Manchester City n'a pas dû forcer son talent pour battre Burnley, samedi en Premier League.

Les Citizens, avec Vincent Kompany durant toute la rencontre, ont salué le retour de Kevin De Bruyne et se sont imposés 5-0. Steven Defour, qui jouait son premier match de Premier League depuis le 20 janvier 2018, a été remplacé à la 75e minute. S'appuyant sur sa force de frappe offensive, City a marqué grâce à Agüero (17e), Bernardo Silva (54e), Fernandinho (56e), Mahrez (83e) et Sane (90e). Kompany a été averti dans les premières secondes et De Bruyne, de retour de blessure, est monté à la 58e. 'KDB' s'était blessé au ligament latéral externe du genou droit mi-août et a repris l'entraînement il y a deux semaines. Quant à Defour, qui avait déjà fait son retour avec les 'Clarets' le 25 septembre dernier en Coupe de la Ligue, a joué son premier match en Premier League depuis le 20 janvier et sa grave blessure au genou.

Tottenham, avec Toby Alderweireld pedant 90 minutes, a vu Mousa Dembélé, de retour d'une blessure aux ischios, monter à la 76e. Les Spurs, privés de Jan Vertonghen blessé, se sont imposés 0-1 à West Ham grâce à un but de l'Argentin Erik Lamela. Fulham, avec Dennis Odoi pendant tout le match, s'est incliné 4-2 à Cardiff.

Au classement, City a pris la tête du championnat avec 23 points et devance Chelsea, Tottenham (21) et Liverpool (4e, 20), qui défiera Huddersfield en début de soirée. Fulham est 18e (5 pts).

En Ecosse, le Celtic de Dedryck Boyata, qui a disputé l'intégralité de la rencontre, a battu Hibernian 4-2 grâce notamment à un doublé du Français Edouard. Après 9 journées, les Bhoys sont deuxièmes avec 19 points, 3 longueurs derrière Hearts.

Le Borussia Dortmund, avec Axel Witsel pendant toute la partie, a facilement décroché les trois points en déplacement sur la pelouse de Stuttgart. Samedi après-midi, les hommes de Lucien Favre se sont imposés 0-4 dans le cadre de cette 8e journée de Bundesliga, championnat de football allemand. Les buts des 'Schwarz-Gelben' ont été marqués par Sancho (3e), Reus (23e), Paco (25e) et Philipp (85e). Dortmund, toujours invaincu en championnat, est en tête avec 20 points. Le Bayern, qui a passé trois buts à Koen Casteels lors de son succès à Wolfsburg (1-3), est deuxième avec 16 points. Le Polonais Robert Lewandowski a inscrit un doublé et a servi James Rodriguez sur le troisième. A noter, la carte rouge du Néerlandais Arjen Robben, exclu à la 57e pour une seconde carte jaune. Les 'Loups' de Casteels pointent à la 11e place avec 9 unités.

Meunier laissé au repos

Le Paris SG, qui a déjà réussi le meilleur démarrage de l'histoire du championnat de France en remportant ses neuf premiers matches, a encore amélioré ce record en enchaînant un dixième succès, face à Amiens (5-0), samedi. Thomas Meunier a été laissé au repos par son entraîneur allemand Thomas Tuchel en vue du match crucial de Ligue des champions contre Naples mercredi. Le PSG n'a même pas eu à forcer son talent pour mener 2-0 avec des buts de Marquinhos (12e) et Adrien Rabiot (42e). Julian Draxler (80e), Kylian Mbappé (82e) et Moussa Diaby (87e) ont alourdi le score en fin de partie.

Grâce à ce 10e succès de rang, le PSG, tenant du titre, compte 11 points d'avance sur son dauphin Lille, en déplacement à Dijon en soirée, alors que Lyon, 3e après son succès 2-0 devant Nîmes, est relégué à 13 longueurs.