Découvrez les performances des Diables rouges aux quatre coins du globe.

ECOSSE

Boyata participe au festival du Celtic face aux Rangers

Couronné pour la sixième année consécutive champion d'Ecosse début avril, le Celtic Glasgow a continué à se faire plaisir samedi lors de la 34e journée de Premiership écossaise en écrasant ses grands rivaux du Rangers 1-5. Le Diable Rouge Dedryck Boyata a joué toute la rencontre et inscrit le quatrième but des siens.

Inarrêtable sur ses terres cette saison, le Celtic a une nouvelle fois fait une grosse démonstration de force en s'imposant à l'Ibrox Park, maison des Rangers Glasgow. Les champions d'Écosse ont tout de suite fait la différence grâce à des buts de Sinclair (7e) et Griffiths (18e). McGregor (52e) et Boyata (66e) ont ensuite alourdi la marque pour mener 0-4.

Le Diable Rouge n'a laissé aucune chance au gardien adverse en faisant trembler les filets d'une tête puissante. Miller s'est chargé de sauver l'honneur des Rangers en réduisant l'écart en fin de rencontre (81e) avant que Lustig ne fige le score (87e).

Le Rangers Glasgow est 3e du championnat avec 58 points soit 36 de moins que le Celtic toujours invaincu.

ANGLETERRE

Sunderland relégué en Championship, West Bromwich et Chadli s'inclinent

West Bromwich Albion s'est incliné 0-1 à The Hawthorns contre Leicester City, samedi lors de la 35e journée de Premier League. Titulaire pour les 'Baggies', Nacer Chadli a joué toute la rencontre. Sunderland, sans ses Belges Jason Denayer et Adnan Januzaj, a été battu dans les derniers instants par Bournemouth (0-1) et est condamné à descendre en Championship la saison prochaine.

Champions en titre, les 'Foxes' de Leicester se sont imposés suite à une erreur défensive de WBA (0-1). En effet, Shinji Okazaki a profité d'une passe en retrait mal calibrée pour lancer Jamie Vardy. L'attaquant anglais ne s'est pas fait prier pour marquer son 12e but de la saison en championnat, permettant aux siens de l'emporter sur le plus petit écart.

Sunderland, sans Jason Denayer blessé, s'est incliné face à Bournemouth (0-1) au Stadium of Light après un but tardif de Joshua King en contre attaque. Adnan Januzaj est resté sur le banc durant toute la rencontre. Malheureusement pour les 'Black Cats' de David Moyes, cette défaite, la 23e de la saison, est synonyme de relégation. En effet, Sunderland est dernier et compte 13 points de retard sur Hull City, premier sauvé, alors qu'il reste 4 rencontres à jouer pour l'équipe de Jermaine Defoe. Sunderland redescent donc en Championship après 10 saisons disputées en Premier League.

Au classement, WBA est 8e (44 pts) devant Leicester (11e, 40 pts). Sunderland est 20e avec 21 points.

Crystal Palace et Benteke battus par Burnley

Crystal Palace s'est incliné 0-2 à Selhurst Park, samedi lors de la 35e journée de Premier League. Titulaire, Christian Benteke a été averti (43e) avant de céder sa place à la 71e. Steven Defour n'a pas quitté le banc de Burnley. Burnley a marqué un but dans chaque période. Ashley Barnes a ouvert le score, bien servi dans le rectangle (0-1, 8e) avant qu'Andy Gray ne fasse le break en contre-attaque (0-2, 85e).

Grâce à cette victoire, les 'Clarets' se sont donnés un peu d'air au classement et pointent désormais à la 14e place avec 39 points. Palace est 16e avec 38 unités.

ALLEMAGNE

Le Bayern Munich sacré champion après son récital contre Wolfsburg et Casteels

Le Bayern Munich a surclassé Wolfsburg (0-6), samedi lors de la 31e journée de Bundesliga. Grâce à ce succès, le club bavarois a décroché son 27e titre de champion d'Allemagne. Koen Casteels était titulaire dans le buts des 'Loups'. A trois journées de la fin, le Bayern pouvait décrocher le titre après le nul du RB Leipzig plus tôt dans la journée. A la mi-temps, le sort de la rencontre était déjà plié, le score affichant 0-3 après des buts de David Alaba (19e) et de Robert Lewandowski (36e et 45e).

En seconde période, les Munichois ont ajouté trois nouveaux buts grâce à Arjen Robben (66e), Thomas Muller (80e) et Joshua Kimmich (85e). C'est la troisième fois que le Bayern est champion sur la pelouse des 'Loups' après ses sacres en 2003 et 2008.

Au classement, l'équipe d'Andries Jonker est 14e et ne compte qu'une longueur d'avance sur Augsburg, premier club de la zone rouge.

ESPAGNE

Valence et Bakkali s'inclinent contre le Real Madrid

Le Real Madrid s'est imposé 2-1 face à Valence lors de la 35e journée de Liga. Les Madrilènes ont arraché les trois points dans les dernières minutes de jeu grâce à un but de Marcelo (86e) et consevent la tête de la Liga. Zakaria Bakkali est entré à la 89e minute.

Cristiano Ronaldo a ouvert le score en première mi-temps avant de manquer un penalty peu avant l'heure de jeu (27e). Le capitaine de Valence, Daniel Parejo a ensuite donné espoirs aux siens après avoir égalisé sur un coup franc magistral (82e). Marcelo s'est finalement chargé de redonner l'avance au Real Madrid à quelques minutes du terme (86e).

Bakkali a remplacé Fabian Orellana quand la messe était dite et n'a pas pu avoir une incidence sur la fin de rencontre.

Le Real est en tête de la Liga avec 81 points. Avant d'affronter l'Espanyol dans le derby de ce samedi soir, le Barça a trois points de moins que le Real en ayant joué le même nombre de rencontres.

CHINE

Witsel et Tianjin Quanjian perdent des plumes

Tianjin Quanjian a partagé 2-2 à domicile face à la lanterne rouge de la Chinese Super League le Jiangsu Suning, samedi lors de la 7e journée du championnat chinois. Axel Witsel a disputé toute la rencontre et reçu une carte jaune.

Une rencontre que l'on peut résumer à un duel de buteurs brésiliens. Alexandre Pato a d'abord ouvert le score en faveur de Tianjin (13e) avant qu'Alex Texeira (ex-Shakhtar Donetsk) n'égalise en fin de mi-temps (39e). L'ancien milieu de terrain de Chelsea Ramires a ensuite inscrit le but du 1-2 (62e) mais Pato s'est empressé d'égaliser sur penalty permettant ainsi à son équipe d'engranger au moins un point (66e).

Un point qui ne fait pas vraiment les affaires de Tianjin Quanjian, toujours 7e avec dix points soit sept d'avance sur son adversaire du jour dernier avec trois points.

FRANCE

Nantes et son capitaine Guillaume Gillet s'imposent contre Lorient

Le FC Nantes Atlantique s'est imposé face à Lorient (1-0), samedi au Stade de la Beaujoire lors de la 35e journée de Ligue 1. Capitaine des 'Canaris', Guillaume Gillet a joué toute la partie dans l'axe du jeu. Titulaire à part entière de son équipe, Gillet est un pion incontournable de son équipe depuis le début de la saison, en atteste sa 35e titularisation en autant de journées de championnat. Le Belge de 33 ans aurait pu ouvrir le score d'une reprise de la tête mais Benjamin Lecomte a détourné sa tentative en corner.

Alors qu'on se dirigeait tout droit vers un partage blanc, l'Argentin Emiliano Sala a donné la victoire aux siens d'une tête croisée (1-0, 89e).

Titulaire avec Montpellier, Isaac Mbenza a joué toute la partie lors de la défaite des siens contre Lille (0-2). Les 'Dogues' ont ouvert le score dans le premier quart d'heure grâce à un penalty converti par Nicolas De Préville (0-1, 13e). En seconde mi-temps, le Portugais Xeka a fait le break d'une tête puissante dans le petit rectangle (0-2, 56e). Les Lillois ont porté le score à 0-3 grâce au jeune Martin Terrier, 20 ans, auteur de son premier but en championnat (0-3, 75e).

Guingamp et Nill De Pauw, resté sur le banc, se sont inclinés 0-2 au Stade du Roudourou contre Saint-Etienne. Les 'Verts' se sont imposés grâce à un but de la tête signé Vincent Pajot (0-1, 61e), bien servi sur coup franc par Jordan Veretout et un penalty de Romain Hamouma (0-2, 86e).

Au classement, Nantes est 8e (48 pts), Guingamp 10e (44 pts) et Montpellier 13e (39 pts).

ITALIE

Dennis Praet et la Sampdoria passent à côté de la victoire contre Torino

Après avoir longtemps mené, la Sampdoria a finalement dû se contenter d'un partage (1-1) contre Torino, samedi lors de la 34e journée de Serie A. Titulaire, Dennis Praet a joué toute la renconttre et a été averti à la 78e. La partie avait bien commencé pour le club génois, qui a ouvert le score grâce à un superbe tir du jeune Tchèque Patrik Schick (0-1, 12e). Mais le club turinois, qui s'est procuré davantage d'occasions que la Sampdoria, a fini par trouver le chemin des filets. En effet, le Paraguayen Juan Iturbe a égalisé, profitant d'un mauvais contrôle d'un défenseur génois (1-1, 79e).

Au classement, les deux clubs sont toujours côte à côté. Torino est 9e (49 pts), la Sampdoria 10e (46 pts).

ETATS-UNIS & CANADA

L'Impact Montréal et Laurent Ciman battus par Vancouver

L'Impact de Montréal s'est incliné 1-2 contre Vancouver Whitecaps, samedi en Major League Soccer, championnat de football nord-américain. Laurent Ciman a joué toute la rencontre dans l'axe de la défense canadienne. Orpheline de Didier Drogba, l'équipe de Ciman connait un début de saison délicat avec une seule victoire en 8 rencontres. Samedi, l'Impact n'est pas parvenu à redresser la barre contre Vancouver. Pourtant, ce sont bien les Montréalais qui ont ouvert le score grâce à l'attaquant italien Marco Donadel (1-0, 5e). Mais les Whitecaps sont revenus dans le coup via Jacobson (1-1, 29e) avant d'enlever la victoire grâce à une réalisation de l'Uruguayen Cristian Techera (1-2, 79e).

Au classement, l'Impact est 10e et avant-dernier à l'Est avec 7 points. Vancouver est 5e de la conférence Ouest (10 pts).