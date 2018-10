Arsenal a enregistré une sixième victoire d'affilée à Fulham dimanche à l'occasion de la 8e journée du championnat d'Angleterre de Premier League de football.



Denis Odoi a joué toute la rencontre avec les Cottagers. Si en première période, le match a été assez équilibré avec des buts d'Alexandre Lacazette (29e, 0-1) et d'Andreas Schürrle (44e, 1-1), il n'en a pas été de même pour la seconde. Lacazette a de nouveau frappé (49e, 1-2). A peine monté au jeu, Aaron Ramsey a alourdi la marque (67e, 1-3) et un autre réserviste Pierre-Eymerick Aubameyang a signé un doublé (79e, 90e+1). Au classement, Arsenal (18 points) est 3e et Fulham (5) occupe la 17e position.

Chelsea s'est imposé largement à Southampton (0-3) dimanche lors de la huitième journée de Premier League. Eden Hazard a ouvert le score à la 30e en faveur des "Blues". Les troupes de Maurizio Sarri prennent par la même occasion la tête du championnat en attendant la rencontre au sommet de dimanche soir entre Liverpool et Manchester City (18h30).

Isolé dans le rectangle, Eden Hazard s'est présenté seul devant le portier de Southampton McCarthy pour inscrire son septième but de la saison en championnat d'un tir placé (30). En seconde période, Barkley (57) et Morata (90+3) ont fixé le score à 0-3. Au classement, Chelsea prend le leadership avec 20 points.

PAYS-BAS

Emmen et Fortuna Sittard ont offert un match spectaculaire, qui s'est terminé par un partage (3-3). Alessandro Ciranni et Marco Ospitalieri, qui a été remplacé à la mi-temps, étaient titulaires avec Fortuna. Jason Bourdouxhe est resté sur le banc avec lkes visités. Après huit jounrées, Emmen (8 points) est 14e juste devant Sittard (7).

ETATS-UNIS

Avec Roland Lamah à partir de la 76e, Dallas a renforcé sa première place de la Conférence Ouest grâce à sa victoire 0-2 à Orlando City. Le club texan compte 57 points, quatre de plus que le Sporting Kansas.