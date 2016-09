Belges à l'étranger: De Bruyne, Defour et Witsel au top, 4/10 pour Courtois et Meunier

Diables Rouges

C'est comme s'il n'y avait pas eu de trêve : à l'instar de ce que l'on écrivait la saison dernière, on retrouve déjà Kevin De Bruyne au top des Diables rouges les plus en forme... en club ! Avec son 9/10 acquis face à l'ennemi Manchester United, KDB s'est offert un récital avec un but à l'appui. Steven Defour a pour sa part inscrit le premier goal de sa carrière en Premier League et s'offre un 8/10 tandis qu'Axel Witsel a parfaitement brillé dans son travail de l'ombre lors de la large victoire du Zenit Saint-Pétersbourg (7,5/10). Les frères Hazard emmènent quant à eux une série de compatriotes qui ont récolté un 7/10.Plus loin, on retrouve Thibaut Courtois et Thomas Meunier, les seuls échecs du week-end, avec un double 4/10. Et si notre page Diables se concentre sur les 24 joueurs les plus importants du noyau de Roberto Martinez, soulignons aussi que Christian Kabasele (Watford) n'a pas joué contre West Ham, que Laurent Depoitre a délivré un assist de la tête, suite à un corner, pour sa première titularisation avec Porto, que Sven Kums a obtenu un 6/10 dans la Gazzetta dello Sport pour son premier match à l'Udinese et que Nacer Chadli a obtenu la même note dans la presse britannique pour ses 90 premières minutes à West Bromwich.Enfin, Matz Sels (Newcastle), le troisième gardien des Diables face à l'Espagne et Chypre, a délivré une clean sheet pour une victoire 0-2 en D2 anglaise et Charly Musonda Jr est monté au jeu à la 68e avec le Betis Séville lors de la belle victoire des siens à Valence (2-3).