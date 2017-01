Découvrez les performances des Diables rouges aux quatre coins du globe.

ANGLETERRE

Tottenham se promène, Vertonghen se blesse

Tottenham s'est imposé 4 à 0 face à West Bromwich dans le premier match de la 21e journée du championnat d'Angleterre samedi grâce notamment à trois buts de Harry Kane. Côté belge, Jan Vertonghen est sorti blessé.

Quatre belges étaient présents sur la pelouse au coup d'envoi de cette rencontre de Premier League. Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Mousa Dembélé étaient titularisés du côté de Tottenham alors qu'en face Nacer Chadli débutait la rencontre pour West Brom face à son ancien club.

La marque à la pause indiquait 2 à 0 pour les Spurs avec un but d'Harry Kane et un but contre son camp de Gareth McAuley. Harry Kane allait asseoir la domination de Tottenham en seconde période en inscrivant deux nouveaux buts.

Nacer Chadli est descendu peu après l'heure de jeu à la 62e, alors que, deux minutes plus tard, Jan Vertonghen devait quitter le terrain après s'être tordu la cheville (64e). Toby Alderweireld a joué tout le match alors que Mousa Dembélé est sorti à la 83e minute.

Vertonghen inquiète

Une blessure à la cheville gauche du défenseur international belge de Tottenham, Jan Vertonghen, survenue lors de la victoire des Spurs sur West Bromwich Albion (4-0) samedi en championnat, pourrait s'avérer plus grave que prévue, selon son entraîneur Mauricio Pochettino.

Le joueur, âgé de 29 ans, privé de l'Euro-2016 en raison d'une blessure à la même cheville, est sorti en pleurs à la 64e minute de la rencontre après s'être tordu la cheville alors qu'il tentait de maintenir le ballon dans les limites du terrain.

"Ça sent mauvais pour Jan, il est très déçu", a affirmé Pochettino au micro de Sky Sports à la fin du match disputé à White Hart Lane, qui a précisé qu'il faudrait "attendre dimanche ou lundi pour évaluer la gravité de la blessure".

Avec cette victoire, sa sixième d'affilée, obtenue notamment grâce un triplé de Harry Kane, Tottenham occupe désormais la deuxième place au classement de la Premier League, derrière Chelsea.

Burnley et Steven Defour s'imposent contre Southampton

Burnley a remporté, sur le plus petit des écarts, son duel samedi face à Southampton (1-0), comptant pour la 21e journée de Premier League. Titulaire, Steven Defour est sorti à la 74e. Le seul but de la rencontre a été marqué par Joey Barton sur coup franc (78e). Le joueur, revenu à Burnley fin décembre après une demi-saison compliquée aux Rangers, était monté cinq minutes auparavant.

Crystal Palace, avec Christian Benteke à la pointe de son attaque pendant toute la rencontre, a été nettement battu sur le terrain de West Ham (3-0). Si les 'Eagles' ont longtemps résisté, ils ont encaissé trois buts lors de la dernière demi-heure. Sofiane Feghouli (68e), Andy Carroll (79e) et Manuel Lanzini (86e) ont marqué.

Adnan Januzaj et Jason Denayer ont joué toute la rencontre avec Sunderland mais n'ont pas pu empêcher la défaite des 'Black Cats' face à Stoke City (1-3). Tout était dit à la 34e, quand Peter Crouch a planté le troisième but des 'Potters'. Auparavant, Marko Arnautovic avait inscrit un doublé (15e et 22e). Jermaine Defoe a sauvé l'honneur des siens (40e). Januzaj a écopé d'un carton jaune (90e+5).

Watford, avec Christian Kabasele sur le flanc droit de la défense pendant 90 minutes, a dû se contenter d'un point contre Middlesbrough (0-0). Malgré une sensible domination, les 'Hornets' ne sont pas parvenus à marquer.

Si Burnley et Defour pointent désormais à la 10e place avec 26 points, la situation reste délicate pour Sunderland, 19e (15 pts), et Crystal Palace, 17e (16 pts). Watford est 14e avec 23 unités au compteur.

Eden Hazard à l'assist face à Leicester

Le coup d'envoi n'avait été donné que depuis 5 minutes lorsque Eden Hazard a astucieusement servi Marcos Alonso. Seul devant le but, l'Espagnol ne se fait pas prier pour ouvrir la marque face à Leicester.





FRANCE

Le Paris Saint-Germain de Meunier profite d'un but de Draxler pour s'imposer à Rennes

Le Paris Saint-Germain est allé s'imposer samedi au Roahzon Park de Rennes (0-1) lors de la 20e journée de Ligue 1. Titulaire, Thomas Meunier a joué toute la partie sur le côté droit de la défense francilienne. Après deux défaites à l'extérieur au mois de décembre, le club parisien entame bien la seconde moitié du championnat.

Arrivé lors du mercato hivernal en provenance de Wolfsburg, Julian Draxler a fêté sa première titularisation au PSG avec un but. Sur un centre à ras de terre venu des pieds de Marco Verratti, l'Allemand de 23 ans a placé le ballon dans le filet opposé d'une belle frappe en première intention (39e).

Grâce à cette victoire, les hommes d'Unai Emery reviennent à hauteur de Monaco à la deuxième place avec 42 points. L'ASM jouera dimanche soir au Vélodrome de Marseille dans un duel toujours attendu sur les bords de la Méditerranée. Nice, premier avec 44 points, accueillera Metz dimanche.