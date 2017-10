Découvrez tous les exploits de nos Belges expatriés.

EN ANGLETERRE

Chelsea s'est imposé 4-2 en fin de rencontre face à Watford, samedi, lors de la 9e journée du championnat d'Angleterre. Alors que les 'Blues' étaient menés au moment de sa montée au jeu, Michy Batshuayi a égalisé à 2 buts partout puis fixé le score à 4-2. Thibaut Courtois et Eden Hazard ont joué tout le match pour Chelsea, Christian Kabasele en a fait de même pour Watford. Charly Musonda est resté sur le banc des Londoniens.

A la 12e minute, Hazard a passé le ballon à Pedro, dont la frappe instantanée de l'entrée du rectangle a terminé au fond des filets via le poteau.

Batshuayi remplaçait Morata à l'heure de jeu. Dix minutes plus tard, le Diable Rouge était à la réception d'un centre de la droite de Pedro. Sa tête ne laissait aucune chance à Gomes (71e)

Chelsea faisait la différence en fin de rencontre. A trois minutes du terme, Willian centrait de la droite, Azpilicueta reprenait de la tête et donnait l'avantage aux 'Blues'. Dans les arrêts de jeu, Bakayoko contrait un dégagement de Britos, le ballon arrivait à Batshuayi. L'avant-centre résistait au retour de Kabasele et confortait l'avance de Chelsea (90e+5).

Huddersfield a créé la surprise en battant Manchester United 2-1, avec un but de Laurent Depoitre, samedi, lors de la 9e journée du championnat d'Angleterre. Manchester City a conforté sa première place en battant Burnley 3-0. Kevin De Bruyne a délivré une passe décisive.

Huddersfield et Manchester United alignaient chacun un attaquant de pointe belge, à savoir Laurent Depoitre et Romelu Lukaku. Blessé, Marouane Fellaini n'était pas repris.

Le promu ouvrait le score à la 28e minute. De Gea repoussait un premier envoi d'Ince mais ne pouvait rien sur la reprise suivante de Mooy.

Cinq minutes plus tard, sur un long dégagement de Lossl, Lindelof, dernier défenseur de Manchester, se trouait. Depoitre ne se faisait pas prier pour s'en aller dribbler De Gea et doubler la mise (33e).

United relançait le suspense à 12 minutes du terme. Un centre de la droite de Lukaku était repris victorieusement de la tête par Rashford. Le score n'évoluait plus. United concède sa première défaite de la saison.

Face à Burnley, Manchester City, toujours privé de Vincent Kompany, a signé une huitième victoire (3-0) en neuf rencontres. Aguero a ouvert le score sur penalty (30e). Avec 177 buts inscrits, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée en 2011, l'Argentin a égalé le record du club détenu par Eric Brook, attaquant des 'Sky Blues' de 1928 à 1939.

Otamendi a doublé le score de la tête (73e). Deux minutes plus tard, De Bruyne a lancé Sane sur la gauche. Le jeune Allemand a fixé le score à 3-0 d'une frappe croisée (75e). Steven Defour a joué 84 minutes pour Burnley.





EN CHINE

Tianjin Quanjian, avec Axel Witsel aligné toute la rencontre, a battu Hebei 2-1, samedi, dans le cadre de la 28e journée du championnat de Chine.

Zhang a ouvert le score pour les visiteurs en début de rencontre (11e). Pato a été le joueur le plus en vue de la seconde période. L'ancien international brésilien a d'abord manqué un penalty (53e). Il a ensuite délivré à Zheng Dalun le ballon de l'égalisation (60e). Enfin, il a offert la victoire à Tianjin à la 78e minute.

Cette victoire est très importante pour Witsel et ses équipiers dans l'optique de la qualification en Ligue des Champions d'Asie. Tianjin, 48 points, revient à 1 seule longueur de son adversaire du jour, troisième et actuellement dernier qualifié. Il reste deux journées de championnat.

EN ALLEMAGNE

Lors de la lourde défaite du Borussia Monchengladbach face au Leverkusen (1-5), Thorgan Hazard a quand même eu de quoi se consoler. Le petit frère d'Eden est à l'assist du but d'ouverture de 'Gladbach des pieds de Fabian Johnson à la 7e minute.





EN FRANCE

Monaco a battu Caen 2-0, samedi, dans le cadre de la 10e journée du championnat de France. Titularisé, Youri Tielemans est resté 82 minutes sur la pelouse.

Keita Baldé (21e) et Radamel Falcao sur penalty (59e) ont inscrit les buts monégasques.

Aligné un peu plus bas que lors de ses précédentes sorties, Tielemans s'est illustré tant à la récupération du ballon que dans ses sorties offensives. Il s'est ainsi procuré deux occasions (34e et 43e) et a servi de relais pour Lemar sur le but de Baldé.

Stef Peeters est monté à la 72e minute pour Caen.

Toujours deuxième, Monaco (22 points) met la pression sur le Paris Saint-Germain (25 points), attendu par Marseille (3e, 17 points) dimanche. Caen est neuvième (15 points).