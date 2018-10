Jordan Lukaku est de nouveau sélectionnable pour les rencontres de Serie A. C'est la Lazio qui l'a communiqué ce vendredi sur son site internet.

Le Diable Rouge avait initialement été écarté de la liste de 25 joueurs susceptibles de jouer en Serie A en raison d'une blessure au genou qui le tourmentait depuis l'année dernière. Désormais rétabli, il vient prendre la place du Serbe Dusan Basta dans cette liste.

Lukaku, 24 ans, n'a plus joué depuis mai dernier avec la Lazio. Sa condition physique précaire avait joué en sa défaveur en juin dernier au moment où Roberto Martinez a dû sélectionner les 23 joueurs pour partir au Mondial russe.

Jordan Lukaku ne figurait pas non plus sur la liste des joueurs disponibles en Europa League. Il devra patienter et attendre la fin de la phase de poules pour intégrer à nouveau cette liste, s'il convainc son coach Simone Inzaghi.

Après huit journées de championnat, la Lazio est 4e avec 15 points. Dimanche, les 'Biancocelesti' se déplacent à Parme.