Arsenal a enregistré une sixième victoire d'affilée à Fulham dimanche à l'occasion de la 8e journée du championnat d'Angleterre de Premier League de football.



ANGLETERRE

Denis Odoi a joué toute la rencontre avec les Cottagers. Si en première période, le match a été assez équilibré avec des buts d'Alexandre Lacazette (29e, 0-1) et d'Andreas Schürrle (44e, 1-1), il n'en a pas été de même pour la seconde. Lacazette a de nouveau frappé (49e, 1-2). A peine monté au jeu, Aaron Ramsey a alourdi la marque (67e, 1-3) et un autre réserviste Pierre-Eymerick Aubameyang a signé un doublé (79e, 90e+1). Au classement, Arsenal (18 points) est 3e et Fulham (5) occupe la 17e position.

Chelsea s'est imposé largement à Southampton (0-3) dimanche lors de la huitième journée de Premier League. Eden Hazard a ouvert le score à la 30e en faveur des "Blues". Les troupes de Maurizio Sarri prennent par la même occasion la tête du championnat en attendant la rencontre au sommet de dimanche soir entre Liverpool et Manchester City (18h30).

Isolé dans le rectangle, Eden Hazard s'est présenté seul devant le portier de Southampton McCarthy pour inscrire son septième but de la saison en championnat d'un tir placé (30). En seconde période, Barkley (57) et Morata (90+3) ont fixé le score à 0-3. Au classement, Chelsea prend le leadership avec 20 points.

Liverpool et Manchester City se neutralisent à Anfield et rejoignent Chelsea en tête

Liverpool et Manchester City se sont neutralisés à Anfield Road (0-0) dimanche en clôture de la huitième journée de Premier League. Les deux clubs rejoignent ainsi Chelsea, qui s'est imposé plus tôt dans la journée à Southampton (0-3), en tête du championnat.

Le milieu de terrain algérien de 27 ans Riyad Mahrez, arrivé cet été en provenance de Leicester City, aurait pu être le héros de la rencontre du côté de Manchester City. Malheureusement pour les Citizens, il a manqué la conversion d'un penalty en toute fin de rencontre (86). Simon Mignolet est resté toute la rencontre sur le banc pour Liverpool, tout comme Vincent Kompany dans le camp des visiteurs.

Au classement, trois équipes se partagent la tête avec 20 points : Manchester City, premier à la différence de buts, Chelsea et Liverpool.

PAYS-BAS

Emmen et Fortuna Sittard ont offert un match spectaculaire, qui s'est terminé par un partage (3-3). Alessandro Ciranni et Marco Ospitalieri, qui a été remplacé à la mi-temps, étaient titulaires avec Fortuna. Jason Bourdouxhe est resté sur le banc avec lkes visités. Après huit jounrées, Emmen (8 points) est 14e juste devant Sittard (7).

Le défenseur de 23 ans Dario Van den Buijs s'est incliné lourdement avec Heracles à Vitesse Arnhem (4-0) lors de la huitième journée du championnat des Pays-Bas. De son côté, Jordy Croux, monté au jeu à la 79e, a obtenu le point du match nul à domicile avec Willem II face à Feyenoord (1-1). Au classement, Heracles (16 points) est quatrième tandis que Willem II (9 points) est onzième.

ETATS-UNIS

Avec Roland Lamah à partir de la 76e, Dallas a renforcé sa première place de la Conférence Ouest grâce à sa victoire 0-2 à Orlando City. Le club texan compte 57 points, quatre de plus que le Sporting Kansas.

ITALIE

La Sampdoria de Dennis Praet, qui a disputé toute la rencontre et qui a été averti à la 50e, s'est imposée sur la plus petite des marges (0-1) sur la pelouse de l'Atalanta, où Timothy Castagne a été aligné tout le match sur le flanc gauche. Tonelli a inscrit l'unique but de la rencontre en faveur des visiteurs à la 76e. Cette rencontre comptait pour la huitième journée de Serie A.

De son côté, la Lazio de Rome, avec Silvio Proto sur le banc, l'a emporté à domicile face à la Fiorentina (1-0) grâce à une réalisation d'Immobile (37) en première période. Kevin Mirallas ne figurait pas dans la sélection florentine. Enfin, le milieu de terrain de 21 ans Sofian Kiyine est monté au jeu à la 69e lors de la défaite du Chieva Vérone à l'AC Milan (3-1). Higuain (27,34) par deux fois et Bonaventura (56) avaient déjà assuré la victoire des locaux à la 56e malgré la réduction du score de Pellissier (63) peu de temps après l'heure de jeu.

Au classement, la Lazio de Rome grimpe à la troisième place avec quinze points. La Sampdoria suit à la quatrième place avec quatorze points. La Fiorentina (13 points) est sixième. L'Atalanta est dix-septième avec six points. Chievo Vérone vingtième avec un négatif de 1 point suite aux trois unités retirées au club pour fraude fiscale en début de saison.

FRANCE

Anthony Limbombe, monté au jeu à la 30e, a été battu largement sur la pelouse de Bordeaux (3-0) lors de la neuvième journée du championnat de France. Les Nantais restent calés à la dix-neuvième position avec six points.

Monaco, Tielemans et Chadli plongent un peu plus dans la crise en perdant contre Rennes

L'AS Monaco s'est incliné à domicile face à Rennes (1-2) dimanche lors de la neuvième journée de Ligue 1. Les Monégasques, réduits à dix juste avant la mi-temps, n'ont plus gagné depuis la première journée de championnat.

Le milieu de terrain offensif de Rennes Hatem Ben Arfa a plongé un peu plus l'AS Monaco dans la crise. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a tout d'abord offert un assist à Da Silva (14) pour l'ouverture du score avant d'offrir la victoire aux siens en seconde période (77). Tandis que Raggi était exclu juste avant le repos (45+1), Falcao (49) trouvait tout de même les ressources pour égaliser provisoirement en début de seconde période. Youri Tielemans a disputé toute la rencontre alors que Nacer Chadli est monté au jeu à la mi-temps. Monaco se situe en dix-huitième position avec six points.

En même temps se disputait la rencontre entre Marseille et Caen. Les Marseillais se sont imposés à domicile (2-0) face aux coéquipiers de Stef Peeters, sorti à la 80e, grâce à des réalisations de Mitroglou (36) et de Thauvin (45) en première période. Au classement, Caen reste coincé à la quinzième position avec dix points.

ECOSSE

Boyata étrille Saint Johnstone sur sa pelouse avec le Celtic Glasgow

Le Celtic Glasgow s'est imposé largement sur la pelouse de Saint Johnstone (0-6) lors de la huitième journée de Premiership. Les coéquipiers de Dedryck Boyata, aligné toute la rencontre dans l'axe de la défense, menaient déjà 0-5 à la mi-temps grâce notamment à un quadruplé de James Forrest.

Le milieu de terrain écossais de 27 ans James Forrest a débuté son oeuvre à la 15e minute de jeu. Edouard a doublé la mise à la 22e avant que Forrest n'inscrive trois nouveaux buts avant le repos (30,38,45). Au retour des vestiaires, les affaires des locaux se sont compliquées d'avantage avec l'exclusion précoce de Swanson (48). En fin de rencontre, McGregor (84) a finalement fixé le score à 0-6.

Au classement, le Celtic Glasgow (16 points) remonte à la troisième place, à trois points de Hearts, battu dimanche après-midi par l'autre club de Glasgow, les Rangers, sur le score de 3-1.