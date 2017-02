Les trois dernières rencontres de la 23e journée de la Premier League ont été disputées mercredi soir. Manchester City s'est promené à West Ham (0-4). Kevin De Bruyne a marqué le premier but des Citizens (17e).

Vincent Kompany est resté sur le banc. Manchester United, sans Marouane Fellaini, a aligné un 14e match sans défaite mais a dû se satisfaire d'un point face à Hull (0-0). Avec Romelu Lukaku et Kevin Mirallas, Everton a partagé l'enjeu à Stoke (1-1).

Manchester City a directement assommé West Ham par De Bruyne (17e), David Silva (21e) et Gabriel Jesus (39e). Avec trois buts en poche, les Skyblues ont géré leur avance parfois via des fautes comme une obstruction, qui a valu un carton jaune à De Bruyne (44e). Après le but de Yaya Touré sur penalty (66e, 0-4), De Bruyne a cédé sa place à Fernandinho (68e). Le Diable rouge n'a pas brillé par sa constance mais à chaque fois qu'il a accéléré, il a été intenable. A l'image de sa superbe action avec Gabriel Jesus sur laquelle il a ouvert la marque par un plat du pied bien mis dans l'angle.

Grâce à ce succès, City conserve sa 5e place mais compte 46 points tout comme Liverpool (4e).

Manchester United a des problèmes avec Hull City, qui l'a battu le 26 janvier en demi-finale retour de la Coupe de la Ligue (2-1). Ce partage face à l'avant-dernier du classement ne fait pas les affaires des Red Devils, qui restent bloqués à la 6e place (42 points) mais voient leur retard sur City passer à quatre unités.

Cela faisait trois matchs qu'Everton n'avait plus pris de but. Le vétéran Peter Crouch lui a rapidement fait comprendre qu'il n'y aurait pas de quatrième fois (7e, 1-0). Les Toffees ont égalisé sur un autogoal de Ryan Shawcross (39e, 1-1). Le score n'a pas changé. Lukaku a disputé l'intégralité de la rencontre tandis que Mirallas est sorti (69e).

Everton (37 points) est 7e et Stoke (29 points) 9e.

FRANCE

Guingamp a dû attendre les prolongations pour se défaire 1-2 des Herbiers (D3), mercredi, en seizièmes de finale de la Coupe de France. Nill De Pauw débutait la rencontre pour Guingamp. L'En Avant a dominé, mais a dû attendre la 73e minute pour ouvrir le score par Mendy.

Les Herbiers, quinzièmes en troisième division, a été réduit à dix après l'expulsion de Kalifa Traoré. Glombard (90e+1) a pourtant égalisé pour les Herbiers. Aux prolongations, Bodmer a qualifié Guingamp (113e). Nill De Pauw a été remplacé à la 82e minute.

Blessé au genou, Thomas Meunier était absent du 16e de finale de la Coupe de France à Rennes. Le PSG s'est malgré tout promené en Bretagne 0-4 par Julian Draxler (27e), Lucas Moura (38e), de nouveau Draxler (68e) et Hatem Ben Arfa (90e). Il n'en fallait pas tant pour atteindre les huitièmes de finale.

ITALIE

L'AS Rome s'est qualifiée mercredi soir pour les demi-finales de la Coupe d'Italie au terme d'une rencontre difficile face à Ceseba (2-1). La décision est tombée dans le temps supplémentaire sur un penalty transformé par Francesco Totti (90e+5). Radja Nainggolan est monté à la mi-temps. Thomas Vermaelen est resté sur le banc. Au prochain tour, nous aurons droit à un derby avec la Lazio. L'AS Rome a logiquement dominé son adversaire, 19e sur 22 en division 2. A la reprise, Luciano Spalletti a changé sa tactique en lançant Nainggolan. La montée au jeu du Diable rouge a secoué l'équipe. Avec lui, la manoeuvre était plus rapide et plus fluide. Sur un mouvement Nainggolan-El Sharawy, Edin Dzeko a alors logiquement débloqué le résultat (58e, 1-0). Mais Luca Garritano a profité d'une mésentente entre Alisson et Manolas pour égaliser (73e, 1-1).

L'équipe de la capitale a souffert mais a arraché le droit de rencontre grâce à un penalty de Totti (90e+5, 2-1).

ESPAGNE

Barcelone a fait un grand pas vers la finale de la Coupe du Roi en allant s'imposer à l'Atletico Madrid (1-2). Luis Suarez (7e, 0-1) et Lionel Messi (33e, 0-2) ont donné l'avance au Barça. Antoine Griezmann a réduit le score pour les Colchoneros (59e, 1-2). Titulaire, Yannick Carrasco a été remplacé par Kevin Gameiro (70e). Le match retour est prévu le mardi 7 février au Camp Nou.