Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

EN TURQUIE

Jason Denayer et Galataray se sont imposés 3-1 face à Goztepe et ont ainsi offert une première victoire à leur nouveau coach Fatih Terim dimanche lors de la 17e journée de Süper Lig turque. Nommé jeudi à la tête du 'Gala' pour la quatrième fois de sa carrière, Terim a confirmé Jason Denayer dans le onze de base des Stambouliotes. Le Diable rouge a joué 90 minutes.

La rencontre avait pourtant mal débuté pour Galatasaray, mené au score après 9 minutes suite à un but d'Adis Jahovic sur penalty. Garry Rodriguez (19e), Yasin Oztekin (53e) et Maicon (70e) d'un sublime coup franc ont finalement renversé la vapeur et offert trois points importants à leur équipe. Battu lors des deux dernières journées, Galatasaray (35 points) retrouve la victoire et est deuxième à un point du leader Basaksehir.





AUX PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, quatre matches étaient au programme ce dimanche pour clôturer la 18e journée d'Eredivisie. À 12h30, Groningue n'a fait qu'une bouchée du Sparta Rotterdam 4-0. Loris Brogno et Ryan Sanusi étaient titulaires et ont disputé toute la rencontre dans les rangs du Sparta. Alex Craninx est quant à lui resté sur le banc tout comme le deuxième gardien de Groningen Kevin Begois.

Au classement, le Sparta reste dernier du championnat avec 11 points tout comme Roda qui compte un match de plus et a été balayé 5-1 en fin d'après-midi par Feyenoord. Jannes Vansteenkiste a joué toute la rencontre sur la gauche de la défense de Roda alors que Livio Milts et Jorn Vancamp ont fait leur entrée sur la pelouse à la 67e et à la 79e.

Venlo et Leroy Labylle, sur le banc toute la rencontre, se sont imposés 3-1 contre l'Heracles où Bram Castro et Dries Wuytens ont joué tout le match. Dario Van den Buijs, blessé à l'aine, n'était pas de la partie. Au classement, Venlo et Heracles se suivent à la 10e et 11e place à égalité de points (22).

Enfin, l'Ajax a renversé Willem II 3-1. Menés suite à un but de Sol (53e), les Ajacides ont redressé la barre grâce à un bijou en lucarne de Justin Kluivert (63e) avant de faire la différence en fin de match par l'intermédiaire de Dolberg (72e) et Neres (81e). Dans les rangs de Willem II, Ismail Azzaoui a été remplacé à la mi-temps alors que Jordy Croux est monté au jeu à la 78e minute. Quatorzième de l'Eredivisie avec 16 points, Willem II est toujours en bagarre pour éviter la relégation. L'Ajax (41 points), qui était dirigé par l'entraîneur intérimaire Michael Reiziger, est quant à lui deuxième avec cinq points de retard sur le leader, le PSV Eindhoven.