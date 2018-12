Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

EN ANGLETERRE

Deux assists pour Eden Hazard

Manchester City a perdu son invincibilité en Premier League samedi en succombant 2-0 à Stamford Bridge face à Chelsea lors de la 15e journée du championnat anglais. Eden Hazard s'est une nouvelle fois montré déterminant avec deux assists. Manchester City, qui n'alignait pas Vincent Kompany et est toujours privé de Kevin De Bruyne, perd aussi sa première place au profit de Liverpool qui compte désormais un point d'avance sur lui.

Le duel entre ces deux équipes accros à la possession de balle a dans un premier temps tourné à l'avantage des Citizens qui ont confisqué le cuir et se sont créés les meilleures occasions de but, notamment avec Leroy Sané (32e et 33e). Sans pitié, Chelsea a attendu la 45e minute pour prendre les commandes de la rencontre sur sa première frappe au but du match. Étouffé par deux joueurs venus lui bloquer l'angle de tir, Eden Hazard est parvenu à faire passer le ballon entre les jambes de ses adversaires pour servir Kante au point de penalty. La frappe puissante du petit français n'a laissé aucune chance à Ederson.

En deuxième période, Manchester City a continué d'avoir la possession du ballon mais s'est montré moins incisif dans le rectangle. Chelsea est pour sa part resté bien organisé et est parvenu à planter un deuxième but sur un corner botté par Eden Hazard et repris victorieusement de la tête par David Luiz (78e).

Auteur de son 9e assist de la saison en championnat, le Diable rouge a aidé son équipe à rejoindre Arsenal à la 3e place de Premier League avec 34 points. Les Blues se rapprochent aussi à sept points de City, tout en restant à huit longueurs de Liverpool. Tottenham (33 pts) qui se déplace à Leicester samedi soir, peut toujours leur reprendre la troisième place.





Romelu Lukaku marque après une longue abstinence à Old Trafford

Bonne nouvelle pour Romelu Lukaku ce samedi après-midi. Non seulement son équipe de Manchester United a déroulé face à Fulham (4-1), mais le Belge a inscrit le 3e but des siens à la 42e. Il n'avait plus marqué depuis... 252 jours à Old Trafford. Un but qui va du coup lui faire beaucoup de bien (et à découvrir en vidéo ici).

Devant Manchester United, Arsenal a continué sa remontée au classement en battant Huddersfield par le plus petit écart (1-0). Un but de Lucas Torreira a rendu vains les efforts de Laurent Depoitre, présent 90 minutes, et de son équipe. Isaac Mbenza est resté sur le banc. Huddersfield est 18e avec 10 petits points alors qu'Arsenal s'installe provisoirement à la 3e place.

Sans Steven Defour, blessé, Burnley a battu Brighton 1-0, retrouvant le succès pour la première fois depuis fin septembre. Les Clarets quittent la dernière place qu'ils partageaient avec Fulham et Southampton pour s'installer en 17e position avec 12 unités. Ils rejoignent ainsi l'équipe de Christian Benteke, Crystal Palace, qui s'est inclinée 3-2 sur la pelouse de West Ham. Blessé au genou, le Diable rouge n'a pas joué.





EN ITALIE

Naples maîtrise facilement Frosinone, Mertens au repos avant Liverpool

Le Napoli s'est défait sans problèmes de Frosinone (4-0) samedi après-midi lors de la 15e journée du championnat d'Italie. Au même titre que d'autres titulaires habituels, Dries Mertens est resté sur le banc toute la rencontre, lui qui avait eu du temps de jeu dans chacun des 14 matches précédents.

Face à l'avant-dernier de Serie A, Naples a rapidement débloqué la situation en trouvant la voie du but dès la 7e minute via Piotr Zielinski. Adam Ounas a porté l'avance des 'Partenopei' à deux buts juste avant la pause (40e). Arkadiusz Milik s'est chargé de terminer le travail grâce à un doublé (68e et 85e).

Au classement, les hommes de Carlo Ancelotti restent à 9 points de la Juventus mais comptent désormais une avance de six points sur le troisième, l'Inter, battu justement par les Turinois vendredi soir.

Les Napolitains peuvent donc préparer sereinement le déplacement important de mardi soir à Anfield Road pour un duel crucial face à Liverpool en vue d'une qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions.





EN ALLEMAGNE

Witsel et Dortmund empochent le derby de la Rühr et demeurent invaincus

Le Borussia Dortmund est allé s'imposer à Gelsenkirchen face à Schalke 04 dans le bouillonnant derby de la Rhür comptant pour la 14e journée de Bundesliga. L'équipe d'Axel Witsel, présent 90 minutes au cœur de l'entre-jeu des 'Borussen', a gagné 1-2 et conforte son avance en tête de championnat.

Sur cette pelouse hostile, ce sont les hommes de Lucien Favre qui ont frappé les premiers en prenant l'avance à la 7e minute sur un coup de tête de Thomas Delaney. Schalke 04 est parvenu à égaliser à l'heure de jeu sur penalty grâce à Daniel Caligiuri (61e). Imperturbable, Dortmund n'a pas paniqué et est repassé devant défitivement grâce au jeune Jadon Sancho (74e).

Invaincu en Bundesliga, le Borussia compte 9 points d'avance sur le Bayern, lui aussi vainqueur face à Nuremberg (3-0). Le Borussia Mönchengladbach de Thorgan Hazard recevra Stuttgart dimanche pour tenter de revenir à 7 points de la tête.

De son côté, Koen Casteels et Wolfsburg ont pris un bon point face à Hoffenheim (2-2). Le gardien des Diables rouges n'a rien pu faire face aux essais de l'ancien standardman Ishaak Belfodil (4e) et de Andrej Kramaric (71e). Entre ces deux buts, Wolfsburg avait lui aussi trouvé le chemin des filets sur un but contre son camp d'Ermin Bicakcic (28e) et une frappe de Daniel Ginczek (31e). Au classement, les Loups sont 9es avec 19 points.





EN ESPAGNE

Batshuayi et Valence partagent contre Séville

Valence a arraché un partage 1-1 dans les dernières minutes face au FC Séville samedi à l'occasion de la 15e journée du championnat d'Espagne. Sur le banc en début de rencontre, Michy Batshuayi est monté au jeu à la 69e minute alors que son équipe était menée au score.

Pablo Sarabia avait en effet profité d'un mauvais dégagement de la défense valencienne pour se faufiler dans le petit rectangle et tromper le gardien Neto d'une déviation à bout portant (55e). Alors que Séville pensait avoir la victoire en poche, Mouctar Diakhaby est venu placer un coup de tête puissant dans les arrêts de jeu de la rencontre pour arracher un bon point (90e+3).

Tenu en échec pour la deuxième fois consécutive, Séville est contraint de partager sa première place avec le Barça et l'Atletico Madrid (28 points). Les Catalans auront cependant l'occasion de prendre de la marge samedi soir lors du derby contre l'Espanyol. Valence grimpe pour sa part à la 12e place avec 18 points.





EN ECOSSE

Le Celtic domine son dauphin sans Boyata

Privé de Dedryck Boyata sur blessure, le Celtic Glasgow a affirmé sa supériorité dans le championnat écossais en étrillant son dauphin Kilmarnock 5-1 grâce à des buts de James Forrest (5e et 67e), Odsonne Edouard (25e), Mikael Lustig (35e) et Ryan Christie (45e+1). Après 17 journées, le Celtic est seul en tête avec 33 points, deux de plus que Kilmarnock malgré deux rencontres de moins.