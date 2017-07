Kevin Mirallas et Everton ont souffert face aux Slovaques de Ruzomberok mais se sont imposés 1-0 lors de la manche aller du troisième tour préliminaire de l'Europa League de football jeudi soir.

Titulaire pour le grand retour de Wayne Rooney à Goodison Park, Kevin Mirallas a joué 82 minutes face à Ruzomberok. Aligné sur le flanc gauche, il a participé à la victoire des Toffees puisque son corner est à la base du but inscrit par Leighton Baines à la 65e minute.

D'autres Belges étaient en lice lors de ce troisième tour préliminaire dont Cyril Dessers. L'ancien joueur de Lokeren qui évolue désormais à Utrecht a joué l'ensemble de la partie au Lech Poznan. Les deux équipes n'ont pas su se départager lors de cette manche aller au Nieuw Galgenwaard: 0-0.

Donjet Shkodra, belgo-albanais, passé par Alost et Deinze, est monté au jeu lors de la défaite (2-1) de Skenderbeu face à Mlada Boleslav. Il a été impliqué dans le but des siens puisque sa frappe a été déviée dans le but par le défenseur tchèque Pavel Cmovs.