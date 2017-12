Découvrez les résultats de nos expatriés à l'occasion de ce Boxing Day.

EN ANGLETERRE

Defour auteur d'un superbe but à Man United

Alors que Burnley tenait une victoire de prestige sur le terrain de Manchester United mardi lors de la 20e journée de Premier League, les Clarets ont été rejoints dans les arrêts de jeu (2-2) malgré un but imparable de Steven Defour.

Dès les premières secondes de la partie, Burnley prenait les Red Devils à froid avec un but de Barnes (3e) qui profitait d'un cafouillage dans le rectangle. Les Clarets contrôlaient leur avance et doublait la mise via Steven Defour.

Il s'en souviendra longtemps de ce coup franc direct à Old Trafford ! En ce jour de Boxing Day, Manchester United recevait le Burnley de Steven Defour, titulaire pour l'occasion. Peu avant la mi-temps, et alors que le score était déjà de 0-1, l'ancien Standardman et Anderlechtois a régalé d'un superbe coup franc enroulé en lucarne.

Pour son premier but en Premier League cette saison, Defour a plutôt soigné le spectacle. Ce but est d'ailleurs le premier concédé par De Gea en dehors de la surface de réparation depuis le début de la saison.

Les supporters de Burnley ont d'ailleurs entonné une chanson qui vaut le détour aussi après ce but.

"We've got Defour,

Steven Defour

i just don't think you understand

he's Sean Dyche's man

he's better than Zidane

we've got Steven Defour."

Steven Defour a été remplacé à la 66e minute tandis que Romelu Lukaku a joué les 90 minutes pour les Red Devils. Burnley, 33 points, manque une occasion de raccrocher au top 5 et reste septième. Manchester United conserve sa deuxième place et ne compte plus qu'un point d'avance sur Chelsea, troisième.





Chelsea fait le job avec ses trois Diables, Batshuayi remplaçant

Les Blues ont fait la différence (2-0) en deuxième période face à Brighton avec des buts de Morata (46e) et Alonso (61e). Thibaut Courtois a disputé l'ensemble de la partie tandis qu'Eden Hazard a été remplacé à la 73e minute. Michy Batshuayi a joué les dix dernières minutes.





Kabasele et Watford l'emportent

En milieu de tableau, Watford a pris le dessus sur Leicester (2-1). Wagué (45e) avait répondu au but d'ouverture de Mahrez (35e) avant que le gardien de Leicester Schmeichel n'offre la victoire aux Hornets en déviant dans son but un centre de Doucoure. Christian Kabasele a disputé les 90 minutes. Watford prend la dixième place à Huddersfield qui a partagé l'enjeu face à Stoke.





Depoitre monte au jeu pour Huddersfield

Après l'ouverture du score par Ince (10e), les Terriers ont été rejoints sur un but de Sobhi (60e). Laurent Depoitre est monté au jeu à la 62e minute.





Liverpool, avec Mignolet pour la 200e fois, s'impose sans trembler face à Swansea

Liverpool n'a éprouvé aucune difficulté à écarter Swansea (5-0) mardi lors de la 20e journée de Premier League. Les Reds grimpent à la quatrième place du classement.

Coutinho mettait rapidement son équipe aux commandes d'une frappe enroulée des 25 mètres (6e) avant que les Reds ne déroulent en deuxième période. Firmino doublait la mise en début de seconde période (52e). Alexander-Arnold (65e) et Firmino (66e) inscrivaient deux buts en une minute pour assener le coup de grâce aux Gallois. En fin de match, Oxlade-Chamberlain donnait au score son allure définitive d'une reprise de volée (83e). Titulaire entre les perches, Simon Mignolet a disputé l'entièreté de la rencontre. Il a fêté sa 200e apparition sous le maillot des 'Reds' par une 66e clean sheet, la 7e de la saison.

Liverpool compte 38 points et reprend la 4e place du classement au détriment de Tottenham, vainqueur 5-2 de Southampton en début d'après-midi.









EN ITALIE

Jordan Lukaku et la Lazio qualifiés pour les demi-finales de la coupe d'Italie

La Lazio est la première équipe qualifiée pour les demi-finales de la coupe d'Italie après sa victoire face à la Fiorentina mardi soir : 1-0.

Les Romains ont fait la différence en début de rencontre. Servi par Milinkovic-Savic, Lulic trompait Dragowski d'une frappe enroulée dans le petit filet (6e). Sur le banc au coup d'envoi, Jordan Lukaku a pris part à la rencontre en montant au jeu à la 59e minute. En demi-finale, la Lazio affrontera le vainqueur du derby milanais entre l'AC Milan et l'Inter Milan qui aura lieu le mercredi 27 décembre.









EN ECOSSE

Dedryck Boyata et le Celtic ne sont pas tombés dans le piège de Dundee

Le Celtic s'est imposé mardi lors de 21e journée en Premiership écossaise. L'équipe de Glasgow a pris les trois points sur le terrain de Dundee (0-2).

Forrest (8e) avait rapidement ouvert le score avant que Griffiths ne tue tout suspense en doublant la mise avant le repos (43e). Dedryck Boyata a disputé l'entiereté de la partie. Le Celtic occupe la tête avec 50 points. Son plus proche poursuivant, Aberdeen compte onze points de retard.