'Reds' pourraient perdre du terrain sur ces deux équipes, être dépassés par Arsenal (44 points) et rejoints par Manchester City (42 points).

Swansea, 18 points, se sort provisoirement de la zone rouge. Le club, désormais entraîné par Paul Clement, occupe la 17e position et laisse derrière lui Crystal Palace (16 points), Hull (16) et Sunderland (15).





EN ALLEMAGNE

Mönchengladbach, avec Hazard, tenu en échec chez la lanterne rouge

Le Borussia Mönchengladbach a été accroché 0-0 sur la pelouse de Darmstadt, lanterne rouge, samedi, pour le compte de la dix-septième journée du championnat d'Allemagne. Aligné toute la rencontre, Thorgan Hazard s'est créé plusieurs belles opportunités.

À la 67e minute, le Diable Rouge a transpercé la défense avant de tirer. Sa frappe a manqué de peu le cadre. À dix minutes du terme, son tir a été bloqué par un défenseur.

Mönchengladbach, désormais entraîné par Dieter Hecking, est quatorzième de la Bundesliga avec 17 points. Darmstadt reste lanterne rouge (9 points).

Koen Casteels a assisté depuis le banc de touche à la victoire 1-0 de Wolfsburg sur Hambourg. Mario Gomez a inscrit l'unique but du match à la 83e minute. Wolfsburg, 19 points, est douzième. Hambourg, 13 points, occupe la seizième position, synonyme de barrage pour le maintien.





EN FRANCE

Thomas Meunier remporte son duel face à Guillaume Gillet

Le PSG a confirmé son parfait début d'année en allant s'imposer à Nantes, samedi, grâce à un doublé d'Edinson Cavani (0-2). Guillaume Gillet (Nantes) et Thomas Meunier (PSG) ont disputé l'intégralité de la rencontre comptant pour la 21e journée du championnat de France. Avec 45 points, le club de la capitale revient à un point de Nice, à égalité avec Monaco, qui accueille Lorient dimanche. Nantes, qui a vu sa série de cinq victoires d'affilée interrompue, est 11e (25 points). Le PSG a porté à 13 sa série de victoires consécutives face à Nantes. Auteurs d'un bon début de match, les Nantais ont été surpris par Cavani, qui a ouvert le score sur la première occasion de son équipe (21e). Malgré un match courageux, les Canaris ont été punis par l'Uruguayen sur un coup franc en pleine lucarne (65e).

Grâce à un bon pressing, les Nantais ont réalisé un premier quart d'heure convaincant avant que Cavani ne reprenne en première intention un centre de Lucas (21e, 0-1). Bien que menés, les Canaris ne se sont pas découragés. Mais à l'image de Gillet, ils n'ont pas été incisifs. L'ex-Anderlechtois n'a pas fait preuve du bon timing dans ses interventions en perte de balle.

En deuxième période, Nantes s'est d'emblée procuré une occasion sur une frappe contrée d'Amine Harit mais il a fallu patienter pour noter une nouvelle opportunité. À la réception d'un coup franc, Meunier a envoyé le ballon de la tête sur la transversale de Maxime Dupé (63e). Effacé en première période, le Diable Rouge a gagné en confiance et a disputé une très bonne seconde période. Sur leur lancée, les Parisiens ont hérité d'un coup franc, qui a permis à Cavani de signer son 20e but de la saison (65e).