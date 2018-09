Les Diables Rouges jouent aux quatre coins de l'Europe. Ci-dessous toute l'actualité sportive et tous les résultats des Diables de ce samedi.

EN ANGLETERRE

Liverpool, avec Mignolet sur le banc, continue son parcours sans faute

Liverpool s'est imposé largement à domicile samedi (3-0) face à Southampton lors de la sixième journée de Premier League. Les 'Reds' engrangent ainsi leur sixième victoire en autant de rencontres. Simon Mignolet a une nouvelle fois pris place sur le banc.

Liverpool a inscrit ses trois buts en première période. Hoedt contre son camp (10e), Matip (21e) et Salah (45e+3), qui a inscrit son troisième but de la compétition, furent les buteurs. Alissan Becker, préféré à Simon Mignolet dans les cages des 'Reds' depuis le début de saison, a gardé sa cage inviolée. Divock Origi, blessé, n'était pas sur la feuille de match.





ManCity régale

Manchester City, dauphin de Liverpool avec seize points, n'a pas fait dans le détail sur la pelouse de Cardiff. Privés de Kevin De Bruyne, blessé, et avec Vincent Kompany sur le banc, les Citizens menaient déjà 0-3 à la mi-temps grâce à Aguero (32e), Bernardo Silva (35e) et Gundogan (44e). L'ancien milieu de terrain offensif de Leicester Riyad Mahrez (67e, 89e) a ensuite inscrit ses deux premiers buts sous la vareuse de Manchester City en seconde période pour porter le score à 0-5.





Depoitre à l'assist

En parlant de Leicester, les Foxes se sont imposés à domicile face à Huddersfield (3-1). Laurent Depoitre avait pourtant offert l'assist sur le premier but des visiteurs à Jorgensen (5e) mais Iheanacho (19e), Maddison (66e) et Vardy (75e) ont réussi à inverser la tendance pour offrir les trois points aux locaux. Isaac Mbenza, transféré cet été à Huddersfield, est lui resté toute la rencontre sur le banc.





Lukaku et Fellaini accrochés

Manchester United, avec Romelu Lukaku et Marouane Fellaini titulaires, a été tenu en échec à Old Trafford par Wolverhampton Wanderers (1-1). Fred (5e) a tout d'abord inscrit son premier but sous la vareuse mancunienne depuis son transfert cet été en provenance du Shakhtar Donetsk avant que le Portugais Joao Moutinho (53e) n'égalise en début de seconde période. Leander Dendoncker, arrivé cet été à Wolverhampton, n'était pas sur la feuille de match.





Kabasele tenu en échec avec Watford

Watford a été tenu en échec, 1-1, sur la pelouse de Fulham, samedi en ouverture de la sixième journée de Premier League. Les coéquipiers de Christian Kabasele, titulaire, enchaînent ainsi un deuxième match sans victoire après leur défaite, 1-2, de la semaine dernière face à Manchester United et ses Diables Rouges Romelu Lukaku et Marouane Fellaini.

Andre Gray a ouvert la marque en faveur de Watford dès la 2e minute. Après la montée au jeu de Denis Odoi en début de seconde période, les "Cottagers" ont réussi à revenir au score grâce à Aleksandar Mitrovic (78e).





Defour dans les tribunes, Benteke toujours blessé

Enfin, Burnley, sans Steven Defour blessé et qui a pris place dans les tribunes, s'est imposé à domicile face à Bournemouth (4-0) tandis que Crystal Palace, sans Christian Benteke blessé, a obtenu un match nul sur sa pelouse face à Newcastle (0-0).

Au classement, Liverpool occupe la tête avec 18 points. Manchester City (16 points) est deuxième, Manchester United (10 points) cinquième, Wolverhampton (9 points) dixième, Crystal Palace (7 points) onzième, Burnley (4 points) seizième et Huddersfield vingtième et lanterne rouge avec 2 points.





Tottenham et ses Belges retrouvent le chemin de la victoire à Brighton

Tottenham, qui alignait d'entrée de jeu Toby Alderweireld, Jan Verthongen et Mousa Dembele, s'est imposé sur la pelouse de Brighton (1-2) samedi lors de la sixième journée de Premier League. Les Londoniens retrouvent le chemin de la victoire après deux défaites consécutives.

Défait sur le terrain de Watford (2-1) et à domicile face à Liverpool (1-2) lors des deux dernières semaines, Tottenham s'est repris samedi en l'emportant à Brighton. Harry Kane (42e) a ouvert le score sur penalty avant qu'Erik Lamela ne double la mise à la 76e. L'ancien joueur du Standard de Liège Anthony Knockaert (90+3) a réduit le score dans le temps additionnel, en vain. Au classement, Tottenham (12 points) est cinquième tandis que Brighton (5 points) est treizième.









EN ESPAGNE

Courtois réalise sa première clean sheet avec le Real Madrid face à l'Espanyol et s'impose

Le Real Madrid s'est imposé sur la plus petite des marges samedi soir face à l'Espanyol (1-0) lors de la cinquième journée de Liga. Thibaut Courtois, en réalisant sa première clean sheet avec le club madrilène, a participé à la victoire de la formation de la capitale qui prend par la même occasion la tête du classement.

Selon la logique instaurée par Julen Lopetegui, Thibaut Courtois a été préféré à Keylor Navas dans les cages du Real Madrid face à l'Espanyol en championnat. Le portier costaricain avait, pour sa part, pris place dans les buts en Ligue des champions face à l'AS Roma mercredi dernier. Le gardien des Diables Rouges a réussi à garder ses cages inviolées et a assisté depuis le terrain à l'unique réalisation de la soirée venant des pieds de l'Espagnol Marco Asensio (41e) peu de temps avant le repos. Le Real Madrid (13 points) en profite pour prendre la tête du classement en attendant le derby de dimanche entre le FC Barcelone et Gérone (20h45).









EN ALLEMAGNE

Thorgan Hazard, buteur sur penalty, s'incline avec Mönchengladbach au Hertha Berlin

Le Borussia Mönchengladbach s'est incliné samedi sur la pelouse du Hertha Berlin (4-2) lors de la quatrième journée de Bundesliga. Thorgan Hazard avait pourtant ouvert le score sur penalty dès la 29e pour les visiteurs mais les Berlinois ont inscrit dans la foulée deux buts en trois minutes.

Après avoir manqué un penalty lors de la première journée de championnat face au Bayer Leverkusen, Thorgan Hazard n'a pas tremblé au moment de tirer le coup de pied de réparation à la 29e minute du match. Le Diable Rouge n'a laissé aucune chance au portier du Hertha Berlin, Rune Jarstein, en plaçant une frappe puissante dans le plafond du but. Sa première rose de la saison était ainsi plantée.

La joie des 'Poulains' était de courte durée puisque l'attaquant bosnien Vedad Ibisevic égalisait deux minutes plus tard. Les locaux retournaient complètement la situation dans la foulée par l'entremise de Valentino Lazaro (34e) qui ne se faisait pas prier pour donner l'avantage aux Berlinois de la tête. En seconde période, Ibisevic (3-1, 63e) inscrivait son deuxième but de l'après-midi avant que le Français Alassane Plea (3-2, 67e) ne réduise le score pour Mönchengladbach quatre minutes plus tard. Ondrej Duda permettait toutefois aux Berlinois de s'envoler à nouveau au score à la 73e (4-2).

Au classement, le Hertha Berlin (10 points) profite de sa victoire face au Borussia Mönchengladbach (7 points), septième, pour prendre la tête de la Bundesliga en attendant le choc en début de soirée entre Schalke 04 et le Bayern Munich, deuxième avec 9 points, qui pourrait reprendre les rênes de la compétition en cas de résultat positif.





Dortmund et Axel Witsel partagent

Axel Witsel a arraché un point avec le Borussia Dortmund (1-1) sur la pelouse d'Hoffenheim. Joelinton (44e) a ouvert la marque en faveur d'Hoffenheim juste avant le repos. Bicakcic pensait ensuite doubler la mise mais l'assistance video en a décidé autrement. Le défenseur de Dortmund Abdou Diallo (76e) a reçu un carton rouge dans le dernier quart d'heure de la partie mais cela n'a pas empêché les visiteurs d'égaliser à la 84e grâce à l'Américain Christian Pulisic.

Le Borussia Dortmund, troisième avec 8 points, revient en attendant à un point du Bayern Munich.





Koen Casteels en prend trois

Enfin, Koen Casteels s'est retourné à trois reprises à domicile avec Wolfsburg pour concéder la défaite face à Fribourg (1-3). Sallai (7e) a tout d'abord trompé le portier des Diables Rouges avant que Petersen ne s'y prenne à deux fois sur penalty pour doubler la mise (21e). En seconde période, Frantz (50e) a donné un avantage de trois buts à Fribourg. Le Suisse Admir Mehmedi (61e) a toutefois sauvé l'honneur des pensionnaires de la Volkswagen Arena peu de temps après l'heure de jeu.

Wolfsburg (7 points) glisse à la sixième place.









EN FRANCE

Nantes s'incline à Lille malgré la montée au jeu d'Anthony Limbombe

Nantes s'est incliné sur la pelouse de Lille samedi (2-1) lors de la sixième journée de Ligue 1. Anthony Limbombe est monté au jeu à la 58e minute alors que le score était de 1-0.

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas forcément en Ligue 1. Englué en fond de classement la saison dernière, le LOSC (13 points) réalise un excellent début d'exercice 2018-2019 et pointe désormais à la deuxième place à deux points du Paris Saint-Germain de Thomas Meunier qui se déplace dimanche (15h) à Rennes. Face à la bonne forme des Lillois, Nantes a concédé un premier but à la 10e des œuvres de Fonte avant qu'Ikone (68e) ne double la mise en seconde période. La réduction du score de l'ancien attaquant de Gand et de Charleroi Kalifa Coulibaly (82) dans les dix dernières minutes se révélait anecdotique.

Au classement, Nantes (5 points) est dix-septième.





Pas de vainqueur entre Reims, avec Engels et Foket, et le Dijon de Ciman

Reims et Dijon se sont neutralisés (0-0) au stade Auguste-Delaune samedi lors de la sixième journée de Ligue 1. Trois Belges ont été titularisés au cours de cette partie : Bjorn Engels et Thomas Foket pour Reims, Laurent Ciman du côté de Dijon.

Dans les autres rencontres de la soirée en Ligue 1, Matz Sels, titularisé entre les perches de Strasbourg a obtenu la victoire à domicile face à Amiens (3-1), Aaron Leya Iseka a été tenu en échec sur la pelouse d'Angers avec Toulouse (0-0) et Stef Peeters s'est incliné avec Caen à Saint-Etienne (2-1).

Au classement, Toulouse est quatrième avec 11 points. Suivent Dijon, sixième avec 10 points, Strasbourg, huitième avec 8 points, Reims, dixième avec 8 points et Caen, seizième avec 6 points.





EN ITALIE

Kevin Mirallas monte au jeu et participe à la victoire de la Fiorentina contre la Spal

La Fiorentina s'est imposée largement à domicile (3-0) face à la Spal lors de la cinquième journée de Serie A. Kevin Mirallas est monté au jeu pour la "Viola" à la 66e alors que le score était déjà acté.

Pjaca (18e), Milenkovic (28e) et Chiesa (56e) sont les buteurs de la partie. Après être monté au jeu la semaine dernière sur le terrain de la Sampdoria pour les trente dernières minutes, Kevin Mirallas est monté cette fois-ci à la 66e face à la Spal.

Avec cette victoire, la Fiorentina (10 points) grimpe à la deuxième place du classement en attendant les autres résultats de la cinquième journée. La Spal recule en cinquième position (9 points).

Samedi soir (20h30), la Sampdoria de Dennis Praet, actuellement sixième avec 7 points, reçoit l'Inter Milan de Radja Nainggolan, quinzième avec 4 points.





Nainggolan et l'Inter s'imposent de justesse

L'Inter Milan s'est imposé dans les toutes dernières minutes de la rencontre sur la pelouse de la Sampdoria (0-1) lors de la cinquième journée de championnat. Marcelo Brozovic a inscrit l'unique but de la partie dans le temps additionnel (90e+4). Radja Nainggolan, titulaire avec les Milanais, pensait ouvrir le score à la 43e mais son but a été annulé par l'arbitre suite à l'intervention de l'assistance video. Avec cette victoire, l'Inter remonte à la septième place avec 7 points. Son adversaire du jour, où Dennis Praet a été aligné avant de sortir à la 59e, est sixième et compte le même nombre de points.





AUX PAYS-BAS

En Eredivisie, les spectateurs ont assisté à une pluie de buts entre Fortuna Sittard et Willem II (4-4) lors de la sixième journée de championnat. L'Américain Andrija Novakovich s'est notamment illustré en inscrivant un doublé, à chaque fois pour ramener les locaux à égalité. Trois Belges étaient titulaires dans cette rencontre : Marco Ospitalieri et l'ancien joueur de Genk Alessandro Ciranni pour les locaux ainsi que Jordy Croux côté visiteur, également ancien milieu de terrain du club limbourgeois. À noter aussi que Willem II est actuellement entraîné par l'ancien tacticien du Club de Bruges Adrie Koster. Willem II (8 points) est 8e, Sittard (6 points) est 10e.

Le défenseur Herve Matthys, passé par Westerlo, a été tenu en échec à domicile par Heerenveen (3-3) avec l'Excelsior tandis que Arno Verschueren, qui a également évolué en campine, a été exclu avec NAC.Breda à la 88e lors de la défaite des siens sur la pelouse du VVV Venlo 3-0. Tino Susic, ancien joueur du Racing Genk, a inscrit le second but de la partie à la 38e sur penalty. Au classement, l'Excelsior est treizième (6 points) alors que Breda est dix-huitième et lanterne rouge avec trois points.





EN CHINE

Carrasco signe une 3e victoire consécutive

Le Dalian Yifang F.C. s'est imposé 2-1 à domicile face à Shanghai Shenhua, samedi en ouverture de la vingt-troisième journée du championnat de Chine. Yannick Carrasco, titulaire, a disputé toute la rencontre.

Le Zimbabwéen Nyasha Mushekwi (12e, 85e) a inscrit les deux buts des locaux, le premier en début de partie et le second à cinq minutes du terme de la rencontre. Le Chinois Ruofan Liu, 19 ans, avait égalisé peu de temps après l'heure de jeu (61), mais les coéquipiers de l'ancien attaquant de Mouscron Demba Ba se sont finalement inclinés.

Au classement, Dalian Yifang F.C. (29 points) se situe actuellement à la huitième position en attendant les autres rencontres de la journée.