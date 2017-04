Découvrez les résultats des Belges à l'étranger.

Everton n'a pas aligné une troisième victoire d'affilée samedi à West Ham United (0-0). Romelu Lukaku et Kevin Mirallas ont débuté la rencontre avec les Toffees mais l'ailier a été remplacé à la 72e. Lukaku, qui avait marqué lors de ses neuf confrontations avec les Hammers, a connu un véritable jour sans. Le Diable rouge a permis au gardien des Hammers, Adrian, de passer une après-midi tranquille. Avec un Mirallas peu en verve dans ses percées sur l'aile, Everton ne s'est pas créé une véritable occasion de but en 90 minutes.

A quatre journées de la fin, Everton est 6e avec 58 points, deux de moins que Manchester United 5e et dernier qualifié direct pour la Coupe d'Europe. Mais les Red Devils ont disputé trois matches de moins.

Avec Christian Kabasele sur le banc, Watford s'est incliné à Hull City (2-0). Les deux équipes font du sur-place: Watford (40 points) reste bloqué à la 10e place et Hull (33 points) à la 17e.

Chelsea, avec un but et un assist de Hazard contre Tottenham (4-2), en finale de la Coupe

Chelsea a battu Tottenham samedi (4-2) lors de la première demi-finale de la Coupe d'Angleterre disputée samedi à Wembley devant 86.355 spectateurs. Thibaut Courtois était bien dans le but de Chelsea et Eden Hazard est monté à la place de Willian (61e). Les trois Diables des rouges des Spurs étaient au poste: Tobby Alderweireld, averti dès la 4e, Mousa Dembélé et Jan Vertonghen ont disputé l'intégralité de la rencontre. L'autre demi-finale opposera Arsenal à Manchester City dimanche à 16 heures. Willian a ouvert le score pour les Blues (5e, 1-0). Le milieu brésilien a signé un doublé sur penalty (43e, 2-1). Mais entre-temps, Harry Kane avait égalisé pour les Spurs (18e, 1-1).

Une fois que Dele Alli a signé le second but de Tottenham (52e, 2-2), Antonio Conte a fait monter Hazard au jeu (61e). Un changement réussi puisque le capitaine des Diables rouges a redonné l'avance aux Blues (75e, 3-2) avant de permettre à Nemanja Matic d'assurer la qualification pour la finale (80e, 4-2).

ALLEMAGNE

Wolfsburg s'est incliné à l'Hertha Berlin (1-0) au terme d'une rencontre marquée par de nombreuses fautes et huit cartes jaunes. Koen Casteels ne s'est incliné qu'une seule fois, sur une tentative de Vedad Ibisevic (59e). Après 30 journées, quatorzièmes, les Wolfs sont toujours bien concernés par la lutte pour le maintien. Ils comptent 33 points, un seul de plus qu'Augsbourg, 16e et barragiste.





FRANCE

Thomas Meunier est resté sur le banc à l'occasion de la victoire du Paris-Saint-Germain sur Montpellier (2-0). Les Parisiens se sont imposés grâce à des buts d'Edinson Cavani (29e) et Angel Di Maria (48e). Ils prennent ainsi provisoirement trois points d'avance sur Monaco, qui compte deux matches de retard et se déplace dimanche à Lyon.