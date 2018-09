Les Diables Rouges jouent aux quatre coins de l'Europe. Ci-dessous toute l'actualité sportive et tous les résultats des Diables de ce samedi.

EN ANGLETERRE

Kabasele tenu en échec avec Watford

Watford a été tenu en échec, 1-1, sur la pelouse de Fulham, samedi en ouverture de la sixième journée de Premier League. Les coéquipiers de Christian Kabasele, titulaire, enchaînent ainsi un deuxième match sans victoire après leur défaite, 1-2, de la semaine dernière face à Manchester United et ses Diables Rouges Romelu Lukaku et Marouane Fellaini.

Andre Gray a ouvert la marque en faveur de Watford dès la 2e minute. Après la montée au jeu de Denis Odoi en début de seconde période, les "Cottagers" ont réussi à revenir au score grâce à Aleksandar Mitrovic (78e).





Depoitre à l'assist

Depoitre est titulaire ce samedi du côté de Huddersfield. Il s'est illustré face à Leicester en signant un assist sur le but d'ouverture de Jorgensen dès la 5e minute. Iheanacho égalisera à la 19e.





Lukaku et Fellaini titulaires à United, Kompany sur le banc de City, Defour en tribune à Burnley

En Angleterre, Manchester United et City jouent tous deux à 16h. City se déplace à Cardiff, victime de Chelsea et d'Eden Hazard la semaine dernière, tandis que United accueille Wolverhampton.

Vincent Kompany est sur le banc du côté de City. De Bruyne est toujours à l'infirmerie.

Les Belges de United, Lukaku et Fellaini sont alignés d'entrée de jeu par José Mourinho. Dendoncker n'est pas dans la sélection des Wolves.

Du côté de Burnley, il faut mentionner le retour de Steven Defour, qui prend toutefois place dans la tribune.





EN ALLEMAGNE

Thorgan Hazard, buteur sur penalty, s'incline avec Mönchengladbach au Hertha Berlin

Le Borussia Mönchengladbach s'est incliné samedi sur la pelouse du Hertha Berlin (4-2) lors de la quatrième journée de Bundesliga. Thorgan Hazard avait pourtant ouvert le score sur penalty dès la 29e pour les visiteurs mais les Berlinois ont inscrit dans la foulée deux buts en trois minutes.

Après avoir manqué un penalty lors de la première journée de championnat face au Bayer Leverkusen, Thorgan Hazard n'a pas tremblé au moment de tirer le coup de pied de réparation à la 29e minute du match. Le Diable Rouge n'a laissé aucune chance au portier du Hertha Berlin, Rune Jarstein, en plaçant une frappe puissante dans le plafond du but. Sa première rose de la saison était ainsi plantée.

La joie des 'Poulains' était de courte durée puisque l'attaquant bosnien Vedad Ibisevic égalisait deux minutes plus tard. Les locaux retournaient complètement la situation dans la foulée par l'entremise de Valentino Lazaro (34e) qui ne se faisait pas prier pour donner l'avantage aux Berlinois de la tête. En seconde période, Ibisevic (3-1, 63e) inscrivait son deuxième but de l'après-midi avant que le Français Alassane Plea (3-2, 67e) ne réduise le score pour Mönchengladbach quatre minutes plus tard. Ondrej Duda permettait toutefois aux Berlinois de s'envoler à nouveau au score à la 73e (4-2).

Au classement, le Hertha Berlin (10 points) profite de sa victoire face au Borussia Mönchengladbach (7 points), septième, pour prendre la tête de la Bundesliga en attendant le choc en début de soirée entre Schalke 04 et le Bayern Munich, deuxième avec 9 points, qui pourrait reprendre les rênes de la compétition en cas de résultat positif.





Dortmund et Axel Witsel partagent

Axel Witsel a arraché un point avec le Borussia Dortmund (1-1) sur la pelouse d'Hoffenheim. Joelinton (44e) a ouvert la marque en faveur d'Hoffenheim juste avant le repos. Bicakcic pensait ensuite doubler la mise mais l'assistance video en a décidé autrement. Le défenseur de Dortmund Abdou Diallo (76e) a reçu un carton rouge dans le dernier quart d'heure de la partie mais cela n'a pas empêché les visiteurs d'égaliser à la 84e grâce à l'Américain Christian Pulisic.

Le Borussia Dortmund, troisième avec 8 points, revient en attendant à un point du Bayern Munich.





Koen Casteels en prend trois

Enfin, Koen Casteels s'est retourné à trois reprises à domicile avec Wolfsburg pour concéder la défaite face à Fribourg (1-3). Sallai (7e) a tout d'abord trompé le portier des Diables Rouges avant que Petersen ne s'y prenne à deux fois sur penalty pour doubler la mise (21e). En seconde période, Frantz (50e) a donné un avantage de trois buts à Fribourg. Le Suisse Admir Mehmedi (61e) a toutefois sauvé l'honneur des pensionnaires de la Volkswagen Arena peu de temps après l'heure de jeu.

Wolfsburg (7 points) glisse à la sixième place.













EN CHINE

Carrasco signe une 3e victoire consécutive

Le Dalian Yifang F.C. s'est imposé 2-1 à domicile face à Shanghai Shenhua, samedi en ouverture de la vingt-troisième journée du championnat de Chine. Yannick Carrasco, titulaire, a disputé toute la rencontre.

Le Zimbabwéen Nyasha Mushekwi (12e, 85e) a inscrit les deux buts des locaux, le premier en début de partie et le second à cinq minutes du terme de la rencontre. Le Chinois Ruofan Liu, 19 ans, avait égalisé peu de temps après l'heure de jeu (61), mais les coéquipiers de l'ancien attaquant de Mouscron Demba Ba se sont finalement inclinés.

Au classement, Dalian Yifang F.C. (29 points) se situe actuellement à la huitième position en attendant les autres rencontres de la journée.