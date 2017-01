FRANCE

Strasbourg (Ligue 2) s'est imposé 0-1 sur la pelouse de Le Poiré-Sur-Vie (National) lors des 1/16e de finale de la Coupe de France mardi soir. De son côté, Nantes, sans Guillaume Gillet resté sur le banc, a été éliminé par Lille 1-0.

Grâce à la réalisation de Gragnic dès la 9e minute de jeu, Strasbourg s'est qualifié pour le prochain tour de la compétition. Le Belge Baptiste Guillaume est monté en toute fin de partie du côté strasbourgeois.

Dans le même temps, les Canaris de Sergio Conceicao se sont faits éliminer par le LOSC après leur défaite 1-0 au stade Pierre-Mauroy. L'unique but de la partie a été inscrit par Corchia à la 81e minute de jeu. Guillaume Gillet est resté cantonné à un rôle de réserviste toute la partie.

ITALIE

La Lazio s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Italie grâce à une victoire 1-2 sur la pelouse de l'Inter Milan. Jordan Lukaku est monté au jeu à un quart d'heure de la fin.

Felipe Anderson a donné l'avantage aux Romains à la 20e minute, en reprenant de la tête un centre de Lulic.

Le deuxième but est tombé en début de deuxième mi-temps. Immobile a été arrêté fautivement dans le rectangle par Miranda, exclu suite à cette faute. Des onze mètres, l'ancien Anderlechtois Lucas Biglia ne tremblait pas (0-2, 54e).

Lukaku montait au jeu à la 75e minute, à la place de Lulic. Une minute plus tard, Radu écopait d'une deuxième jaune et laissait la Lazio à dix également.

Brozovic relançait le suspense de la tête (84e). Malgré le forcing milanais, le score n'évoluait plus.

Un derby romain est possible en demi-finale: la Lazio affrontera le gagnant de Roma-Cesena.

ANGLETERRE

Liverpool et Chelsea se sont quittés dos à dos (1-1) lors du choc de la 23e journée de Premier League disputé mardi soir à Anfield Road. Parmi les nombreux Belges présents sur les pelouses anglaises, seul Christian Benteke a trouvé le chemin des filets, permettant ainsi à Crystal Palace de s'imposer sur la pelouse de Bournemouth (0-2).

Sans Christian Kabasele, toujours blessé et absent de la feuille de match, Watford a créé la surprise de la 23e journée de Premier League mardi soir. En effet, les hommes de Walter Mazzari se sont imposés sur la pelouse des Gunners grâce aux buts de Kaboul (10e, 0-1) et de Deeney (13e, 0-2). La réduction du score d'Iwobi en seconde période n'aura pas permis à Arsenal de revenir dans la partie (58e, 1-2).

De son côté, Crystal Palace s'est imposé deux buts à zéro à Bournemouth grâce à Scott Dann (46e, 0-1) et à Christian Benteke, auteur de son 9e but de la saison (90e, 0-2) et présent toute la partie. Le Diable Rouge a disputé toute la partie pour le compte de Palace.

Longtemps muet, Burnley est finalement parvenu à décrocher les trois points à domicile face à Leicester City après l'ouverture du score de Sam Vokes en toute fin de rencontre (87e, 1-0). Titulaire d'entrée dans les rangs des Clarets, Steven Defour a été contraint de quitter les siens sur blessure dès la 34e minute de jeu.

Remplacé à l'heure de jeu (59e), Nacer Chadli a vu les siens partager l'enjeu face à Middlesbrough. Pourtant devant à la suite du but de Morrison (6e, 0-1), les Baggies ont finalement dû se contenter d'un petit point après l'égalisation de Negredo sur pénalty (17e, 1-1).

Mousa Dembélé et Toby Alderweireld ont de leur côté été tenus en échec (0-0) sur la pelouse de Sunderland, où Denayer a joué toute la rencontre en faveur des Black Cats. Blessé, Vertonghen était absent de la feuille de match, tandis qu'Adnan Januzaj est resté sur le banc pendant 90 minutes.