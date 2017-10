Découvrez les performances des Diables rouges aux 4 coins du globe.

ANGLETERRE

Kevin De Bruyne s'est une nouvelle fois montré décisif

Alors que Stoke City était parvenu à revenir à 3-2 à l'Etihad Stadium, KDB a gratté un ballon au milieu de terrain avant de servir idéalement Gabiel Jesus. Le Brésilien a converti l'offrande du Diable rouge pour porter la marque à 4-2 (55e). Sept petites minutes plus tard, le milieu de terrain servira idéalement Leroy Sané pour le 6-2.

Liverpool (Mignolet) et Manchester United (Romelu Lukaku) se quittent dos à dos 0-0

Le grand classique du championnat d'Angleterre de football entre les clubs historiques de Liverpool et Manchester United s'est soldé sur un nul blanc (0-0). Ce premier match de la 8e journée de Premier League a vu Liverpool dominer la possession du ballon mais un grand De Gea, dans la cage des Red Devils, a privé les Reds de victoire en première période face à Joel Matip. Son vis-à-vis à Liverpool, le Diable Rouge Simon Mignolet a aussi montré son talent face son compère en équipe nationale Romelu Lukaku privé d'un 8e but en autant de rencontres de championnat.

Le 3e Diable Rouge, Marouane Fellaini (ManU), blessé au genou en Bosnie, ne figurait pas sur la feuille de match.

En attendant les autres rencontres, Manchester United a pris la tête de la compétition avec 20 points, un point de plus que son voisin de City qui accueille à 16h00 Stoke. Liverpool (13 points) se situe au 6e rang.

CHINE

Axel Witsel et Tianjin Quanjian tenus en échec par Shandong Luneng

Tianjin Quanjian a obtenu un match nul (0-0) samedi à domicile face à Shandong Luneng lors de la 27e journée de Chinese Super League. Axel Witsel a joué toute la rencontre au milieu de terrain.

Au classement, Tianjin Quanjian reste 4e avec 45 points, soit deux de plus que son adversaire du jour le Shandong Luneng (43 pts). Guangzhou Evergrande est toujours solidement en tête avec 61 points et est proche de son septième titre d'affilée à trois journées de la fin du championnat. Shanghai SIPG (55 pts) et Hebei (49 pts) complètent le podium.