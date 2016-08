Belges à l'étranger: Eden et Thorgan régalent, Fellaini blessé au dos (VIDEOS)

Diables Rouges

Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

EN ANGLETERRE

Eden inscrit déjà son second but de la saison en faveur des

Chelsea s'est imposé à Stamford Bridge contre Burnley (3-0) pour le compte de la troisième journée de Premier League. Eden Hazard a ouvert le score à la 9e minute de jeu. Thibaut Courtois était titulaire pour les "Blues", alors que Michy Batshuayi est monté à la 80e. Steven Defour, dans le onze de base des "Clarets", a joué 57 minutes.

Antonio Conte est en train de réussir son début de saison à la tête des "Blues". Le retour en très bonne forme d'Eden Hazard n'est peut-être pas étranger à cette troisième victoire de rang en championnat. En effet, le Brainois a récupéré le ballon à hauteur de la ligne médiane avant d'accélérer et de placer un tir hors de portée du gardien adversaire (9e).

Willian a doublé l'écart avant la mi-temps (41e) alors que Moses a ponctué le travail en fin de match (89e). Hazard est descendu à la 81e, ovationné par le public londonien pour sa bonne prestation.

Crystal Palace, avec Christian Benteke pendant toute la rencontre pour son premier match, a accroché le nul contre Bournemouth (1-1). Mené suite à un but de King (11e), les "Eagles" ont pris leur premier point de la saison grâce à un but de Scott Dann dans les arrêts de jeu (90e+3). Benteke a été averti à la 73e.

Everton s'est imposé 1-0 face à Stoke City avec Kevin Mirallas et Romelu Lukaku titulaires. Leighton Baines a vu son penalty rebondir sur le poteau avant de revenir sur Shay Given et de finalement terminer dans les filets de Stoke (51e). Mirallas, appelé en sélection par Roberto Martinez, est descendu à la 70e.

Sunderland est allé prendre un point en déplacement à Southampton (1-1) avec Adnan Januzaj pendant toute la rencontre. Les "Black Cats" ont ouvert le score à la 80e par Jermaine Defoe mais ont ensuite été rejoint à la 85e sur un but de Jay Rodriguez.

Christian Kabasele a joué sa première rencontre de Premier League depuis son transfert à Watford en provenance de Genk cet été. Le défenseur de 25 ans n'a pas pu empêcher la défaite des siens contre Arsenal (1-3) à Vicarage Road. Le match était déjà plié à la mi-temps après les réalisations de Santi Cazorla (9e, s.p.), Alexis Sanchez (40e) et Mesut Özil (45e+1). Roberto Pereyra a sauvé l'honneur des siens à la 57e.

Au classement, Chelsea est provisoirement en tête (9 pts) devant Everton (7). Sunderland, Crystal Palace et Watford ne comptent qu'une seule unité au compteur.





Marouane Fellaini blessé au dos, selon Jose Mourinho

Jose Mourinho a confirmé que Marouane Fellaini souffrait du dos à l'issue de la victoire de Manchester United sur Hull City 1 à 0 pour le compte de la 3e journée du championnat d'Angleterre, peut-on lire sur le site du club mancunien samedi soir.

Le milieu de terrain, élu homme du match par les supporters, a convaincu au milieu du jeu aux côtés du Français Paul Pogba. Sa prestation lui a valu les éloges de son entraîneur, Jose Mourinho. Mais le mentor portugais a révélé en conférence de presse d'après-match que Marouane Fellaini, qui a joué les 90 minutes, souffrait du dos.

"Il a une blessure au dos. Ce n'est pas bon", a lâché Jose Mourinho alors que s'ouvre la semaine réservée aux rencontres internationales. Marouane Fellaini a été appelé par Roberto Martinez, le nouveau sélectionneur espagnol des Diables Rouges pour la rencontre de préparation que la Belgique dispute face à l'Espagne le 1er septembre au stade Roi Baudouin avant d'aborder la première rencontre de qualification pour la Coupe du monde 2018, à Chypre le 6 septembre.

Marouane Fellaini devra d'abord passer par les mains du staff médical de Manchester United avant de quitter l'Angleterre.





Tottenham et Liverpool dos à dos

Tottenham a été contraint au nul contre Liverpool à White Hart Lane (1-1) pour le compte de la 3e journée de Premier League. Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ont joué toute la rencontre pour les "Spurs", au même titre que Simon Mignolet dans les buts de Liverpool. Divock Origi est monté à la 69e pour les "Reds".

Après un début de match très animé avec des actions de part et d'autre, Kyle Walker a dû céder sa place sur blessure à Vincent Janssen à la 28e. Disputé sur un rythme toujours élevé, le match a connu son premier moment décisif lors d'un penalty concédé par Erik Lamela. Revenu défendre, l'Argentin a accroché le pied de Firminho, obligeant l'arbitre à désigner le point de penalty. James Milner ne s'est alors pas fait prier pour ouvrir le score pour les "Reds" (0-1, 44e).

En seconde période, Liverpool s'est créé quelques occasions, sans jamais parvenir à faire le break. Toby Alderweireld a ensuite obligé Simon Mignolet à effectuer une superbe parade sur une tête du défenseur belge résultant d'un corner (65e). Quelques minutes plus tard, la phalange de Pochettino a égalisé grâce à Danny Rose. Le latéral a récupéré un ballon dévié par Janssen pour ajuster Simon Mignolet d'un tir au premier poteau (1-1, 72e). A noter que Vertonghen a été averti à la 51e.

Après trois journées, Tottenham reste invaincu et compte 5 points alors que l'équipe de Jürgen Klopp possède 4 unités.





Pour son premier match avec Aston Villa, Ritchie De Laet s'incline 3-1 à Bristol City

Officialisé à Aston Villa mardi dernier, Ritchie De Laet a joué ses premières minutes sous sa nouvelle vareuse à Bristol City samedi après-midi. Des débuts compliqués pour le défenseur belge qui s'est incliné 3-1 à l'Ashton Gate Stadium lors de la 5e journée de Championship (D2 anglaise). Dennis Odoi et Fulham se sont imposés de justesse 0-1 sur la pelouse de Blackburn.

Après avoir rapidement mené au score grâce au but de Grealish tombé dès la 5e minute de jeu, les Villans ont coulé lors du second acte. Un quart d'heure après le repos, Abraham rétablit l'équité (60e, 1-1) avant que Bryan ne donne l'avantage aux siens une minute plus tard (61e, 2-1). Tomlin scelle définitivement le score de la rencontre à neuf minutes du terme (81e, 3-1). Titularisé par Roberto Di Matteo, Ritchie De Laet a été remplacé à la 70e alors que le score était de 2-1.





Un 3e succès pour Odoi et Fulham

De son côté, Fulham a remporté son troisième succès de la saison à Blackburn (0-1). Les hommes de Slavisa Jokanovic se sont faits peur puisqu'il a fallu attendre le temps additionnel de la rencontre pour voir la situation se décanter à la suite du but de Cairney (90+3, 0-1). Dennis Odoi a participé à l'intégralité de la partie pour les 'Cottagers'.

Fulham et Aston Villa sont respectivement 2e et 16e de Championship.





D2 anglaise: Matz Sels victorieux avec Newcastle

Matz Sels était titulaire dans les buts de Newcastle lors de la victoire des "Magpies" contre Brighton (2-0). Après deux défaite en début de championnat, le club de l'ancien gardien de La Gantoise a signé sa troisième victoire grâce à de buts Jamaal Lascelles (15e) et Jonjo Shelvey (63e). Newcastle, relégué en deuxième division cette saison, est 4e avec 9 points.





EN ALLEMAGNE

Thorgan Hazard passeur décisif avec Gladbach

Le Borussia Mönchengladbach a remporté sa première rencontre de la saison en venant à bout 2-1 du Bayer Leverkusen. Juste avant la pause, Hahn donne l'avantage aux siens (45e, 1-0), avant que Joel Pohjanpalo n'égalise à 10 minutes du terme. Monté au jeu à la 84e, Thorgan Hazard a délivré une passe décisive sur le but victorieux de Stindl (85e, 2-1).

#Bundesliga Stindl marca la ventaja para el @borussia 2-1 @bayer04_es pic.twitter.com/ceFEhHW8G0 — El cuarto del futbol (@elcuartodelfut) 27 augustus 2016







Koen Casteels et Wolfsburg débutent leur saison par une victoire à Augsbourg

Wolfsburg s'est imposé 0-2 sur la pelouse d'Augsbourg dans le cadre de la première journée de Bundesliga samedi. Titulaire d'entrée, Koen Casteels est parvenu à conserver ses filets inviolés jusqu'au terme de la partie.

Wolfsburg a parfaitement négocié son entrée en matière dans le championnat allemand samedi après-midi. Les hommes de Dieter Hecking se sont imposés 0-2 à la WWK Arena d'Augsbourg grâce aux réalisations de Daniel Didavi (35e, 0-1), bien servi par Bas Dost, et de Ricardo Rodriguez en toute fin de match (89e, 0-2).

Déjà titulaire lors du premier tour de la Coupe d'Allemagne la semaine dernière contre le FSV Frankfurt (victoire 2-1), Koen Casteels a une nouvelle fois devancé le Suisse de 32 ans Diego Benaglio, prolongé jusqu'en juin 2019 samedi, entre les perches des Loups. Le portier belge a récemment été annoncé gardien n°1 de Wolfsburg pour l'exercice 2016-2017.

Avec cette victoire, Wolfsburg engrange ses premiers points de la saison et se positionne à la 2e place provisoire de Bundesliga, derrière le Bayern Munich, large vainqueur de Brême (6-0) vendredi soir.





EN ITALIE

La Lazio, avec Jordan Lukaku, s'incline contre la Juventus

La Lazio a été battue samedi au Stadio Olimpico par la Juventus Turin (0-1) pour le compte de la deuxième journée de Serie A. Titulaire pour le club romain, Jordan Lukaku a été remplacé à la 63e minute.

Jordan Lukaku, qui avait joué toute la rencontre remporté par les "Biancocelesti" lors de la première journée, a enchaîné avec une deuxième titularisation. L'ancien joueur d'Ostende est descendu à la 63e alors que le marquoir affichait encore 0-0. Trois minutes plus tard, un ballon de Paulo Dybala a été mal négocié par Lucas Biglia, arrivant dans les pieds de Sami Khedira. Le milieu allemand a alors décoché une frappe dans le filet latéral de Federico Marchetti (0-1, 66e).

C'est la deuxième victoire de rang pour la "Vieille Dame" qui est provisoirement en tête avec six points.





Mertens et Naples battent l'AC Milan

Au terme d'un match intense, Dries Mertens et Naples se sont imposés 4-2 contre l'AC Milan dans le cadre de la 2e journée de Serie A.

Naples a parfaitement géré sa première période en prenant le large via le doublé de Milik (18e, 1-0 et 33e, 2-0). Au retour des vestiaires, les Milanais sont revenus dans le match grâce aux buts de Niang (51e, 2-1) et de Suso (55e, 2-2). L'Espagnol Callejon redonnait l'avance aux siens vingt minutes plus tard (74e, 3-2). Réduits à 9 après les expulsions de Kucka (75e) et de Niang (88e), l'AC Milan encaissera un dernier but contre son camp de Romagnoli (90+4, 4-2). Mertens a été remplacé à la 77e par Insigne.





EN ESPAGNE

Bongonda et le Celta s'inclinent face au Real Madrid

Le Celta Vigo de Théo Bongonda, titulaire d'entrée sur le flanc gauche, s'est incliné de justesse sur la pelouse du Real Madrid lors de la deuxième journée de Liga samedi soir (2-1).

Titularisé pour la deuxième fois consécutive en championnat, Théo Bongonda a disputé l'intégralité de la rencontre contre le Real Madrid. L'ailier belge de 20 ans s'est créé la première réelle occasion de son équipe à la 23e minute de jeu. Excentré côté gauche, Bongonda décoche une frappe puissante qui fuit de peu les cages de Casillas. S'ils ont tenu le coup durant une heure de jeu, les Galiciens ont encaissé finalement les premiers suite à l'ouverture du score de Morata (60e, 1-0). Quelques instants plus tard, Orellana rétablissait l'égalité grâce à une frappe enroulée du pied droit (67e, 1-1). C'était sans compter sur le but de Toni Kroos qui scellait le résultat final de la partie (81e, 2-1).





Bakkali battu à Eibar

Zakaria Bakkali est monté à la 77e minute du match perdu par son équipe du FC Valence en déplacement à Eibar (1-0). Pedro Leon a marqué l'unique but de la rencontre sur un penalty en deux temps (62e). C'est la deuxième défaite de rang pour les "Ches", dont le compteur reste bloqué à zéro.





EN FRANCE

Vanden Borre et Montpellier accrochés à Rennes (1-1), De Pauw s'impose avec Guingamp

Montpellier a été tenu en échec un but partout à domicile face au Stade Rennais de Christian Brüls, absent de la feuille de match, dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1 samedi soir. Anthony Vanden Borre a participé à l'intégralité de la rencontre en faveur des Héraultais.

Après sa défaite le week-end dernier contre Saint-Etienne (3-1), Montpellier n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face à Rennes samedi soir. Sur un corner sortant de Boudebouz, Daniel Congré a ouvert la marque pour les Montpelliérains en reprenant le cuir d'une volée du plat du pied gauche (22e, 1-0). A la 38e minute de jeu, Anthony Vanden Borre a écopé d'un carton jaune pour une semelle appuyée. Rennes parvenait à revenir dans la partie grâce à Diakhaby qui scellait le score de la rencontre en deuxième période (64e, 1-1)

L'ancien joueur de Lokeren, Nill De Pauw a participé à la victoire 0-2 de Guingamp sur la pelouse de Nancy. Le Belge est monté pour Privat à la 70e minute de jeu. Les buts guingampais ont été inscrits par Diallo (59e, 0-2) et par Giresse (79e, 0-2). Avec deux succès et un match nul, Guingamp occupe la tête provisoire du championnat français.





EN RUSSIE

Axel Witsel et le Zénith Saint-Pétersbourg s'imposent facilement contre Amkar

Le Zénith Saint-Pétersbourg a facilement pris la mesure d'Amkar (3-0) pour le compte de la 5e journée de la Premier League russe. Axel Witsel a joué toute la partie alors que Nicolas Lombaerts est resté sur le banc.

Le Zénith a conservé son brevet d'invincibilité contre Amkar, samedi au Stade Petrovsky. Le Brésilien Giuliano, arrivé cet été en provenance de Gremio, était titulaire pour la première fois dans son nouveau club. Il a inscrit les deux premiers buts de son équipe (22e et 32e). Face à Amkar, pourtant invaincu, la phalange de Mircea Lucescu a ajouté un troisième but des œuvres de Domenico Criscito (89e).

Nicolas Lombaerts, appelé par Roberto Martinez en vue des prochaines rencontres des Diables Rouges, n'a toujours pas joué la moindre minute avec son club cette saison.

Grâce à cette victoire, le Zénith dépasse son adversaire du jour et grimpe à la 3e place (9 pts). Amkar est 4e (8 pts).