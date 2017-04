Dries Mertens buteur ! Une habitude depuis que le lutin du San Paolo a été replacé au poste de numéro 9. Contre Sassuolo, 14e de Serie A, le Belge a marqué son 28e but de la saison, le 22e en championnat (soit autant que lors de ses trois premières saisons napolitaines réunies). Le Louvaniste a également tiré sur la transversale.

Détail piquant, l'attaquant a planté ce but... de la tête, sur un centre de l'Espagnol José Callejon. Il s'agit du premier pion inscrit de la caboche cette année pour le beau Dries, qui ne mesure qu'1,69m. Non, ce n'est pas la taille qui compte...

Malgré ce goal, Naples a été tenu en échec 2-2 à Sassuolo.

Kums et l'Udinese s'imposent, Praet battu avec la Sampdoria

L'Udinese s'est imposée 2-1 contre Cagliari dimanche lors de la 33e journée de Serie A. De retour de blessure, Sven Kums est monté au jeu à la 58e. Côté sarde, Senna Miangue est resté sur le banc.

Après une première mi-temps vierge en buts, la partie s'est emballée dans les 20 dernières minutes. L'Udinese a ouvert le score grâce à une magnifique frappe de Stipe Perica (70e) avant de creuser l'écart sur corner via Gabriele Angella (73e). Marco Borriello, buteur de la tête à la 86e, a remis du suspense dans la partie mais le club du Frioul a résisté jusqu'au coup de sifflet final. Sven Kums, de retour de blessure, n'avait plus joué depuis le 2 avril dernier.

Malgré la titularisation de Dennis Praet, la Sampdoria a été battue par Crotone (1-2). Le club génois avait pourtant débloqué la situation grâce à Patrick Schick (21e). Mais Crotone, en lutte pour le maintien, a signé une victoire importante grâce à des réalisations de Diego Falcinelli (67e) et Simy (80e). L'ancien joueur d'Anderlecht, averti à la 61e, est sorti à la 68e. Noë Dussenne est resté sur le banc de Crotone.

Sofian Kiyine est monté à la 70e minute du match perdu par son équipe du Chievo Vérone contre Torino (1-3). Ljajic (52e), Zappacosta (56e) et Falque (75e) ont marqué pour les Turinois. Serge Pellissier (65e) a été l'unique buteur pour Vérone. Samuel Bastien (Chievo) est resté sur le banc.

Au classement, la Sampdoria est 10e (45 pts) juste devant l'Udinese (11e, 43 pts) et le Chievo (12e, 38 pts). Crotone est 18e avec 24 points.

Jordan Lukaku est monté à la mi-temps du match largement remporté par son équipe de la Lazio Rome contre Palerme (6-2). Le latéral gauche belge est monté alors que le score affichait déjà 5-0 suite à des buts de Ciro Immobile (8e et 10e) et de Balde Keita (21e, 24e et 26e). Rispoli a sauvé l'honneur de Palerme (46e et 52e) alors que Crecco a scellé le score de la rencontre (90e+1).





ANGLETERRE

Manchester United et Fellaini s'imposent tranquillement à Burnley

Manchester United a signé un troisième succès consécutif en championnat en allant prendre la mesure de Burnley (0-2), dimanche à Turf Moor pour le compte de la 34e journée de Premier League. Titulaire, Marouane Fellaini a joué l'intégralité de la rencontre.

Grâce à des réalisations signées Anthony Martial (21e) et Wayne Rooney (39e), les 'Red Devils' de José Mourinho ont donc perpétué leur série d'invincibilité. En effet, cela fait désormais 23 rencontres, 13 victoires et 10 nuls, que les Mancuniens n'ont plus été battus en championnat. Burnley n'a pas cadré une seule frappe en 90 minutes. Steven Defour n'est pas monté au jeu.

Paul Pogba a cependant dû sortir en fin de rencontre, visiblement touché. Après les graves blessures de Zlatan Ibrahimovic et Marcos Roja, tous les deux touchés au genou, cela pourrait constituer un nouveau problème pour le 'Special One'.

Au classement, Manchester United est 5e avec 63 points.

Arsenal élimine Manchester City après prolongations et rejoint Chelsea en finale

Arsenal s'est imposé 2-1 après prolongations contre Manchester City lors des demi-finales de la FA Cup, dimanche à Wembley. Titulaires, Kevin De Bruyne et Vincent Kompany ont joué toute la partie. Alexis Sanchez a marqué le goal de la victoire à la 101e minute de jeu et permet donc à Arsenal de rejoindre Chelsea en finale. Les 'Skyblues' de Pep Guardiola ont pourtant ouvert le score par Kun Agüero, auteur de son 12e but lors de ses 12 dernières rencontres avec son club (62e). Mais les Londoniens ont arraché la prolongation grâce à Nacho Monreal, à la réception d'un centre d'Oxlade-Chamberlain (71e). Plus réalistes, les joueurs d'Arsène Wenger ont profité d'une phase arrêtée, provoquée par une faute de Vincent Kompany, pour décrocher la qualification pour la finale. A l'affût d'une balle mal dégagée, Alexis Sanchez a fait la différence pour les siens (101e).

La finale se déroulera le 27 mai prochain à Wembley et verra Arsenal défier Chelsea, vainqueur de Tottenham (4-2) samedi. Avec une 20e finale, Arsenal devient l'équipe qui a joué le plus grand nombre de finales dans l'histoire de la compétition. Les 'Gunners' comptent 12 titres contre 7 pour les 'Blues'

Benteke claque un doublé chez son ex

Etait-ce le fait de revenir chez son ancien club qui l'a boosté ? Peut-être... Alors que Sam Allardyce l'avait sommé de ne pas tenter l'impossible pour prouver aux Reds ce qu'ils avaient loupé en le refourguant à Crystal Palace, Le Diable rouge a pourtant livré une prestation trois étoiles, avec un doublé à la clé.

Après l'ouverture du score de Philippe Coutinho (24e minute), les Eagles ont pris Liverpool entre leurs serres grâce à leur avant-centre, qui n'en finit plus de marquer depuis son retour après la trêve internationale. Le natif de Kinshasa égalise tout d'abord juste avant la mi-temps, en reprenant un centre de Yohan Cabaye sur un contre ravageur.

A la 74e minute, l'international est à la réception d'un corner de Jason Puncheon. De la tête, évidemment, comme il en a l'habitude depuis le début de sa carrière. On appréciera la réaction très "cantonienne" de Benteke, qui toise son ancien public, qui n'a pas toujours été tendre lors d'un passage raté la saison dernière.

Cette victoire acquise à Anfield Road confirme en tout cas la remontée de Palace, bien parti pour sauver sa... tête en première division. Merci, le Christ...

A noter que Simon Mignolet et Divock Origi ont joué toute la partie pour Liverpool.





ESPAGNE

Le Celta Vigo et Bongonda battus par le Betis Séville

Le Celta Vigo s'est incliné à domicile (0-1) contre le Betis Séville, dimanche au Stade Balaidos pour la 33e journée de Liga. Titulaire, Théo Bongonda a joué l'intégralité de la rencontre sur le flanc gauche des 'Celticos'. Après sa qualification pour les demi-finales de l'Europa League en milieu de semaine face au Racing Genk, le Celta Vigo accueillait le Betis en championnat. Fidèle à sa rotation, Eduardo Berizzo avait opté pour Bongonda sur le flanc alors que le Belge n'avait pas joué une seule minute de la double confrontation contre le club limbourgeois.

Le Celta a dû s'incliner sur un but de Darko Brasanac à la 54e. Au classement, le club galicien est 10e (44 pts) alors que les Andalous sont 14e avec 37 unités.





ECOSSE

Dedryck Boyata en finale de la Coupe avec le Celtic après une victoire contre les Rangers

Le Celtic s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Ecosse en battant 2-0 son grand rival des Rangers dans le derby de Glasgow, dimanche. Dedryck Boyata a joué tout le 'Old Firm' pour le Celtic.

McGregor (11e) et Sinclair (51e, sur penalty) ont marqué les buts du Celtic. En finale, 'The Bhoys' affronteront Aberdeen, qui a éliminé Hibernian (2-3).

Le Celtic est toujours en lice pour un triplé. L'équipe entraînée par Brendan Rodgers est déjà assurée d'être championne d'Ecosse pour la sixième année de suite et a remporté la Coupe de la Ligue. Là aussi, son adversaire en finale était Aberdeen (3-0).





RUSSIE

Gianni Bruno et Maxime Lestienne étaient respectivement titulaires pour Samara et le Rubin Kazan dimanche. Les deux équipes se sont quittées sur un partage vierge. Averti à la 64e, Bruno est descendu à la 74e alors que Maxime Lestienne a joué toute la rencontre.

Kazan est 11e (29 pts), Samara 14e (21).





CHYPRE

Igor De Camargo est monté à la 67e minute du partage entre son équipe de l'APOEL Nicosie et l'Anorthosis Famagouste (1-1). Malgré le nul, l'APOEL est toujours en tête avec 4 points d'avance sur l'AEK Larnaca alors qu'il reste quatre journées à disputer.