Découvrez les performances des Diables rouges aux 4 coins du globe.

ANGLETERRE

Kevin De Bruyne s'est une nouvelle fois montré décisif

Manchester City est seul en tête de Premier League après huit journées de championnat. Les 'Citizens' ont en effet effectué une nouvelle démonstration de force en s'imposant 7-2 face à Stoke City samedi après-midi, profitant ainsi du faux pas de Manchester United contre Liverpool (0-0) plus tôt dans la journée. Kevin De Bruyne a joué 66 minutes et a un pied dans quatre buts mancuniens.

Le Diable Rouge a d'abord permis aux siens de faire le break en début de match avec deux passes lumineuses qui ont mis Walker et Sane dans les conditions de servir parfaitement Gabriel Jesus (17e) et Sterling (19e). Dominant dans la possession, City a ensuite fait 3-0 avec David Silva (27e) avant que Stoke ne relance le suspense grâce au but de Diouf (44e) et à l'auto-goal de Walker (47e). Les Citizens n'ont pas tardé à accélérer avec un De Bruyne en grande forme, auteur d'un premier assist pour Jesus (55e) et d'un second pour Sane (62e) juste après le beau but de Fernadinho (60e). Le rouquin de Drongen a ensuite été ménagé par Guardiola qui l'a remplacé par Gündogan (66e) avant que Bernardo Silva ne vienne complèter le festival avec un 7e but (79e). Sur la voie du retour, Vincent Kompany n'était pas encore disponible pour disputer cette rencontre. Au classement, l'équipe de Pep Guardiola (22 points) reste invaincue et devance de deux unités Manchester United.

La troisième position est occupée par Tottenham (17 pts), qui est venu à bout de Bournemouth grâce à un but de Christian Eriksen. Jan Vertonghen et Toby Alderweireld étaient titulaires en défense alors que Mousa Dembélé est encore en phase de revalidation suite à sa blessure à la cheville.

Le grand perdant de cette 8e journée se nomme Chelsea qui a été battu par la lanterne rouge Crystal Palace (2-1) et reste bloqué à la 4e place avec 13 points.

Avec Courtois, Hazard et Batshuayi titulaires, les Blues ont permis à leurs adversaires de marquer leur deux premiers buts de la saison suite à un but contre son camp d'Azpilicueta (11e) et à un goal de Zaha (45e). Le but égalisateur de Bakayoko (18e) n'aura finalement pas servi à grand chose. Michy Batshuayi a été remplacé à la 57e minute par Pedro alors que Charly Musonda est monté au jeu pour Willian à la 65e. Crystal Palace, sans Benteke blessé au genou, met donc fin à une série noire de 7 défaites consécutives (et 731 minutes sans marquer en Premier League) et engrange ses trois premiers points de la saison. L'équipe de Roy Hodgson reste toutefois dernière du classement.

Du côté de Burnley, Steven Defour jouait son 8e match de rang en tant que titulaire. Les 'Clarets' sont parvenus à arracher un point face à West Ham (1-1) dans les dernières minutes de jeu grâce à une tête de Wood (85e) alors qu'ils étaient en supériorité numérique depuis une heure suite à l'exclusion de Caroll (27e). Le but de West Ham avait été inscrit par Antonio à la 19e minute. Burnley est 6e avec 13 pts et West Ham 14e avec 8 points.

Le dernier Belge engagé dans les matches de 16h était Laurent Depoître qui alignait une 4e titularisation dans les rangs d'Huddersfield Town. Son équipe s'est inclinée 2-0 contre Swansea suite au doublé d'Abraham (42e et 48e). Huddersfield est 11e avec 9 points.

À 18h30, Watford (8e, 12 pts) et Christian Kabasele affrontent Arsenal (5e, 13 pts).

Liverpool (Mignolet) et Manchester United (Romelu Lukaku) se quittent dos à dos 0-0

Le grand classique du championnat d'Angleterre de football entre les clubs historiques de Liverpool et Manchester United s'est soldé sur un nul blanc (0-0). Ce premier match de la 8e journée de Premier League a vu Liverpool dominer la possession du ballon mais un grand De Gea, dans la cage des Red Devils, a privé les Reds de victoire en première période face à Joel Matip. Son vis-à-vis à Liverpool, le Diable Rouge Simon Mignolet a aussi montré son talent face son compère en équipe nationale Romelu Lukaku privé d'un 8e but en autant de rencontres de championnat.

Le 3e Diable Rouge, Marouane Fellaini (ManU), blessé au genou en Bosnie, ne figurait pas sur la feuille de match.

En attendant les autres rencontres, Manchester United a pris la tête de la compétition avec 20 points, un point de plus que son voisin de City qui accueille à 16h00 Stoke. Liverpool (13 points) se situe au 6e rang.





FRANCE

Meunier deux fois buteur contre Dijon

Le latéral droit, titulaire sur le flanc droit contre Dijon, a ouvert la marque pour le PSG à la 72e minute, d'une belle frappe pleine d'opportunisme. Sur une offensive parisienne, le Brésilien Neymar a été le premier à tenter sa chance au but, mais voyait son tir repoussé par Baptiste Reynet.

Le ballon revenait alors dans les pieds du Diable rouge, qui expédiait le cuir dans les cages dijonnaises pour inscrire son deuxième but de la saison.

Vingt minutes plus tard, Dijon est revenu à égalité grâce à une merveille de but signé Jeannot (88e). Le PSG semblait alors se diriger vers un match nul qui aurait été une contre-performance. C'était sans compter sur Meunier, qui profite cette fois d'une passe décisive de Mbappé (et d'une belle ouverture de Dani Alvès, juste avant...) pour mettre un doublé... et surtout offrir trois points aux Parisiens.

Meunier a ainsi inscrit ses deuxième et troisième but avec le PSG cette saison après celui de la journée précédente face à Bordeaux. L'ancien Brugeois avait également fait trembler les filets à quatre reprises sous le maillot des Diables Rouges en ce début de saison (3 buts contre Gibraltar et 1 en Bosnie).

Grâce à cette victoire, Paris est parvenu à augmenter son avance au championnat et compte désormais six points de plus que Monaco, battu par Lyon (3-2) vendredi soir.





ECOSSE

En Écosse, le Celtic s'est imposé 1-0 contre Dundee grâce à un but de Ntcham (61e) lors de la 9e journée de Scottish Premier League. Dedrick Boyata a joué toute la rencontre au cœur de la défense du Celtic.

Les 'Bhoys' sont en tête du championnat à égalité de points avec Aberdeen (23 points). Mercredi, le Celtic affrontera le Bayern lors de la troisième journée de la Ligue des Champions. Lors de la journée précédente, ils avaient battu sèchement Anderlecht 0-3.





CHINE

Axel Witsel et Tianjin Quanjian tenus en échec par Shandong Luneng

Tianjin Quanjian a obtenu un match nul (0-0) samedi à domicile face à Shandong Luneng lors de la 27e journée de Chinese Super League. Axel Witsel a joué toute la rencontre au milieu de terrain.

Au classement, Tianjin Quanjian reste 4e avec 45 points, soit deux de plus que son adversaire du jour le Shandong Luneng (43 pts). Guangzhou Evergrande est toujours solidement en tête avec 61 points et est proche de son septième titre d'affilée à trois journées de la fin du championnat. Shanghai SIPG (55 pts) et Hebei (49 pts) complètent le podium.