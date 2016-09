Belges à l'étranger: De Bruyne, Chadli, Thorgan Hazard et Lukaku buteurs (VIDEOS)

Diables Rouges

Découvrez les performances des Diables rouges aux quatre coins du globe.

ANGLETERRE

Kevin De Bruyne et Nacer Chadli ont brillé, samedi, lors de la 5e journée du championnat d'Angleterre. De Bruyne a ouvert le score lors de la large victoire de Manchester City contre Bournemouth (4-0) tandis que Chadli a contribué par un doublé et deux assists au succès 4-2 de WBA sur West Ham.

Contre Bournemouth, Vincent Kompany est resté sur le banc de Manchester City. De Bruyne a débloqué la situation au quart d'heure d'un coup-franc tiré à ras de terre au premier poteau. Le Diable Rouge est impliqué dans l'action des deux buts suivants, qui sont pratiquement identiques. À la 25e minute, lors d'une contre-attaque foudroyante des Citizens, De Bruyne a lancé sur la droite Sterling, lequel a remis dans l'axe pour Iheanacho qui n'a eu qu'à déposer le ballon dans le but vide.

À la 48e minute, De Bruyne était à nouveau au départ de l'action tandis que Sterling et Iheanacho s'inversaient les rôles: passe de De Bruyne vers Iheanacho, isolé sur la gauche, le jeune attaquant remisait au centre où Sterling envoyait le ballon au fond des filets. De Bruyne offrait ensuite à Gundogan la balle du 4-0 au terme d'un beau mouvement collectif (66e). De Bruyne a été remplacé par Garcia à un quart d'heure de la fin. Man City a terminé la rencontre à dix suite au rouge reçu par Nolito (86e). Les Citizens poursuivent leur sans-faute avec 15 points sur 15, cinq de plus que leur plus proche poursuivant actuel, Arsenal.

VİDEO HD ▶ GOL 🔊Manchester City 1-0 Bournemouth

⚽️25' de Bruyne pic.twitter.com/U4FB1J0taj — Sporkℹng™ (@SporkingTR) 17 septembre 2016

Chadli a réalisé un véritable festival pour West Bromwich Albion face à West Ham. Dès la 8e minute, il ouvrait le score sur penalty, sifflé pour un main de Masuaku. À la 37e minute, il récupérait un ballon mal dégagé par la défense et glissait à Rondon, qui doublait la mise. Juste avant la pause, sur un corner, il remettait à McClean qui ne laissait aucune chance au gardien adverse Adrian. Chadli parachevait sa prestation d'un deuxième but personnel à la 56e minute, sur un centre de Rondon. West Ham a ensuite réduit l'écart grâce à Antonio (61e) et Lanzini (65e, sur penalty). WBA, 7 points, remonte en huitième position.

Steven Defour est resté 64 minutes sur la pelouse lors de la défaite 3-0 de Burnley à Leicester. Victorieux du Club Bruges mercredi (3-0), le champion en titre s'est imposé grâce à un doublé de Slimani (45e+1 et 48e) et un but contre son camp de Mee (78e). Burnley, 4 points, est quinzième.

WBA 4-2 WEST HAM | Chadli gets two goals and two assists on his home PL debut to secure 3 points for Albion. #WBA pic.twitter.com/3NqYVnR6jS — The Baggies Bible (@TheBaggiesBible) 17 septembre 2016

Everton a signé une quatrième victoire consécutive en battant 3-1 Middlesbrough, samedi, pour le compte de la cinquième journée du championnat d'Angleterre de football. Romelu Lukaku a inscrit le troisième but des 'Toffees'. Kevin Mirallas est resté sur la pelouse 72 minutes.

La partie avait pourtant mal commencé pour Everton. À la 21e minute, sur un centre de la gauche de Friend, le gardien Stekelenburg, à la lutte avec Negredo, a envoyé le ballon dans ses propres filets. Everton a tout de suite égalisé grâce à Barry, des suites d'un corner botté par Mirallas (24e). À la 42e minute, Lukaku a glissé le ballon à Coleman qui s'est joué de son opposant et a trompé l'ancien gardien du Standard Victor Valdes. Juste avant la pause, Lukaku prolongeait dans le but un centre de la droite de Bolasie (45e+1). Le Diable Rouge porte son compteur à quatre buts en championnat.

Touché, Lukaku a été remplacé par Valencia à la 66e minute. "Il a reçu un coup sur le pied. Nous verrons demain (dimanche) s'il sera disponible ou non pour mardi (ndlr: contre Norwich en Coupe de la Ligue)", a indiqué l'entraîneur d'Everton Ronald Koeman. Mirallas a lui cédé sa place à Deulofeu à la 72e minute.

Everton réussit un excellent début de saison. Avec 13 points, le club occupe la deuxième position, à deux points de Manchester City.

GOAL Everton 3-1 Middlesbrough (45 mins). Bolasie whips a ball to the 6yd box and Lukaku takes a touch and scores pic.twitter.com/wKBThgrUZZ — Daily Prem Goals (@AllPremGoals) 17 septembre 2016

Newcastle s'est incliné 0-2 face à Wolverhampton, samedi, lors de la 8e journée du Championship, la D2 anglaise. Matz Sels a été trompé par son équipier Chancel Mbemba, l'ancien joueur d'Anderlecht, à la 29e minute. À la 62e, Costa a doublé la mise pour les visiteurs. Newcastle, qui restait sur cinq victoires de rang, est troisième avec 15 points.

Fulham, avec Dennis Odoi aligné toute la rencontre, a partagé 0-0 à Wigan. Fulham est huitième avec 13 points.

Marnick Vermijl a joué toute la rencontre pour Preston, qui a sombré 5-0 à Brentford. Preston, 6 points, est dix-neuvième.

ALLEMAGNE

Thorgan Hazard a une nouvelle fois marqué avec son équipe de Monchengladbach qui reçoit le Werder Brême. A la 11e minute, le Diable rouge, bien servi par Johnson, n'a plus qu' sereinement battre le portier adverse en face à face.

A peine sept minutes plus tard, le petit frère d'Eden double la mise, servi cette fois-ci par Vestergaard. Un début de saison canon pour Thorgan !

Koen Casteels a conservé son invincibilité en Bundesliga cette saison: son équipe, Wolfsburg, a obtenu un partage 0-0 sur la pelouse d'Hoffenheim, samedi, lors de la troisième journée du championnat. Casteels s'est illustré en début de rencontre sur une tentative d'Amiri (4e). Le gardien n'a toujours pas encaissé depuis le début du championnat. Wolfsburg compte 5 points et occupe la septième position.





ESPAGNE

L'Atletico Madrid s'est largement imposé 5-0 face à Gijon, samedi, dans le cadre de la 4e journée du championnat d'Espagne. Titularisé, Yannick Carrasco a été remplacé à la pause alors que le score était déjà de 3-0 en faveur des 'Colchoneros'.

L'Atletico s'est montré expéditif. Après cinq minutes, Griezmann (2e) et Gameiro, d'une belle frappe enroulée (5e), avaient déjà fait trembler les filets. Griemann a réalisé le doublé d'un tir puissant du gauche à la demi-heure. Carrasco a vu le poteau repousser sa frappe à la 40e minute. Le Diable Rouge a cédé sa place à Augusto à la pause.