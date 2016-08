Belges à l'étranger: Iseka titularisé avec l'OM, Musonda monte au jeu

Diables Rouges

Découvrez les performances des Diables rouges aux quatre coins du globe.

En match d'ouverture de la 3e journée de Ligue 1, Marseille a décroché la première victoire de la saison au détriment de Lorient (2-0). Titulaire, Leya Iseka a été remplacé par Andre-Frank Zambo (59e). Au classement, l'OM se retrouve 7e avec 4 points, 2 de moins que le trio de tête Lyon, PSG et Nice. Toujours sans point, Lorient est dernier.

Au regard du contexte morose dans lequel baigne le club, l'OM s'est donné un peu d'air grâce à Rémy Cabella, sur un joli coup franc (19e) et Bafétimbi Gomis, sur un contre (70e). Franck Passi a de nouveau reconduit son dispositif en 4-4-2 avec Gomis et Iseka en pointe. C'est le premier succès par deux buts d'écart de l'OM au Vélodrome depuis le 13 septembre 2015. Iseka a été crédité d'une première mi-temps intéressante. Mais il a payé l'erreur commise en fin première période. Alors que Gomis était mieux placé que lui pour reprendre un centre d'Hiroki Sakai, l'ex-Anderlechtois a tenté d'anticiper son équipier et a manqué sa reprise de la tête (41e).

ESPAGNE

Le premier match de la 2e journée entre le Betis Séville et La Corogne n'a pas eu de vainqueur (0-0). Au Betis, Charly Musonda est monté au jeu à la place de Fabian Ruiz (67e). Au classement, La Corogne occupe momentanément la première place avec 4 points alors que son adversaire andalou est 15e avec un point.