Découvrez les performances des Diables rouges aux 4 coins du globe.

ANGLETERRE

Kompany buteur sur corner

Manchester City semblait se rapprocher de plus en plus du titre à la mi-temps (2-0)! Une victoire face à leurs voisins mancuniens dans le derby assurerait la première place à l'équipe de Pep Guardiola. Et grâce à Vincent Kompany, Man City pensait avoir fait un grand pas dans cette direction: sur corner, le Diable rouge a en effet ouvert le score à la 20e minute de jeu (1-0). Puis Gundogan avait doublé la mise peu de temps après. Seulement, c'était sans compter sur le réveil tonitruant de la bande à Mourinho après la pause !

Liverpool tenu en échec

Trois jours après son exploit en Ligue des champions contre Manchester City, Liverpool n'a pu ramener que le match nul du derby contre Everton (0-0), samedi, à Goodison Park, en ouverture de la 33e journée de Premier League. Simon Mignolet est resté sur le banc des 'Reds'.

Karius, qui a pris la place de N.1 au Diable Rouge, a été décisif sur une frappe enroulée de Bolasie (23e).

Après sa victoire sur Manchester City en Ligue des Champions mercredi (3-0), Jürgen Klopp avait décidé de faire tourner afin de ménager ses cadres pour le quart de finale retour, mardi. Mohamed Salah, touché contre les 'Citizens', n'était donc pas du derby, même si, avant la rencontre, Klopp s'est montré confiant pour sa présence à l'Etihad Stadium mardi. Firmino, les latéraux Alexander-Arnold et Robertson et le médian Oxlade-Chamberlain ont également été laissés au repos.

Au classement, les 'Reds' (67 points) se rapprochent un peu plus de la deuxième place de Manchester United (68 points), attendu par City dans le derby de Manchester. Les 'Citizens' (84 points) seront couronnés champions d'Angleterre en cas de victoire.

Tottenham, toujours sans Alderweireld, s'impose dans la douleur à Stoke

Tottenham a souffert pour repartir avec les trois points de son déplacement à Stoke (1-2) lors de la 33e journée de Premier League samedi après-midi. Jan Vertonghen et Mousa Dembélé ont joué l'entièreté de la partie. Toby Alderweireld n'était pas repris dans le groupe des Spurs.

Après une première période pauvre en occasion, les Spurs devaient attendre le deuxième acte pour faire vaciller une équipe de Stoke accrocheuse. Bien lancé par Dembélé, Dele Alli servait idéalement Eriksen qui ouvrait le score (52e). Seulement, l'avance des Londoniens était de courte durée. Lloris manquait sa sortie et dégageait le ballon sur Diouf qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide (56e). Cependant, Tottenham pouvait compter sur son buteur Harry Kane pour inscrire le but de la victoire, son 24e de la saison en Premier League, d'une reprise de la tête (63e). Tottenham (67 points) profite du nul de Liverpool à Everton (0-0) pour rejoindre les Reds à la troisième place.

En bas de tableau, Huddersfield a partagé les points sur le terrain de Brighton (1-1). Mounie (33e) avait rétabli l'égalité après l'ouverture du score de Brighton sur un but contre son camp de Lossl (29e). Sur le banc au coup d'envoi, Laurent Depoitre est monté au jeu dans le temps additionnel. Huddersfield (32 points) stagne à la seizième place et compte quatre points d'avance sur Southampton, premier relégable, qui compte toutefois deux matchs de moins et se déplace dimanche à Arsenal.

ALLEMAGNE

Moenchengladbach s'est imposé 2-1 face au Hertha Berlin samedi après-midi lors de la 29e journée de Bundesliga grâce à un doublé de Thorgan Hazard. En bas de tableau, Wolfsburg et ses trois Belges ont décroché une victoire importante sur le terrain de Fribourg (0-2) et sort de la zone de relégation.

Face au Hertha Berlin, un adversaire direct pour les places européennes, Gladbach était surpris en fin de première période par un but de Salomon Kalou. L'ancien joueur de Chelsea profitait d'une erreur dans la défense locale pour ouvrir la marque (40e). Au repos, Dieter Hecking, l'entraîneur du Borussia, changeait ses plans et lançait Thorgan Hazard.

Quelques instants après son entrée, le Diable Rouge offrait l'égalisation à Herrmann mais était signalé hors-jeu. Ce n'était que partie remise pour Hazard qui égalisait à un quart d'heure du terme (75e) avant d'offrir la victoire à son équipe sur penalty (78e). Avec ce succès, Moenchengladbach (40 points), 8e, revient à cinq points de Francfort, 6e et virtuel européen.

Divock Origi passeur avec Wolfsburg

Wolfsburg, avec Casteels et Dimata titulaires et Origi sur le banc, s'est donné un bol d'air après sa victoire à Fribourg grâce à un doublé de Didavi (2e et 83e). Monté au jeu à la 75e minute à la place de Dimata, Origi s'est montré décisif en offrant le deuxième but à Didavi. Wolfsburg (29 points) revient à une unité de son adversaire du jour et compte deux points d'avance sur Mayence, barragiste, qui a ramené un point très précieux de Cologne (1-1).

FRANCE

Monaco, avec Tielemans, se défait de Nantes

Monaco s'est imposé difficilement 2-1 face à Nantes samedi en fin d'après-midi lors de la 32e journée de Ligue 1 française de football. Titulaire, Youri Tielemans a joué l'ensemble de la rencontre pour les Monégasques. Chez les Canaris, Yassine El Ghanassy est monté au jeu à la 65e minute.

Les Nantais prirent le meilleur départ et ouvraient la marque peu après la demi-heure. A la suite d'un contre favorable, Thomasson décochait une frappe à l'entrée du grand rectangle qui trompait Subasic (32e). La réaction de Monaco ne se fit pas attendre et Falcao (42e) puis Rony Lopes (45e) donnaient l'avance à l'ASM qui gérait son avance en deuxième période.

Au classement, Monaco (70 points) sécurise un peu plus sa deuxième place et compte huit points d'avance sur Marseille, 3e, qui reçoit Montpellier dimanche sur le coup de 21 heures.

ITALIE

Malgré le retour de Nainggolan, l'AS Rome chute face à la Fiorentina

L'AS Rome s'est incliné 0-2 sur sa pelouse face à la Fiorentina samedi lors de la 31e journée de Serie A italienne de football. De retour après une blessure à la cuisse, Radja Nainggolan a joué les 90 minutes et n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe.

C'est en première période que les Florentins ont fait la différence. Benassi ouvrit la marque sur un service de Saponara (7e). Saponara délivrait un nouvel assist quelques minutes plus tard pour Simeone. L'attaquant de la Fiorentina se joua de toute la défense romaine avant de tromper Alisson (39e).

L'AS Rome tentait le tout pour le tout en deuxième période mais en vain. Radja Nainggolan et ses équipiers perdent trois points précieux dans la lutte pour les places qualificatives en Ligue des Champions.

Troisièmes avec 60 points, les Gallorossi pourraient être dépassés par l'Inter Milan qui se déplace dimanche au Torino.